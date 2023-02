News Brevi – 10.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A ROMA CON FALCON 50 – Si è da poco concluso il volo salva-vita con a bordo un neonato di appena 13 giorni che, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Ciampino (RM) con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente è stato imbarcato all’interno di una culla termica sul velivolo militare appartenente al 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, accompagnato da entrambi i genitori e da personale sanitario specializzato. La richiesta di trasporto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Il Falcon 50, decollato dall’aeroporto di Cagliari, è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino intorno alle 13.30. Il piccolo paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” della Capitale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CATANIA AB ERGAMO CON FALCON 900 – Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 9 febbraio, il trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Bergamo effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di un bambino di sette anni. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto di Catania ha imbarcato il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Bergamo. Una volta giunto sullo scalo aeroportuale lombardo, il bambino è stata trasferito in ambulanza presso l’Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Con il trasporto sanitario d’urgenza di oggi, la flotta dei Falcon del 31° Stormo di Ciampino, composta attualmente da due velivoli Falcon 50 e tre velivoli Falcon 900, ha raggiunto le 150.000 ore di volo. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: RESCUE FARE DA 29,99 EURO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (10 febbraio) delle rescue fares a partire da 29,99 euro per accogliere i viaggiatori italiani rimasti bloccati dalla chiusura della rotta Catania-Pisa di Wizz Air a partire da domenica 12 febbraio. Queste tariffe di salvataggio (rescue fares) convenienti per viaggiare da/per Catania sono disponibili ora su Ryanair.com”.

INFORMAZIONE SU TRENO AEROPORTO ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Domenica 12 febbraio, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Nelle stazioni di Roma Tiburtina (Tiburtina FS) e Roma Ostiense (Piramide) è consentito l’accesso alla linea metro «B» con il titolo di viaggio di Trenitalia valido per la tratta interrotta”.

IN VOLO CON L’AERONAUTICA MILITARE: VENERDÌ 17 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DEL CORSO DI CULTURA AERONAUTICA ALL’AEROPORTO “LUIGI RIDOLFI” – F.A. – Forlì Airport S.r.l., la società che si è aggiudicata la concessione totale trentennale della gestione aeroportuale dell’aeroporto Luigi Ridolfi, annuncia per venerdì 17 febbraio, alle ore 10.30, all’Aeroporto “Luigi Ridolfi”, la presentazione – durante una conferenza stampa dedicata alle Autorità Militari, Civili e ai giornalisti – del Corso di Cultura Aeronautica, promosso e organizzato dall’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività promozionali finalizzate all’informazione e all’orientamento, attraverso il 60° Stormo di Guidonia (Roma), in favore di 180 studenti degli Istituti Superiori della città di Forlì con un’età compresa tra i 16 e i 20 anni. Il Corso – contraddistinto dall’incipit “In volo con l’Aeronautica Militare” e programmato dal 13 al 23 febbraio – è suddiviso in due settimane: la prima incentrata sulla teoria e la seconda sulla pratica aeronautica. Al termine della presentazione, i giornalisti potranno provare l’esperienza del volo a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare. Opportunità offerta anche agli studenti, dal 20 al 22 febbraio, con voli in partenza e arrivo all’Aeroporto di Forlì.

EASA: NUOVI FUEL REQUIREMENTS, AGGIORNAMENTO DEGLI ESAMI TEORICI PER PROFESSIONAL PILOT LICENSES (ATPL, CPL) – L’EASA fornisce regolari European Central Question Bank (ECQB) updates alle National Competent Authorities (NCAs) per l’utilizzo nei loro esami teorici. L’ultimo emendamento, l’emendamento 4, all’ECQB 2022 è un importante cambiamento di contenuto e segna il primo passo verso l’allineamento dell’ECQB alle nuove disposizioni sul fuel management. L’EASA deve bilanciare le esigenze di mantenere aggiornato il programma evitando l’incertezza del cambiamento costante. Durante la revisione delle ECQB questions, si è visto che la base per i calcoli allineati alle precedenti fuel provisions poteva continuare ad essere applicata come da basic fuel scheme, richiedendo semplici modifiche alle domande esistenti. Altri aspetti del fuel scheme con variazioni e l’individual fuel scheme non sono contenuti nell’attuale programma di studi, per questo è richiesto un futuro emendamento al programma come Acceptable Means of Compliance (AMC) alla Flight Crew Licensing (Part-FCL) per stabilire ciò che i piloti devono coprire nella loro formazione iniziale. Spetta a ciascuna ANC determinare come e quando attuare l’emendamento 4 all’ECQB 2022, non esiste un periodo di tempo specifico da parte dell’EASA per questo. Per ulteriori informazioni, inclusi esempi di domande che illustrano le modifiche associate al fuel scheme, consultare la ECQB page.

