Etihad annuncia nuovi voli per il Portogallo e altre destinazioni estive

Etihad Airways sta espandendo il suo network europeo quest’estate con l’introduzione di un nuovo servizio diretto tra Abu Dhabi e Lisbona, in vigore dal 2 luglio 2023.

La compagnia aerea collegherà Abu Dhabi alla capitale del Portogallo con tre voli settimanali programmati per essere operati il martedì, il mercoledì e la domenica.

“Siamo entusiasti di introdurre i voli per il Portogallo per la prima volta e di offrire ai nostri ospiti comode opzioni di viaggio verso una delle destinazioni estive più popolari per il 2023”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Essendo una delle città più antiche dell’Europa occidentale, la città costiera di Lisbona è un ottimo punto di partenza per esplorare il resto del paese, con spiagge perfette, castelli storici, fantastica vita notturna e una gente calorosa e accogliente. Il nostro nuovo collegamento diretto rafforzerà i legami commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Portogallo e siamo grati per il supporto delle autorità portoghesi nella creazione del nostro nuovo collegamento aereo”.

Oltre a introdurre i voli per Lisbona, Etihad Airways tornerà quest’estate a Málaga, sulla Costa del Sol spagnola e sulla popolare isola greca di Mykonos.

Etihad Airways volerà a Málaga due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, dal 18 giugno 2023.

Etihad Airways lancerà i voli per Mykonos, con servizi bisettimanali il lunedì e il venerdì, a partire dal 16 giugno 2023.

Con l’aggiunta di nuove rotte per Lisbona, Malaga e Mykonos, quest’estate Etihad Airways offrirà ai viaggiatori quasi 160 voli settimanali verso 21 destinazioni in Europa, con il 20% in più di posti disponibili rispetto al 2022.

I biglietti per tutte e tre le nuove destinazioni sono ora disponibili per la prenotazione su etihad.com.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)