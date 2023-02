Airbus riporta i risultati finanziari del 2022

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per l’intero anno (FY) 2022 e ha fornito la guidance per il 2023.

“Il settore ha continuato la sua ripresa durante il 2022, con l’aumento del traffico aereo e le compagnie aeree che si sono rivolte alla pianificazione della loro flotta a lungo termine. Abbiamo fornito solidi dati finanziari nonostante un ambiente operativo avverso che ha impedito alla nostra supply chain di riprendersi al ritmo che ci aspettavamo. La società ha dovuto adeguare le sue operazioni di conseguenza, il che ha portato a consegne di aeromobili commerciali inferiori a quanto inizialmente previsto. Stiamo adattando la nostra produzione per adeguarci alla fornitura”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Mentre andiamo avanti nel 2023, ci concentriamo sulle nostre attività industriali e la trasformazione a più lungo termine della società. La solida performance finanziaria del 2022 e la nostra fiducia nel futuro ci portano a proporre un pagamento di dividendi più elevato quest’anno”.

Gli ordini lordi di aeromobili commerciali sono aumentati a 1.078 (2021: 771 aeromobili), con ordini netti di 820 aeromobili dopo le cancellazioni (2021: 507 aeromobili) corrispondenti a un net book-to-bill ratio significativamente superiore a 1. L’order backlog ammonta a 7.239 aeromobili commerciali a fine 2022. Airbus Helicopters ha registrato 362 ordini netti (2021: 414 unità), con un book-to-bill superiore a 1 sia in unità che in valore. Gli ordini di elicotteri erano ben distribuiti tra i programmi e includevano 12 H160. L’acquisizione di ordini di Airbus Defence and Space in valore è stata di €13,7 miliardi (2021: €13,7 miliardi), corrispondente a un book-to-bill di circa 1,2. Tra gli ordini chiave figurano il Demonstrator Phase 1B del Future Combat Air System, l’Eurodrone unmanned aerial system e 20 Eurofighter di ultima generazione per l’Aeronautica Militare Spagnola.

Consolidated order intake in valore aumentato a €82,5 miliardi (2021: €62,0 miliardi) con un portafoglio ordini consolidato valutato €449 miliardi alla fine del 2022 (fine anno 2021: €398 miliardi). L’incremento del valore del backlog consolidato riflette principalmente il book to bill superiore a 1 e il rafforzamento del dollaro USA.

I ricavi consolidati sono aumentati del 13% a €58,8 miliardi (2021: €52,1 miliardi). Sono stati consegnati in totale 661 aeromobili commerciali (2021: 611 aeromobili), di cui 53 A220, 516 A320 Family, 32 A330 e 60 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 15% su base annua, riflettendo principalmente le maggiori consegne e il rafforzamento del dollaro USA. Airbus Helicopters ha consegnato 344 unità (2021: 338 unità), con ricavi in aumento dell’8%, riflettendo principalmente la crescita dei servizi e un mix favorevole di programmi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati dell’11%, trainati principalmente dai maggiori volumi di Military Aircraft ed Eurodrone. Nel 2022 sono stati consegnati in totale 10 A400M, rispetto agli 8 del 2021.

Consolidated EBIT Adjusted aumentato a €5,627 miliardi (2021: €4,865 miliardi).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a €4,600 miliardi (2021: €3,570 miliardi). L’incremento riflette le maggiori consegne ed è supportato da alcuni elementi non ricorrenti, in parte controbilanciati da un tasso di copertura meno favorevole rispetto al FY2021.

Sul programma A320 Family, la ramp-up trajectory è stata adattata con i fornitori. La società sta ora procedendo verso un monthly production rate di 65 aeromobili entro la fine del 2024 e 75 nel 2026. L’entrata in servizio dell’A321XLR dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2024.

L’A330 monthly production rate è aumentato a circa 3 alla fine del 2022 come previsto e la società ora punta a raggiungere 4 aerei nel 2024. L’A350 monthly production rate è ora di circa 6 aeromobili. Al fine di soddisfare la crescente domanda di aeromobili widebody con la ripresa dei viaggi aerei internazionali e a seguito di uno studio di fattibilità con la suply chain, la società punta ora a un monthly production rate di 9 A350 alla fine del 2025.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a €639 milioni (2021: €535 milioni), riflettendo maggiori servizi e l’esecuzione di programmi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è diminuito a €384 milioni (2021: €696 milioni), riflettendo principalmente la svalutazione relativa alla perdita di due satelliti Pleiades Neo a dicembre e ai ritardi sul lanciatore Ariane 6, nonché l’impatto della aumento dell’inflazione. Ciò è stato in parte compensato dall’aumento del volume di Military Aircraft, dal ramp-up di Eurodrone.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della roadmap rivista delle capacità. Le attività di retrofit procedono in stretta sintonia con il cliente.

Le consolidated self-financed R&D expenses ammontano a €3,079 miliardi (2021: €2,746 miliardi).

il Consolidated EBIT (reported) è pari a € 5,325 miliardi (2021: €5,342 miliardi), incluse rettifiche nette per €-302 milioni.

Il risultato finanziario è stato di -250 milioni di euro (2021: -315 milioni di euro). Consolidated net income di €4,247 miliardi (2021: €4,213 miliardi) con un consolidated reported earnings per share di €5,40 (2021: €5,36).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing è stato di €4,680 miliardi (2021: €3,515 miliardi), supportato dal favorevole contesto dei cambi. Il consolidated free cash flow è stato di €4,324 miliardi (2021: €3,511 miliardi). Il dividendo 2021 di €1,50 per azione, ovvero €1,2 miliardi in totale, è stato pagato nel secondo trimestre 2022 La gross cash position si è attestata a fine 2022 a €23,6 miliardi (fine 2021: €22,7 miliardi), con una consolidated net cash position pari a €9,4 miliardi (fine 2021: €7,7 miliardi).

Il Board of Directors proporrà il pagamento di un dividendo 2022 di €1,80 per azione (2021: €1,50 per azione) al 2023 Annual General Meeting che si terrà il 19 aprile 2023.

Come base per la sua guidance per il 2023, la società non assume ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le operazioni interne della società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi.

La guidance della società per il 2023 è before M&A.

Su tale base, Airbus si propone di raggiungere nel 2023 circa: 720 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted di €6,0 miliardi; Free Cash Flow before M&A and Customer Financing di €3,0 miliardi.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)