EMBRAER ANNUNCIA LE NUOVE GLOBAL PROCUREMENT E STRATEGY AND INNOVATION VICE-PRESIDENCIES – Con l’obiettivo di accelerare la crescita dell’azienda e dare maggiore attenzione alle aree rilevanti per il business, Embraer ha annunciato oggi la creazione di due nuove vice-presidencies: Global Procurement e Strategy, Digital and Innovation. Le due aree ora riportano direttamente al president and CEO, Francisco Gomes Neto. La Procurement area, precedentemente integrata con Vice-Presidency of Finance, IT and Investor Relations, sarà guidata da Roberto Chaves, Director of Procurement dal 2020. Laureato in Ingegneria Meccanica e International Executive MBA presso FIA-USP, Roberto Chaves è entrato in Embraer nel 2001 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nella Procurement area, inclusa la gestione dei fornitori presso l’industrial plant in Harbin, Cina, e più recentemente a capo dello shared services center dell’azienda. Il Corporate Strategy directorate, che faceva parte della Vice-Presidency of Engineering, insieme all’Innovation and Digital directorate, formerà ora la Vice-Presidency of Strategy, Digital and Innovation, che sarà guidata da Dimas Tomelin, che è stato Director of Strategy per gli ultimi tre anni. Lavorando per 21 anni presso Embraer, Tomelin è stato in precedenza Director of Market Intelligence for Defense & Security ed è stato anche responsabile del KC-390 program e product development in executive aviation. Ha una laurea in ingegneria elettrica, con un diploma post-laurea in leadership presso la Fundação Dom Cabral. “Nell’ambito della nostra pianificazione strategica, i principali driver di crescita sostenibile sono l’efficienza aziendale e l’innovazione. L’eccellenza nella procurement area gioca un ruolo fondamentale nel pilastro dell’efficienza e della creazione di valore. Nel caso dell’innovazione, rafforzeremo l’integrazione di questi progetti nella nostra strategia a lungo termine, accelerando la crescita del business”, ha affermato Francisco Gomes Neto. “Con i cambiamenti, cerchiamo anche di riconoscere e valorizzare il talento interno dell’azienda, che ha un team ad alte prestazioni e molto preparato per il futuro”. Dopo la creazione della Strategy, Digital and Innovation Vice-Presidency, Daniel Moczydlower sarà responsabile di nuovi projects and partnerships all’interno dell’ecosistema dell’innovazione globale, riportando a Dimas Tomelin. Le modifiche hanno effetto da oggi.

EMIRATES: QUESTO INVERNO VOLA CON EMIRATES VERSO METE SOLEGGIATE – Emirates informa: “Una fuga invernale? Nei giorni più freddi dell’anno, gli italiani avranno l’imbarazzo della scelta e, grazie ad Emirates, avranno la possibilità di viaggiare in grande stile. I nostri connazionali che vogliono volare verso destinazioni dal clima più mite potranno scegliere alcune destinazioni esotiche come per esempio Maldive, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Indonesia e Seychelles, che sono tra le più ambite mete tropicali per “scaldarsi” durante l’inverno. Ognuna di queste destinazioni ha i propri punti di forza ma c’è una cosa che le accomuna: sono tutte raggiungibili con Emirates, grazie ai suoi 4 gateway presenti in Italia. La compagnia aerea sta ripristinando il proprio network pre-pandemia e, ad oggi, offre un totale di 36 voli settimanali da Milano, Roma, Bologna e Venezia verso Dubai e poi verso questi luoghi meravigliosi. Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni in sei continenti. A Dubai, i passeggeri Emirates potranno usufruire di My Emirates Pass, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo per le vacanze a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti durante la stagione invernale. Questo “pass” garantisce, infatti, offerte esclusive in oltre 500 località, l’accesso a fantastiche offerte nei ristoranti, negozi di grandi firme, attrazioni famose e spa di lusso per ottenere sempre di più dal proprio viaggio, semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates”.

