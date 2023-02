Saab risponde alla NATO RFI con GlobalEye

Saab in un comunicato informa: “Saab ha risposto a una Request for Information (RFI) dalla NATO’s Support and Procurement Agency in merito a una nuova generazione di surveillance and control capabilities. La risposta di Saab si basa sul GlobalEye.

La NATO definirà la sua capacità di nuova generazione nell’ambito dell’Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) project”.

“Saab è una parte collaudata e affidabile della NATO’s defence industrial base e siamo presenti in più di due terzi dei paesi membri. Le nostre soluzioni, incluso GlobalEye, sono sviluppate fin dall’inizio per essere conformi ai requisiti NATO. Sono fiducioso che possiamo contribuire con importanti capacità che rafforzeranno la NATO e avvantaggeranno i paesi membri”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab´s business area Surveillance.

“GlobalEye è una multi-domain Airborne Early Warning & Control (AEW&C) solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono long-range detection and identification di oggetti in aria, in mare e sulla terraferma. Fornendo informazioni in tempo reale alle unità delle forze aeree, degli eserciti e delle marine, GlobalEye consente una maggiore situational awareness delle aree circostanti e il rilevamento tempestivo delle minacce. Può anche essere utilizzato per compiti non militari come guidare e coordinare missioni di salvataggio durante disastri naturali o grandi incidenti in mare o sulla terraferma”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)