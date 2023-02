Qantas annuncia un upgrade significativo al suo lounge network

Qantas migliorerà in modo significativo il suo lounge network in Australia e all’estero, elevando l’esperienza di viaggio pre-volo e di transito per i clienti a un nuovo livello di lusso nelle destinazioni chiave.

“L’investimento da 100 milioni di dollari comprende quattro lounge nuove, tra cui una First Lounge di punta presso l’aeroporto londinese di Heathrow, e un ampio programma di aggiornamento delle lounge domestiche e internazionali esistenti, tra cui:

– Nuova First Lounge a London Heathrow Airport.

– Riapertura di una rinnovata Hong Kong International Lounge.

– Rinnovamento completo ed espansione della International Business Lounge in Sydney.

– International Business Lounge in Melbourne ampliata e aggiornata.

– Nuovo Hobart Qantas Club.

– Nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti.

È il più grande investimento singolo nel Qantas lounge network in oltre un decennio e arriva mentre la compagnia aerea espande le sue rotte domestiche e internazionali e inizia a prendere in consegna aeromobili di nuova generazione. L’investimento di 100 milioni di dollari nelle lounge è suddiviso in tre anni ed è incluso nelle attuali previsioni di spesa del Gruppo.

Il vettore ha una vasta rete di lounge, di cui 42 in Australia (di cui 12 in destinazioni regionali) e 9 all’estero”, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggi ha consentito alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti nella sua pluripremiata rete di lounge: “Tornare in attivo significa tornare a fare investimenti a lungo termine per i nostri clienti. Tutto è iniziato con l’importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato lo scorso anno e ora stiamo costruendo con un importante investimento nelle nostre lounge. Milioni di persone all’anno visitano le nostre lounge e sono in genere i nostri frequent flyer che viaggiano di più con noi, quindi tutto ciò che facciamo per migliorarle è un modo per ringraziare i nostri clienti più fedeli. Abbiamo tre lounge spaces nuovi e aggiornati che dovrebbero essere aperti quest’anno e la pipeline che stiamo annunciando oggi ci porterà fino al 2025.

Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è il luogo perfetto per una First Lounge, soprattutto con i nostri voli diretti Project Sunrise in arrivo. Heathrow è uno degli aeroporti più trafficati del mondo, quindi siamo molto lieti di lavorare con loro per garantire un grande spazio nel terminal per una lounge aggiuntiva”.

“Previo accordo con Heathrow Airport e le autorità di regolamentazione del Regno Unito, la lussuosa London First Lounge dovrebbe offrire accesso diretto ai gate di imbarco, ampie vedute dell’airfield, un focus sulle caratteristiche di benessere e un’esperienza culinaria senza eguali. La data di apertura prevista si allineerà con i primi voli Project Sunrise diretti a Sydney. La First Lounge opererà insieme all’attuale International Lounge, che diventerà una International Business Lounge dedicata. L’apertura è prevista per la fine del 2025. Sarà la quinta destinazione ad offrire una Qantas First Lounge, insieme a Los Angeles, Melbourne, Singapore e l’originale First Lounge progettata da Marc Newson a Sydney.

La riapertura della Qantas Hong Kong International Lounge, chiusa durante la pandemia, attualmente in fase di aggiornamento e miglioramento, avverrà nell’aprile 2023″, prosegue Qantas Group.

“La riqualificazione dell’attuale Qantas Business Class Lounge presso l’aeroporto internazionale di Melbourne porterà ad un’impronta ampliata che aumenterà la capacità fino al 30%, per far fronte alla futura crescita dei passeggeri. Includerà un aggiornamento interno completo e un nuovo concetto di cibi e bevande esclusivi. I lavori saranno eseguiti in più fasi dalla fine del 2023, con l’obiettivo di aprire la prima fase a metà del 2024.

La riqualificazione della Business Class Lounge esistente presso l’aeroporto internazionale di Sydney (come precedentemente annunciata ma sospesa a causa della pandemia) è in attesa della conferma dei piani di aggiornamento del terminal dell’aeroporto di Sydney. La proposta prevede una riprogettazione completa e ricostruzione da zero che aumenterà la capacità del 40% a più di 600 posti. Si stima che i lavori inizieranno all’inizio del 2024 con il completamento della prima fase stimato all’inizio del 2025″, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)