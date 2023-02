Aeronautica Militare: con il Simposio storico di Firenze iniziano ufficialmente le celebrazioni per il Centenario

L’Aeronautica Militare informa: “È stato lo straordinario Salone dei Cinquecento, nel cuore di Palazzo Vecchio a Firenze, ad ospitare mercoledì 15 Febbraio il primo dei grandi appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della costituzione della Forza Armata, che ricorrerà il 28 marzo 2023.

Un percorso che non poteva non partire dalla storia, da quel filo sottile che unisce gli eventi agli uomini e alle donne che ne sono stati protagoniste, fino in molti casi al sacrificio della propria vita.

Un simposio storico che, riprendendo iconicamente il motto del Centenario “in volo verso il futuro”, ha inteso ripercorrere insieme ad esperti del mondo militare, accademico e giornalistico, i momenti più significativi di questi primi cento anni di storia della Forza Armata: dalle sue origini, strettamente legate ai pionieri del volo ed ai sorprendenti sviluppi del mezzo aereo di inizio ‘900, fino ad arrivare al ruolo e alle capacità che l’Aeronautica Militare è in grado di esprimere oggi in ambito nazionale ed internazionale, con uno sguardo rivolto ai nuovi domini della dimensione aerospaziale e cyber”.

“All’evento, curato dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, hanno preso parte i vertici della Forza Armata, le massime autorità locali ed una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutto il territorio nazionale.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che hanno rimarcato l’indissolubile legame tra il capoluogo toscano e l’Aeronautica Militare e ringraziato la Forza Armata per aver scelto proprio Firenze quale location d’eccezione del primo grande appuntamento celebrativo del Centenario”, prosegue l’Aeronautica Militare.

Quello di Firenze, nel segno di Leonardo da Vinci, è il primo dei numerosi eventi che la Forza Armata ha in programma in questo 2023 per raccontare il proprio passato ma con lo sguardo saldamente rivolto al futuro, soprattutto – come ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti – alle giovani generazioni.

“La storia è l’elemento chiave che fa crescere un popolo – ha detto – studiare la storia consente di ricordare i valori, le tradizioni del nostro passato aeronautico, comprendere il presente e proiettarsi al futuro con maggiore consapevolezza. La nostra forza è stata sempre quella di osare e ai giovani e agli studenti qui presenti dico di imparare ad osare, guardare avanti con coraggio, con spirito di squadra, motivazione e con fame di cultura”.

Il simposio storico ha ripercorso i momenti più significativi dei primi cento anni di vita dell’Aeronautica Militare, attraverso sei panel di discussione con interventi di esperti del mondo militare, accademico e giornalistico.

– Le origini del volo: da Leonardo Da Vinci ai fratelli Wright.

– Le imprese aviatorie e i primati.

– Ingegneria aeronautica – Focus su Guidoni e Broglio.

– Gli eventi che hanno fatto la storia: la Guerra del Golfo.

– La Difesa dello spazio aereo italiano e NATO dal dopoguerra ai nostri giorni.

– La dimensione aerospaziale: testimonianza astronauti.

“Abbiamo cercato di condensare, in una giornata, un percorso durato cento anni dove la base fondante si chiama passione, voglia di osare, ricerca e curiosità”, ha ribadito il Generale Goretti a chiusura dell’evento. “Lo spazio è il nostro futuro, è il vostro futuro”, ha proseguito il Capo di Stato Maggiore rivolgendosi ai numerosi giovani presenti. “Abbiamo l’ obbligo di trasferire a voi il massimo della nostra conoscenza, delle nostre opportunità e della nostra gratitudine per tutti coloro che in questi cento anni hanno consentito di rendere grande l’Aeronautica Militare ed il Dicastero della Difesa attraverso un lavoro di squadra con Industria, Università e Ricerca”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)