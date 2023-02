News Brevi – 16.02.2023

IATA ASSISTE AZANS NELLO SVILUPPO DI UNA NATIONAL AIRSPACE STRATEGY PER L’AZERBAIJAN – IATA e AZANS, Air Navigation Service Provider dell’Azerbaijan, hanno concordato di sviluppare e attuare una Azerbaijan National Airspace Strategy (NAS). AZANS e IATA rafforzeranno la loro cooperazione esistente per questa iniziativa, che mira a fornire benefici al pubblico, sostenendo al contempo la crescita economica nazionale e la competitività del settore dell’aviazione dell’Azerbaijan, oltre agli obiettivi di sostenibilità globale del trasporto aereo. La domanda passeggeri in Azerbaijan è destinata ad aumentare di circa l’80% nei prossimi due decenni. Anche i movimenti del traffico aereo sono destinati a crescere rapidamente. L’Azerbaijan ha visto una crescita particolare del traffico che non utilizza più lo spazio aereo russo. Soddisfare questa domanda, garantendo allo stesso tempo la sicurezza, la gestione dei costi e la riduzione delle emissioni di CO2 e dei ritardi, richiede all’Azerbaijan di modernizzare ulteriormente il proprio spazio aereo e l’Air Traffic Management (ATM) network. AZANS e IATA si sono impegnate a lavorare insieme e con tutte le parti interessate dell’aviazione, inclusi il governo e le autorità di regolamentazione, per fornire e implementare il NAS. “È incoraggiante vedere la ripresa del traffico aereo in tutto il mondo e il traffico nello spazio aereo dell’Azerbaijan è cresciuto in modo particolarmente forte. L’anno scorso abbiamo superato con successo i livelli pre-COVID. Ma la sfida principale che dobbiamo affrontare è la significativa crescita prevista per il prossimo futuro. Come parte della rete aeronautica globale, Azeraeronavigation si sta preparando a soddisfare questa domanda in modo efficace, soddisfare i nostri requisiti internazionali e costruire una forte industria aeronautica sostenibile, con il pieno coinvolgimento delle parti interessate. Siamo lieti di avere il supporto professionale di IATA nel raggiungere insieme questo obiettivo impegnativo e importante”, ha dichiarato Farhan Guliyev, Director “Azeraeronavigation” Air Traffic Department AZANS. “L’Azerbaijan è un’economia in crescita che occupa anche una posizione geografica chiave. Può aspettarsi di gestire quantità crescenti di traffico nei prossimi anni e ha un ruolo importante nel migliorare la capacità e l’efficienza del traffico transcontinentale. L’impegno a costruire una strategia nazionale per lo spazio aereo è un segno concreto del fatto che l’Azerbaijan sta svolgendo un ruolo di leadership strategica. Ci congratuliamo con AZANS per la sua visione e non vediamo l’ora di lavorare con loro rendere la modernizzazione dello spazio aereo un successo”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

