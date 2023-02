Wizz Air inaugura il nuovo collegamento da Roma ad Abu Dhabi

Wizz Air ha operato oggi il suo primo volo tra Roma Fiumicino e Abu Dhabi, confermando ancora una volta l’importanza dell’hub di Roma Fiumicino nei piani di espansione della compagnia aerea in Italia.

“La nuova rotta sarà servita da voli giornalieri e offrirà ai passeggeri in Italia e negli Emirati Arabi Uniti nuove imperdibili opportunità di viaggio a prezzi accessibili. I biglietti possono essere acquistati sul wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ a partire da 59.99 euro.

Situata nel più grande dei sette Emirati, Abu Dhabi è una città moderna e cosmopolita con imponenti grattacieli di vetro, grandi viali alberati e lunghe spiagge pubbliche. Abu Dhabi ha anche un passato molto antico che si riflette nella sua interessante offerta culturale: siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, bellezze architettoniche, antichi palazzi, fortezze e arte locale. È anche sede della maestosa Moschea Sheikh Zayed, dove è custodito il più grande tappeto tessuto a mano del mondo.

Inoltre, affacciata sulle acque del Golfo Persico, Abu Dhabi è una destinazione perfetta per il tempo libero grazie al suo clima favorevole tutto l’anno, al mare cristallino, alle spiagge sabbiose e alle offerte di intrattenimento di alto livello. Per adattare il viaggio ai propri gusti, i passeggeri possono optare per un pacchetto WIZZ Go o WIZZ Plus & Flex e godere di una selezione gratuita di posti premium o normali, di una franchigia bagaglio extra, di opzioni di riprenotazione e rimborso online senza costi aggiuntivi in caso di improvvisi cambi di programma e molto altro ancora”, afferma Wizz Air.

“Ancora una volta, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma protagonista dei piani di crescita di Wizz Air in Italia. Infatti, la compagnia aerea ha recentemente annunciato l’assegnazione di altri due Airbus A321neo che permetteranno al network di Wizz Air da Roma di crescere fino a un totale di 67 rotte nell’estate del 2023. Con questa offerta, quest’estate Wizz Air avrà la più ampia programmazione dall’aeroporto tra tutte le compagnie aeree che vi operano”, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager del Gruppo Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire il collegamento tra due grandi capitali e allo stesso tempo due importanti basi per Wizz Air. La nuova rotta a basso costo consentirà a turisti e residenti in Italia e negli Emirati Arabi Uniti di viaggiare direttamente da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale. La compagnia aerea rimane fortemente impegnata sul mercato italiano, confermando la propria agilità e disponibilità a cogliere le opportunità del mercato per servire al meglio i propri clienti. Il team di WIZZ non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aeromobili moderni, giovani e sostenibili”

ROMA FIUMICINO – ABU DHABI – Giornaliero, dal 17 febbraio 2023

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)