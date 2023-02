Binter firma un contratto con Embraer per l’adozione di Beacon come digital maintenance platform

Binter Canarias ed Embraer hanno firmato un contratto per l’adozione della Beacon digital platform per la sua E195-E2 fleet maintenance. “La decisione della compagnia aerea delle Canarie è arrivata dopo aver testato con successo la coordination platform che collega risorse e professionisti per il più rapido ritorno in servizio degli aeromobili. Beacon è una piattaforma agnostica, che serve aeromobili di tutti i produttori.

Questo è il primo contratto commerciale di Beacon con una compagnia aerea europea, il che dimostra che la piattaforma digitale continua ad espandere la sua presenza in questo mercato, servendo un numero crescente di aeromobili e località”, afferma Embraer.

“Come fiore all’occhiello delle Isole Canarie, Binter serve i viaggiatori che richiedono comfort e un servizio tempestivo e ininterrotto. Devono affrontare una sfida unica nel coordinamento della manutenzione con una forza lavoro distribuita. Attraverso i loro trials, Binter ha confermato i vantaggi della real-time collaboration e degli approfondimenti facilitati da Beacon. Prevediamo che questo sarà il primo di molti passi avanti di successo mentre i clienti Beacon continuano a volare”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon.

“Abbiamo iniziato i nostri Beacon platform trials con grandi aspettative che avrebbe migliorato la disponibilità degli aeromobili e l’allocazione della forza lavoro. Beacon ha dimostrato di essere una risorsa importante per i nostri team di manutenzione e siamo lieti di passare a un contratto commerciale”, ha affermato Javier Bretón, Director of Operations for Binter.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)