EMIRATES SPONSOR DEL GREAT BRITAIN SAILGP TEAM – Emirates e il Great Britain SailGP Team, uno dei team velici di maggior successo al mondo, hanno annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione triennale. In base all’accordo, Emirates diventerà il primo title sponsor in assoluto della squadra di vela a partire dalla regata di Sydney il 18 e 19 febbraio 2023. Il logo “Fly Better” di Emirates sarà visibile sulla barca da regata Great British F50. L’iconico logo della compagnia aerea apparirà anche sulla parte anteriore e posteriore dell’abbigliamento e dell’attrezzatura da vela della squadra. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con uno dei team velici di maggior successo al mondo. Emirates e il Great Britain SailGP Team condividono valori, ambizioni e determinazione comuni, rendendo questa partnership una scelta naturale. Insieme, porteremo lo sport a nuovi livelli, avvicineremo i fan all’azione e offriremo esperienze di livello mondiale ai clienti di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner su iniziative di sostenibilità congiunte che avranno davvero un impatto, dentro e fuori dall’acqua”. Sir Ben Ainslie, Emirates Great Britain SailGP Team CEO & Driver, ha dichiarato: “Io e il resto del team siamo entusiasti di avere Emirates, uno dei brand sportivi più iconici al mondo, a bordo di questo viaggio con noi. Lo sport ha la capacità di ispirare come nient’altro. In un momento in cui il campionato SailGP sta assistendo a una crescita senza precedenti. Insieme come partner saremo in grado di portare sia il team che lo sport a nuove altezze. Questa è una partnership di punta, che apporta valore commerciale e sostiene le nostre ambizioni di sostenibilità”. In linea con gli Emirati Arabi Uniti che hanno dichiarato il 2023 “Anno della sostenibilità”, la nuova sponsorizzazione aprirà anche maggiori opportunità per Emirates e il Great Britain SailGP Team per condurre campagne ambientali globali congiunte con gli obiettivi comuni di ridurre le emissioni, consumare in modo responsabile e preservare la biodiversità. Emirates ha recentemente completato il suo primo volo dimostrativo utilizzando 100% SAF in uno dei motori GE90 su un Boeing 777-300ER (leggi anche qui). Emirates è un convinto sostenitore della vela, con la sua prima sponsorizzazione che risale al 2004 come naming sponsor di Emirates Team New Zealand. L’impegno di lunga data di Emirates nel Regno Unito risale al 1987. La compagnia aerea serve attualmente il paese con 119 voli settimanali, tra cui: sei servizi A380 giornalieri per London Heathrow; servizio A380 tre volte al giorno per Gatwick; servizio giornaliero per Stansted (doppio giornaliero a partire dal 1° maggio 2023); servizio A380 tre volte al giorno per Manchester; doppio servizio giornaliero per Birmingham incluso un servizio A380 (a partire dal 1° luglio 2023); servizio giornaliero per Newcastle; un servizio giornaliero A380 per Glasgow (a partire dal 26 marzo).

JETBLUE PREVEDE DI RAGGIUNGERE PIU’ DI 250 VOLI A FORT LAUDERDALE-HOLLYWOOD INTERNATIONAL AIRPORT – JetBlue ha annunciato oggi un nuovo servizio tra Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) e Tallahassee International Airport (TLH) a partire da gennaio 2024, in quanto la compagnia aerea presenta nuovi piani per voli più economici e di alto valore nel sud della Florida. Dopo la combinazione pianificata con Spirit, JetBlue prevede di raggiungere più di 250 voli al giorno a Fort Lauderdale-Hollywood entro il 2027. “Come alternativa incentrata sul cliente, abbiamo raggiunto una rapida crescita a Fort Lauderdale e siamo pronti a potenziare ulteriormente l’espansione una volta che ci uniremo a Spirit”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Non dovresti dover scegliere tra una tariffa bassa e una grande esperienza. JetBlue offre entrambi, ed è per questo che siamo in una posizione unica per aumentare la concorrenza in Florida e in tutto il paese”. “Il piano generale della contea di Broward per l’ulteriore sviluppo del Fort Lauderdale-Hollywood International Airport consentirebbe a JetBlue di crescere fino a oltre 250 voli giornalieri. JetBlue ha già impegnato il supporto per un nuovo Terminal 5 ed è pronta a collaborare con l’aeroporto per un’ulteriore espansione per aumentare la capacità. JetBlue prevede di unirsi a Spirit e far crescere ulteriormente il suo programma a Fort Lauderdale nei prossimi anni, raggiungendo più di 250 partenze giornaliere entro il 2027 e rendendo Fort Lauderdale-Hollywood una scelta ancora più interessante per i clienti della Florida meridionale. Sebbene entrambi i vettori abbiano avuto successo a Fort Lauderdale, la combinazione tra JetBlue e Spirit sbloccherà opportunità a lungo termine per aggiungere mercati e rotte domestiche e internazionali che altrimenti non sarebbero possibili”, afferma JetBlue.

