Cambiamenti nel top management in Lufthansa Group e Lufthansa Airlines

Sono stati annunciati due importanti cambi di leadership nelle commercial core functions di Lufthansa Group e Lufthansa Airlines: Heiko Reitz sarà il nuovo CCO di Lufthansa Airlines e il Dr. Stefan Kreuzpaintner sarà ora responsible for network, alliance and partner management of Lufthansa Group.

“Heiko Reitz ha preso diverse decisioni strategiche chiave per la gestione di network, alleanze e partner negli ultimi anni e ha guidato l’armonizzazione e l’ulteriore sviluppo di offerte olistiche per i clienti commerciali, anche con i partner delle compagnie aeree. Ha ulteriormente sviluppato le joint venture di Lufthansa Group e ampliato importanti partnership come con Deutsche Bahn. Come crisis manager durante la pandemia, ha dato un contributo importante alla stabilizzazione della compagnia.

Guardando al futuro, applicherà la sua esperienza strategica acquisita da Lufthansa Group alle operazioni quotidiane, presso le principali interfacce dei clienti, espandendo e riallineando le offerte premium di Lufthansa Airlines.

In qualità di membro del Lufthansa Airlines Board, il Dr. Stefan Kreuzpaintner ha svolto un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento delle strutture commerciali del core brand e nel portare avanti il posizionamento strategico premium, mentre si affrontava la difficilissima situazione della pandemia. Dopo la gestione della crisi, ha promosso l’introduzione del nuovo long haul Lufthansa premium product “Allegris”. Presso l’hub Lufthansa di Monaco, ha rafforzato l’espansione della partnership strategica di successo con l’aeroporto. La sua precedente esperienza in sales, revenue and marketing management positions gli consentirà di espandere i legami tra Lufthansa e i suoi partner del Gruppo. Ciò includerà il network planning per tutte le hub airlines e lo sviluppo di ulteriori partnership commerciali e joint venture del Gruppo, oltre a continuare a rappresentare gli interessi del Gruppo a Monaco come “Konzernbeauftragter””, afferma Lufthansa.

Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Heiko Reitz per la sua collaborazione professionale e leale in tempi molto difficili. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Stefan Kreuzpaintner, che utilizzerà know-how, creatività e ambizione per sviluppare ulteriormente il partner and network management per l’intero Gruppo. La sua esperienza come CCO di Lufthansa Airlines sarà di grande importanza nell’integrazione di nuovi partner e compagnie aeree nei processi commerciali. Sono lieto che Stefan Kreuzpaintner approfondirà ulteriormente i processi tra compagnia aerea e Gruppo.”

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, ha dichiarato: “Stefan Kreuzpaintner ha svolto un ruolo chiave nel plasmare Lufthansa Airlines in tempi molto difficili. Gli sono molto grato per questo e per la sua lealtà. Sono anche lieto che Heiko Reitz stia ora arricchendo il Lufthansa Airlines board team. Con la sua esperienza nel settore commerciale, la sua profonda conoscenza di partnerships, networks and customer offerings e degli sviluppi dell’airline industry, Heiko Reitz guiderà lo sviluppo di Lufthansa Airlines con una forte attenzione alle esigenze dei clienti”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)