SAAB: CAMBIAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE – Saab sta adattando la sua organizzazione per riflettere il mutevole panorama geopolitico rafforzando i suoi sforzi all’interno dei government affairs. Jonas Hjelm, che guiderà questa nuova funzione, è attualmente Senior Vice President e Head of Aeronautics. “In seguito all’aumento della spesa per la difesa nei nostri mercati chiave e all’adesione della Svezia alla NATO, stiamo ulteriormente rafforzando la nostra attenzione sui government affairs. Non potrei pensare a una persona più adatta a guidare questo lavoro di Jonas Hjelm”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Aeronautics, che sarà guidata da Lars Tossman, è un’area centrale per Saab con un portafoglio ordini significativo, una forte posizione di mercato e un focus sulle capacità future nel settore aereo. Lars Tossman è attualmente Senior Vice President and Head of Kockums. “Lars Tossman è un dirigente senior con una solida esperienza in diverse aree di business di Saab. È la persona giusta per portare Aeronautics alla fase successiva”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Kockums ha un forte portafoglio e una posizione all’interno dell’underwater segment, che è una delle aree principali di Saab, così come in surface ships and boats. Mats Wicksell, che assumerà il ruolo di nuovo Head of Kockums, è attualmente Head of business unit Combat Systems all’interno della Saab business area Surveillance. “Kockums è ora sulla buona strada e sono fiducioso che Mats Wicksell sia il leader giusto per continuare a sviluppare il business”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Saab continua a concentrarsi sulla sostenibilità, che si riflette in una nuova unità organizzativa, Group Communication and Sustainability, che sarà guidata da Viktor Wallström, attuale Head of Group Communication di Saab. Questi cambiamenti avranno effetto dal primo Marzo 2023.

IBERIA E’ LA PRIMA COMPAGNIA AEREA AL MONDO A OTTENERE TUTTI E TRE GLI AENOR INNOVATION CERTIFICATES – Iberia è all’avanguardia nell’innovazione, come dimostrano i suoi tre certificati Aenor. È la prima azienda del settore turistico e la prima compagnia aerea al mondo ad ottenere questi tre certificati contemporaneamente. In Spagna, solo tre aziende hanno ottenuto tutti e tre i certificati UNE, e una di queste è Iberia. Le UNE sono specifiche certificabili il cui obiettivo è quello di standardizzare i processi, stabilendo requisiti che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni secondo ogni tipo di standard. Iberia ha ottenuto i tre UNE innovation certificates che attestano il suo innovation, surveillance, and intelligence management system, nonché la sua capacità di effettuare il trasferimento tecnologico della propria proprietà intellettuale a una società terza. L’ottenimento di queste innovazioni UNE è direttamente collegato alle gare riguardo il ramp handling indette da Aena, in cui Iberia Airport Services partecipa per le licenze in 41 aeroporti. La sezione tecnica di questi bandi è stata costruita su tre verticali: innovation, sustainability, and people, e Iberia Airport Services ha presentato una proposta molto solida in tutti e tre. Nello specifico, nell’area dell’innovazione, oltre a fornire progetti e impegni che superano i requisiti fissati da Aena, Iberia Airport Services ha fornito questi tre certificati, che ha ottenuto in tempi record e che hanno richiesto il rispetto del rigoroso processo di Aenor, insieme ad altri dipartimenti nella compagnia aerea. Nacho Tovar, Director of Innovation and Digital Transformation at Iberia: “Aver ottenuto i tre certificati UNE in soli quattro mesi non solo certifica il sistema di gestione dell’innovazione che stavamo già sviluppando in Iberia, ma ci ha anche aiutato a elevare il nostro modello di innovazione ad un livello ottimale di domanda che valorizza le sinergie e guida il cambiamento all’interno dell’azienda”. La compagnia aerea ha beneficiato della guida e dell’esperienza della società di consulenza per l’innovazione Inovalabs durante il processo. Questi i tre standard UNE con cui Aenor ha certificato l’innovazione in Iberia: UNE 166002: R&D&i Management System; UNE 166006: Surveillance and Intelligence System; UNE 166008: Technology Transfer.