EMIRATES ABBRACCIA LA DIVERSITA’ LINGUISTICA A BORDO – In occasione della Giornata internazionale della lingua madre che ricorre il prossimo 21 febbraio, la giornata dell’UNESCO che onora l’importanza della diversità culturale e linguistica per le società sostenibili, Emirates evidenzia la vasta gamma di lingue parlate a bordo dall’equipaggio multiculturale di cabina, il completo e dettagliato sito web disponibile in 28 lingue, nonché la vasta libreria di contenuti in lingua originale disponibili sul suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo, ice. A bordo di ogni volo Emirates, l’equipaggio di cabina parla numerose lingue. La compagnia aerea, infatti, assume in modo proattivo personale di cabina multilingue, poiché comunicare con i passeggeri nella loro lingua è considerato una parte fondamentale dell’ospitalità targata Emirates. Il personale di bordo di Emirates viene reclutato da più di 130 Paesi e parla più di 70 lingue. Su emirates.com, il sito web che fornisce informazioni su ogni aspetto dell’esperienza con Emirates, è possibile visualizzare i contenuti in 28 lingue diverse con un semplice clic. Anche l’app di Emirates per iOS e Android è disponibile in 19 lingue diverse. Inoltre, su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di Emirates, i passeggeri potranno selezionare una vasta gamma di contenuti in oltre 40 lingue, dai film alle serie TV, alla musica, alla poesia e ai podcast. Una libreria di oltre 1900 film è disponibile in più lingue, con un’ampia scelta tra inglese, arabo, hindi, francese, spagnolo, italiano, giapponese, coreano, tedesco, punjabi, urdu, bengalese, russo, mandarino, cantonese e molte altre ancora. Per coloro che preferiscono guardare boxsets o serie TV di successo, ice offre oltre 500 episodi della TV araba e 29 canali di programmi TV dall’India e dal Pakistan. Molte delle serie comiche e drammatiche in lingua inglese di grande successo sono disponibili con una varietà di lingue doppiate, tra cui italiano, spagnolo, giapponese, tedesco, francese e altre ancora. I passeggeri potranno visitare la pagina dedicata ad ice su emirates.com e selezionare qualsiasi lingua per vedere quali contenuti sono disponibili. Per coloro che desiderano rispolverare le proprie competenze linguistiche prima di raggiungere la propria destinazione, ice offre anche uTalk Language Learning su ice TV, un modulo che aiuta i passeggeri a imparare frasi essenziali in una nuova lingua durante il volo, disponibile in arabo, spagnolo, russo, giapponese, tedesco e francese.

EMBRAER DEFENCE & SECURITY PRESENTA I SUOI PRODOTTI ALL’IDEX DI ABU DHABI – Embraer Defence & Security promuoverà il suo portafoglio di prodotti e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza all’IDEX di Abu Dhabi, che si terrà tra il 20 e il 24 febbraio. “Il Medio Oriente è una regione molto importante per noi e IDEX è uno dei migliori eventi per promuovere il portafoglio dei nostri prodotti”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defence & Security. “Siamo lieti di avere l’opportunità di incontrare clienti, partner e fornitori durante l’evento”. I prodotti e le soluzioni per la difesa e la sicurezza di Embraer, presenti in più di 60 paesi, includono il multi-mission transport aircraft C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per air, land, sea, space and cyber domains. Da quando è entrato in servizio con l’aeronautica militare brasiliana (FAB) nel 2019, il C-390 ha dimostrato le sua capacità in una varietà di missioni. La flotta di cinque velivoli di FAB, tutte refueling versions, designate KC-390, ha già accumulato più di 7.500 ore di volo e numeri recenti hanno mostrato un mission completion rate del 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella sua categoria. Embraer ha ordini per il C-390 Millennium dal Portogallo e dall’Ungheria, entrambi paesi membri della NATO. I Paesi Bassi, anch’essi una nazione NATO, hanno selezionato il C-390 Millennium nel 2022. Robusto e versatile, l’A-29 può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui light attack, surveillance, aerial interception, counterinsurgency. Il velivolo è stato selezionato da oltre 15 forze aeree di tutto il mondo, inclusa la United States Air Force (USAF). Responsabile dell’implementazione del Brazilian Army’s Integrated Border Monitoring System (SISFRON), uno dei più grandi progetti di sorveglianza delle frontiere al mondo, Embraer promuoverà anche area radars and terrestrial systems, che offrono equipaggiamenti come il SABRE M60, un radar specifico per low-altitude surveillance and air defense, e il SABRE M200 VIGILANTE, un radar per early warning air surveillance.