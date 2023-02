Air India sceglie GE Aerospace e CFM International per un ordine record di aeromobili

Air India, parte di Tata Sons, ha firmato un ordine fermo per 40 motori GEnx-1B e 20 GE9X, oltre a un multi-year TrueChoice™ engine services agreement. L’accordo è stato firmato in coordinamento con l’ordine fermo della compagnia aerea per 20 Boeing 787 e 10 Boeing 777X (leggi anche qui)

“Tutti noi di Tata Group e Air India siamo lieti di avere questa partnership con GE Aerospace, per essere una compagnia aerea di livello mondiale e una delle compagnie aeree più tecnologicamente avanzate”, ha affermato N. Chandrasekaran, Presidente di Tata Sons e Air India.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership di lunga data con Tata Group e Air India”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and Chief Executive Officer of GE and CEO of GE Aerospace. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme per introdurre questi motori nella flotta di Air India e ci impegniamo a garantire che offrano prestazioni eccezionali”.

GE Aerospace equipaggia Air India dal 1982, quando la compagnia aerea prese in consegna il suo primo Airbus A300 con motore CF6. La compagnia aerea attualmente opera una flotta di oltre 150 aeromobili, inclusi Boeing 777 con motore GE90 e Boeing 787 con motore GEnx.

Air India ha inoltre annunciato un ordine con CFM per oltre 800 motori LEAP, il più grande ordine LEAP di sempre, per equipaggiare l’intero acquisto narrowbody di 210 aeromobili Airbus A320/A321neo e 190 aeromobili della famiglia Boeing 737 MAX. L’annuncio include un contratto pluriennale di servizi CFM. CFM è un’attività congiunta 50/50 tra GE e Safran Aircraft Engines.

“Questo ordine per i motori GE Aerospace supporta il nostro piano di trasformazione Vihaan.AI, una parte fondamentale del quale è espandere notevolmente la nostra flotta e la nostra rete globale”, ha affermato Campbell Wilson, CEO & Managing Director of Air India. “Siamo fiduciosi che questi motori offriranno l’affidabilità e l’efficienza di cui abbiamo bisogno e siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lunga data con GE”.

“Nell’ultimo decennio, abbiamo introdotto un nuovo portafoglio di motori commerciali che sono significativamente più efficienti in termini di consumo di carburante, più silenziosi ed emettono meno CO2”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services for GE Aerospace. “Questo ordine record riflette il nostro forte rinnovamento del prodotto e la continua fiducia dei nostri clienti nei nostri motori”.

“L’annuncio di oggi include i motori commerciali tecnicamente più avanzati di GE e CFM.

Il GE9X, il turbofan più potente al mondo e il più efficiente in termini di consumo di carburante di GE, equipaggia la famiglia di aeromobili Boeing 777X. Il motore offre le emissioni di NOx più basse della sua categoria, il 55% al di sotto degli attuali requisiti normativi. È anche il motore GE più silenzioso mai prodotto su pounds of thrust per decibel basis.

Il GEnx, che alimenta il Boeing 787-8 Dreamliner, è dotato di un innovativo combustore TAPS (twin-anular pre-swirl) a combustione magra che riduce drasticamente i NOx e altri gas regolamentati al di sotto dei limiti normativi odierni, offrendo un consumo di carburante migliore del 15% rispetto al motore CF6.

Il LEAP-1A e il LEAP-1B hanno accumulato più di 27 milioni di ore di volo. Gli operatori LEAP segnalano un miglioramento fino al 20% della fuel efficiency e delle emissioni di CO2 rispetto ai motori CFM56 di ultima produzione, con una riduzione media delle emissioni di CO2 di oltre 17 milioni di tonnellate.

Come tutti i motori GE e CFM, GEnx, GE9X e LEAP sono compatibili con tutte le miscele SAF (Sustainable Aviation Fuel) approvate”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace fornisce anche più sistemi per il Boeing 777X. Ciò include Enhanced Airborne Flight Recorder (EAFR), Electrical Load Management System (ELMS), il Backup Generator, Backup Converter (BUG/BUC) e il Common Core System (CCS). Il CCS ospita le funzioni avioniche e di utilità del velivolo, eliminando diversi box e riducendo centinaia di libbre di cavi. GE Aerospace fornisce anche CCS ed EAFR per il Boeing 787.

GE Aerospace opera in India da oltre quattro decenni con un ampio impegno nel settore, tra cui motori, avionica, servizi, ingegneria, produzione e approvvigionamento locale.

Gli ingegneri del John F. Welch Technology Center (JFWTC) di Bangalore, India, il centro di ricerca e sviluppo di GE, hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo tecnologico dei motori GE9X, GEnx e CFM LEAP fornendo analisi e supporto per la convalida dei test. Il centro ha quasi 1.000 ingegneri che lavorano per supportare le tecnologie di nuova generazione per ridurre le emissioni di CO2″, conclude GE Aerospace.

Air India piazza un ordine record per oltre 800 motori LEAP

Air India e CFM International hanno firmato un accordo per il più grande ordine di motori CFM LEAP di sempre. CFM alimenterà esclusivamente la flotta della compagnia aerea recentemente annunciata di 210 aeromobili della famiglia Airbus A320/A321neo e 190 Boeing 737 MAX (leggi anche qui e qui)

L’ordine fermo di Air India per 800 motori LEAP include 420 LEAP-1A, 380 LEAP-1B, oltre a ricambi. Air India ha anche firmato un CFM services contract.

“CFM è un partner di lunga data di Air India e siamo lieti di portarlo a un livello superiore con questo importante ordine di nuovi motori. Contribuiranno ad alimentare una parte fondamentale di Vihaan.AI, il piano di trasformazione globale di Air India, con una drastica espansione della nostra flotta e della nostra rete globale”, ha affermato Campbell Wilson, Air India CEO & Managing Director.

Air India è cliente CFM dal 2002, quando la compagnia aerea ha iniziato a operare con aeromobili Airbus A320ceo alimentati da motori CFM56-5B. Nel 2017, Air India ha iniziato a utilizzare gli A320neo, diventando il primo operatore LEAP-1A in India.

“Apprezziamo che Air India abbia scelto CFM per questo importante ordine e siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership di lunga data”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., chairman and chief executive officer of GE and CEO of CFM parent company GE Aerospace. “Con il motore LEAP sotto le ali, Air India sarà in grado di migliorare la fuel efficiency e ridurre le emissioni in tutta la sua flotta narrowbody”.

“Siamo molto onorati della rinnovata fiducia di Air India in CFM”, ha affermato Olivier Andriès, chief executive officer of CFM parent company Safran. “Questo ordine storico consente ad Air India di sostenere una crescita continua e svolgere un ruolo importante nello sviluppo economico dell’India. Attraverso le nostre strutture attuali e future, nonché le partnership locali, siamo pienamente impegnati a supportare le attività di produzione e aftermarket del motore LEAP in India”.

“La famiglia di motori LEAP ha raggiunto uno dei più rapidi accumuli di ore di volo nella storia dell’aviazione commerciale, accumulando oltre 27 milioni di engine flight hours e 11 milioni di flight cycle.

Gli operatori LEAP segnalano un miglioramento di oltre il 15% nella fuel efficiency e nelle emissioni di CO2 rispetto ai motori CFM56, con una riduzione media di oltre 17 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

CFM sostiene le iniziative del settore per approvare e adottare 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). I motori LEAP sono compatibili con i 50% SAF blends attualmente approvati e hanno effettuato con successo più voli dimostrativi con 100% SAF”, conclude CFM International.

