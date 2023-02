Emirates potenzia le operazioni verso Il Cairo

Emirates ha annunciato che aumenterà le sue operazioni da e per Il Cairo a 28 voli settimanali, a partire dal 29 ottobre 2023. I voli aggiuntivi offrono più opzioni ai clienti per connettersi a Dubai e oltre con orari migliorati e l’opportunità per godere ancora di più dell’esclusiva esperienza A380 di Emirates.

“La spinta operativa vedrà Emirates operare quattro voli giornalieri, tre volte al giorno con A380 e un servizio giornaliero con Boeing 777. Il Cairo ha il più alto dispiegamento di servizi Emirates A380 nella regione MENA, al di fuori di Dubai. I servizi aggiuntivi e l’aggiornamento della capacità dei posti sulla rotta Dubai-Cairo contribuiranno a soddisfare l’elevata domanda da e per Il Cairo e sosterranno la rinascita del turismo del paese con l’aggiunta di oltre 2.200 posti settimanali in ciascuna direzione.

L’esperienza Emirates A380 rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e per i prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in cielo, come Onboard Lounge, First Class suites and Shower Spa. La compagnia aerea attualmente opera il suo A380 verso 41 destinazioni in tutto il mondo.

I moderni Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi sui voli per Il Cairo offrono il servizio pluripremiato di Emirates e i prodotti leader del settore, con suite private in First Class, poltrone reclinabili in Business Class e poltrone spaziose in Economy Class.

I clienti possono usufruire del servizio e dei prodotti di classe mondiale che Emirates ha da offrire a bordo, tra cui ice, il sistema di intrattenimento in volo di Emirates con oltre 5.000 canali di film on demand, musica, programmi TV e documentari, in oltre 40 lingue. Gli ospiti di tutte le classi possono anche gustare pasti a più portate preparati da chef pluripremiati durante il volo”, afferma Emirates.

“Emirates ha avviato le operazioni per Il Cairo nell’aprile 1986 con tre voli a settimana e da allora ha trasportato 9,6 milioni di passeggeri da e per Il Cairo. Le operazioni sono cresciute costantemente con aumenti sia della frequenza che della capacità tra Il Cairo e Dubai per soddisfare la domanda dei clienti.

Oggi, Emirates opera 25 voli settimanali tra Il Cairo e Dubai. Negli ultimi trent’anni, la compagnia aerea ha dato un importante contributo all’economia e al turismo locali trasportando visitatori da tutta la sua rete globale che copre sei continenti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)