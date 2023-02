I principali Trade Partner spagnoli confermano la loro fiducia a Air Europa

Il progetto Air Europa continua a rafforzarsi rispondendo alle previsioni di crescita significativa della sua attività. La compagnia aerea ha così rinnovato, in un solo mese, gli accordi con i principali Trade Partner spagnoli, dalle agenzie di viaggio alle agenzie online, dai tour operator ai network.

I contratti già siglati dimostrano il sostegno del settore al progetto di Air Europa e conferma la fiducia nella sua proposta, in vista di una 2023 che segna un trend della domanda in continua crescita.

Air Europa affronta il nuovo anno basando le sue strategie su due pilastri fondamentali. Da un lato, una flotta rinnovata e unificata coi modelli Boeing, nello specifico il 737-800, per il corto e medio raggio, e il 787 Dreamliner, per i voli transoceanici.

Entrambi i modelli, insieme all’innovativo 737 MAX, che entrerà in flotta nel 2024, sono i più moderni ed efficienti nella loro categoria e consentono ad Air Europa di rispondere al mercato con un aumento della capacità e dell’offerta.

La flotta che raggiungerà le 50 unità in estate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti, grazie all’integrazione di modelli che consumano meno carburante e riducono significativamente le emissioni.

Per quest’anno, inoltre, Air Europa aumenterà le frequenze verso destinazioni strategiche e opererà nuove rotte nella stagione estiva.

In un anno in cui si continuerà a monitorare l’evoluzione di alcune criticità che generano instabilità nel mercato, come l’evoluzione del prezzo del greggio e l’inflazione, i clienti esprimono il loro desiderio di poter volare. Per seguire questo trend, Air Europa prevede di aumentare la sua offerta di posti di circa 17% rispetto al 2022, per soddisfare la forte domanda e contribuire all’esigenza di connettività globale.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)