Vueling vola in Turchia con la Croce Rossa spagnola per portare aiuti umanitari e rispondere all’emergenza del terremoto

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, e la Croce Rossa spagnola hanno operato questa mattina uno speciale volo in collaborazione con IAG Cargo e Aena per inviare materiale di prima necessità a Gaziantep e rispondere all’emergenza umanitaria scatenata dopo il recente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.

Il volo in questione (VLG531), un Airbus 320 con registrazione EC-MQE, è decollato questa mattina alle 8:00 dall’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat (ora locale) e dovrebbe atterrare a Gaziantep, l’aeroporto più vicino alla zona colpita dal terremoto, alle 14:15 (ora locale) con un carico di più di 8.000 kg di aiuti umanitari, costituiti principalmente da tende e taniche da 20 litri per l’acqua.

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa utilizzerà le provviste per continuare a condurre le operazioni umanitarie nelle regioni colpite, in Turchia e in Siria, dove quasi 10.000 persone stanno già fornendo assistenza sanitaria, cibo, sostegno psico- sociale e altri aiuti essenziali alle popolazioni colpite.

Sandra Hors, Chief Communications Officer di Vueling, ha commentato: “Noi di Vueling siamo sempre in prima linea quando si tratta di aiutare i meno fortunati e, in questa occasione, siamo fieri di rispondere a un’emergenza come quella che si è verificata a seguito del terremoto. Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, siamo riusciti a organizzare su uno dei nostri aerei la spedizione di carichi umanitari il più velocemente possibile. L’intera compagnia è stata coinvolta in questa speciale attività: speriamo che, anche nel nostro piccolo, fare la nostra parte possa sostenere la popolazione colpita dai terremoti”.

Anche Iñigo Vila, direttore dell’Unità di emergenza della Croce Rossa spagnola, ha ringraziato Vueling per il suo coinvolgimento nell’emergenza, che va ad aggiungersi alle 105 tonnellate di aiuti umanitari che la Croce Rossa ha inviato per aiutare le persone colpite dal sisma in Turchia e Siria.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)