Dassault Aviation partecipa all’Aero India Show di Bangalore

Dassault Aviation Group presenta il suo duplice know-how militare e civile all‘Aero India Show 2023 che si terrà a Bangalore (India) dal 13 al 17 febbraio.

“Nel settore della difesa, l’Indian Air Force (IAF) è il nostro cliente export più longevo e vola con aerei Dassault dal 1953. Il contratto di acquisizione per 36 Rafale – firmato nel 2016 – e la modernizzazione dei Mirage 2000 I/TI sono una prosecuzione di questa storica partnership.

Nel campo della business aviation, più di venti velivoli Falcon sono in servizio in India e le prospettive di crescita sono promettenti.

A seguito del Rafale contract, Dassault Aviation e i suoi partner stanno anche contribuendo alla politica “Make in India”, attraverso un vasto procurement, training and industrial subcontracting network che coinvolge decine di aziende, in conformità con i nostri obblighi di compensazione”, afferma Dassault Aviation.

“Dassault Aviation presenterà quanto segue all’Aero India Show 2023:

Un Rafale C mock-up in Indian Air Force colors e un Rafale Marine mock-up. Il Rafale Marine è un candidato per il rinnovo della Indian Navy carrier-borne fighter fleet, nell’ambito di una gara indetta dal governo indiano.

Una Falcon 2000 front section realizzata dallo stabilimento franco-indiano di Nagpur, in base ad accordi siglati successivamente al Rafale contract.

Un Falcon 8X: con il suo range di quasi 12.000 km e la sua estrema versatilità, questo trijet – che gode di fama di robustezza e affidabilità – è particolarmente adatto alle esigenze delle aziende indiane e alle condizioni operative locali (alte temperature e altitudini)”, prosegue Dassault Aviation.

“La partecipazione di Dassault Aviation all’Aero India show è solo l’ultimo passo nella nostra partnership di 70 anni con l’India. È sempre stata nostra ambizione e motivo di orgoglio fornire alle forze armate e alle aziende indiane i migliori equipaggiamwnti. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per sviluppare la nostra presenza industriale in questo grande Paese e soddisfare le sue esigenze di aeromobili militari e commerciali, sia oggi che per il futuro”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)