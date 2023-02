L’EASA sostiene l’industrializzazione dell’initial trajectory information sharing

L’EASA sta coordinando le attività per l’initial trajectory information sharing (AF6) standardisation and readiness entro la data di industrializzazione, 31 dicembre 2023, come richiesto dal regolamento 2021/116.

“Nel febbraio 2021 la Commissione europea ha pubblicato il regolamento (UE) 2021/116 relativo all’istituzione del Common Project One (CP1) a sostegno dell’attuazione dell’European Air Traffic Management Master Plan. Complessivamente sono state definite 6 ATM functionalities (AF) che richiedono l’implementazione sincronizzata. Cinque di queste funzionalità ATM sono state giudicate pronte per l’implementazione. Tuttavia, il regolamento prescrive una industrialisation target date del 31 dicembre 2023 per la funzionalità sull’initial trajectory information sharing (AF6). Entro quella data la Commissione Europea, con il supporto di EASA, verificherà se AF6 è stato standardizzato e pronto per l’implementazione.

L’initial trajectory information sharing è l’uso di downlinked trajectory information da parte di ground ATC and Network Manager systems. L’uso dei trajectory data ha lo scopo di migliorare l’efficienza del volo, consentendo traiettorie ottimali per gli aeromobili, minori interventi tattici e una migliore risoluzione dei conflitti. Questo è un passo fondamentale verso full Trajectory Based Operations (TBO)“, afferma EASA.

“L’EASA riconosce pienamente i vantaggi associati alla transizione verso Trajectory Based Operations, il loro contributo all’ambiente e sostiene la necessità di un’attuazione efficace dell’initial trajectory information sharing.

Su richiesta della Commissione Europea, EASA ha condotto un initial assessment valutando la documentazione disponibile, con l’assistenza di esperti esterni, rispetto ai progressi compiuti per raggiungere l’industrialisation target date e la sua prontezza per l’implementazione. Questa valutazione iniziale ha evidenziato che esiste il rischio di non rispettare la data prevista per l’industrializzazione, a causa della potenziale disponibilità tardiva di supporting industry standards, della mancanza di sufficienti evidenze riguardo operational definition and expected benefits, nonché dei necessari miglioramenti della connettività.

EASA ritiene che per affrontare gli aspetti dell’AF6 industrialisation tutte le attività di standardizzazione in sospeso debbano essere completate e convalidate nell’ambiente operativo in modo tempestivo. Per affrontare altri issues, dovrebbe essere data priorità all’identificazione e alla risoluzione di eventuali vincoli di connettività potenziali. Questa valutazione offre anche l’opportunità di rivedere i benefici operativi attesi da AF6″, prosegue EASA.

“EASA è pienamente impegnata a sostenere l’industria e gli operatori con un’efficace attuazione dell’initial trajectory information sharing. A tal fine e agendo ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 409/2013 e dell’articolo 4.5 del regolamento (UE) 2021/116, l’EASA ha organizzato e presiederà un forum. Questo forum ha lo scopo di informare le parti interessate sulla valutazione iniziale dell’EASA e di coordinare l’industrializzazione del CP1, in particolare concordando le azioni necessarie che devono essere intraprese e la tabella di marcia per la loro attuazione al fine di superare con successo la AF6 industrialisation target date”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)