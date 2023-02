Lockheed Martin consegna il primo C-130J-30 Super Hercules alla Indonesian Air Force

Lockheed Martin ha consegnato il primo di cinque C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters alla Indonesian Air Force (IDAF) durante una cerimonia, commemorando una nuova era nelle Hercules operations per questo C-130 operator di lunga data.

“I nuovi C-130J-30 di IDAF offrono maggiore cargo capacity, speed, range, potenza, performance e costi operativi inferiori rispetto ai precedenti C-130, per supportare l’ampia gamma di mission requirements di IDAF per i decenni a venire. Questi nuovi C-130J-30 espandono la capacità dell’IDAF di collaborare in missioni e opportunità di addestramento con alleati e forze regionali che operano anche i Super Hercules“, afferma Lockheed Martin.

“Gli equipaggi dell’aeronautica militare indonesiana si affidano da tempo al C-130 per supportare le missioni più impegnative che l’Indonesia e altre nazioni del Pacifico devono affrontare”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager, Air Mobility & Maritime Missions programs at Lockheed Martin. “Questa nuova era delle Super Hercules operations supporta l’Indonesia nel raggiungere il successo della missione con una airlift fleet altamente personalizzata che garantisce agli equipaggi IDAF di poter supportare qualsiasi compito, ovunque, in qualsiasi momento, con più potenza, forza e capacità per i decenni a venire”.

“L’Indonesia ha utilizzato i C-130 dagli anni ’60, utilizzando la sua Hercules fleet per missioni nazionali e regionali critiche come fornire aiuti umanitari e soccorsi in caso di calamità, oltre a fornire supporto militare e di mantenimento della pace intorno al Pacifico.

Il C-130J Super Hercules è la scelta mondiale nel tactical airlift, servendo 26 operatori in 22 nazioni. Ad oggi, sono stati consegnati più di 520 C-130J e il Super Hercules rimane impareggiabile nella sua capacità di supportare 18 diversi mission requirements”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin photo by Thinh D. Nguyen)