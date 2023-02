SIA Group riporta un forte utile per il terzo trimestre e i nove mesi chiusi a dicembre 2022

SIA Group ha riportato i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022. “La robusta domanda di viaggi aerei è proseguita nel terzo trimestre dell’esercizio 2022/23, basandosi sullo slancio iniziato dopo che Singapore ha allentato le restrizioni alle frontiere nell’aprile 2022. La capacità passeggeri del Gruppo ha raggiunto l’80% dei livelli pre-Covid nel dicembre 2022, superiore alla media del 51% per la regione Asia-Pacifico. SIA e Scoot hanno trasportato 7,4 milioni di passeggeri nel terzo trimestre, in crescita del 17% rispetto al secondo trimestre. Il Gruppo ha trasportato 18,8 milioni di passeggeri durante i nove mesi terminati il 31 dicembre 2022, nove volte in più rispetto all’anno precedente. I load factor per il Gruppo sono migliorati di 0,8 punti percentuali, all’87,4%, il più alto di qualsiasi trimestre, sulla scia di load factor record sia per SIA (87,3%) che per Scoot (87,8%).

La performance del segmento cargo è stata moderata rispetto al trimestre precedente a causa dell’indebolimento della domanda, nonché di un aumento della bellyhold capacity poiché più aerei passeggeri sono tornati in servizio a livello globale. Sebbene i rendimenti siano stati più deboli su base trimestrale, sono rimasti elevati, quasi il doppio, rispetto ai livelli pre-Covid-19″, afferma SIA Group.

“Di conseguenza, i ricavi del Gruppo per i tre mesi fino al 31 dicembre sono aumentati di 358 milioni di dollari (+8,0%) trimestre su trimestre, a 4,846 miliardi di dollari. Si tratta di un fatturato trimestrale record per il Gruppo. I ricavi passeggeri sono aumentati di 463 milioni di dollari (+14,0%), a 3,767 miliardi di dollari, poiché il traffico è cresciuto del 12,2% nel trimestre, superando l’espansione della capacità dell’11,1%. I ricavi cargo sono diminuiti di 141 milioni di dollari (-14,1%), a 862 milioni di dollari.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 755 milioni di dollari per il terzo trimestre, in aumento di 77 milioni di dollari (+11,4%) rispetto al trimestre precedente, e un utile netto di 628 milioni di dollari, 71 milioni di dollari in più (+12,7%) rispetto al trimestre precedente.

Per i nove mesi da aprile a dicembre 2022, i ricavi sono aumentati di 8,120 miliardi di dollari (+157,9%) su base annua, a 13,263 miliardi di dollari, il fatturato per i nove mesi più alto per il Gruppo SIA. I ricavi passeggeri sono aumentati del 514,5% poiché il traffico è cresciuto di sette volte, superando l’espansione della capacità del 108,9%. I ricavi cargo sono diminuiti dell’8,2%.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 1,989 miliardi di dollari per i nove mesi fino a dicembre 2022, rispetto a una perdita di 543 milioni di dollari dell’anno precedente (+2,532 miliardi di dollari). L’utile netto è salito alla cifra record di 1,555 miliardi di dollari, invertendo la perdita di 752 milioni di dollari dell’anno precedente (+2,307 miliardi di dollari)”, prosegue SIA Group.

Durante il terzo trimestre, due Boeing 737-8 sono entrati a far parte della flotta operativa di SIA dopo il retrofit della cabina post-consegna.

Al 31 dicembre 2022, la flotta operativa di SIA comprendeva 133 aerei passeggeri e sette cargo, mentre Scoot aveva 55 aerei passeggeri nella sua flotta operativa.

SIA dovrebbe prendere in consegna un Airbus A350-900 e un Boeing 787-10 nel quarto trimestre. Scoot prevede di aggiungere nove nuovi velivoli Embraer E190-E2 alla sua flotta, a complemento della famiglia Airbus A320 e dei Boeing 787 più grandi.

SIA organizzerà voli supplementari per Barcellona, Francoforte e Roma durante il picco estivo 2023.

SIA e Tata Sons (Tata) hanno raggiunto un accordo nel novembre 2022 per fondere Air India e Vistara, con SIA che investe altri 360 milioni di dollari in Air India come parte della transazione. Questa transazione è soggetta ad approvazioni regolamentari. Una volta completato, rafforzerà la partnership di SIA con Tata e le conferirà una partecipazione del 25,1% nel gruppo allargato Air India. L’entità risultante dalla fusione sarà da quattro a cinque volte più grande rispetto a Vistara, con una forte presenza in tutti i principali segmenti delle compagnie aeree in India. La fusione proposta rafforzerà la presenza di SIA in India e la sua strategia multi-hub, consentendole di continuare a partecipare direttamente a questo mercato dell’aviazione ampio e in rapida crescita.

Nel novembre 2022, Virgin Australia ha ripreso la vendita di voli in codeshare verso 42 destinazioni in 23 paesi e territori attraverso la rete di SIA, consentendo viaggi più fluidi per i clienti tra Australia, Asia, Africa ed Europa. Nel dicembre 2022, Thai Airways International (THAI) e SIA hanno firmato un memorandum d’intesa per approfondire la loro collaborazione commerciale.

La domanda di viaggi aerei dovrebbe essere robusta nel quarto trimestre. Il Gruppo continuerà a monitorare la domanda di viaggi aerei e adeguerà di conseguenza la propria capacità.

