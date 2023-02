Brussels Airlines e Lufthansa Group lanciano nuove tariffe per continuare a ridurre l’impatto ecologico dei viaggi aerei

I passeggeri di Brussels Airlines possono ora contribuire a ridurre l’impronta di carbonio dei viaggi aerei per i voli da e per l’Europa o il Nord Africa. Per queste destinazioni, la compagnia aerea, insieme a Lufthansa Group, sta aggiungendo un nuovo piano tariffario alla sua offerta, chiamato “Green Fare” (leggi anche qui).



“Il biglietto è un po’ più costoso, ma il contributo extra consente a Brussels Airlines di acquistare Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il SAF, in combinazione con nuovi aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante in arrivo nel 2023 e nel 2024, dovrebbe consentire alla compagnia aerea belga di dimezzare le sue emissioni complessive di CO2 entro il 2030.

Quello che è iniziato sei mesi fa come un piccolo ma ambizioso progetto pilota per i voli da e per la Scandinavia è sulla buona strada per diventare lo standard per i viaggi aerei. La compagnia aerea, insieme alle altre compagnie aeree di Lufthansa Group, sta aiutando i passeggeri a ridurre l’impatto del volo sull’ambiente. Il nuovo piano tariffario aiuterà inoltre la compagnia aerea a raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati aumentando drasticamente l’uso di carburanti alternativi e più sostenibili nei prossimi anni.

Il nuovo piano “Green Fares” di Lufthansa Group e Brussels Airlines fa parte degli ambiziosi obiettivi di Lufthansa Group di dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 entro il 2030 rispetto al 2019. Brussels Airlines, con il supporto del Gruppo, sta modernizzando la sua flotta con tre nuovi Airbus A320neo nel 2023. Altri due arriveranno nel 2024″, afferma Brussels Airlines.

“Accanto al rinnovo della flotta, i SAF sono oggi il mezzo più efficace per ridurre le emissioni dei viaggi aerei. Insieme a Lufthansa Group, Brussels Airlines investe da anni nella produzione e nell’utilizzo dei SAF.

Con il contributo aggiuntivo dei passeggeri attraverso il nuovo piano tariffario, Brussels Airlines sarà in grado di acquistare carburante per aviazione sostenibile.

Con il lancio del suo nuovo piano tariffario per tutti i voli da e per l’Europa e il Nord Africa, Brussels Airlines sta sensibilizzando i passeggeri sul fatto che anche loro possono contribuire a ridurre l’impatto che il volo ha sul nostro pianeta. Coloro che optano per una ‘Green Fare’ compensano le proprie emissioni di CO2 e vengono anche premiati per averlo fatto. Ad esempio, possono sempre riprenotare gratuitamente questo biglietto aereo più ecologico”, continua Brussels Airlines.

“Le persone non vogliono solo volare e scoprire il mondo, ma allo stesso tempo vogliono anche proteggerlo. Supportiamo i nostri ospiti in questo con prodotti adeguati. Offriamo già il portafoglio più completo per viaggi più sostenibili e ora lo stiamo ampliando ulteriormente con le Green Fares. Il lancio del prodotto è un elemento importante nei nostri sforzi per rendere i viaggi aerei più rispettosi del clima”, afferma Christina Foerster, CEO ad interim, Brussels Airlines

“Non solo i viaggiatori privati, ma anche i clienti corporate possono ora volare in modo più sostenibile all’interno dell’Europa e da e verso il Nord Africa tramite Brussels Airlines. Inoltre, le società che scelgono la tariffa ‘Green Fare’ ricevono automaticamente un certificato di mitigazione della CO2 dopo aver prenotato il volo. Con questo possono dimostrare che il loro volo d’affari ha contribuito alla riduzione di CO2 del traffico aereo attraverso il SAF.

La roadmap di riduzione di Lufthansa Group verso il 2030 è stata convalidata dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Ciò rende Lufthansa Group il primo gruppo aeronautico in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi del 2015″, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)