Sostenibilità: Emirates ricicla più di 500.000 kg di plastica e vetro in un anno

Emirates ha riciclato più di 500.000 chilogrammi di plastica e vetro – pari al peso di un A380 – nel corso del 2022, raccogliendo le bottiglie utilizzate a bordo per riadoperarle.

“A bordo di ogni volo che atterra, infatti, il personale di cabina di Emirates lavora rigorosamente per separare rapidamente le bottiglie di vetro e di plastica, che verranno poi inviate presso un impianto di riciclaggio a Dubai. Il vetro viene separato per colore e frantumato e successivamente viene inviato ai produttori di vetro negli Emirati Arabi Uniti per essere incluso all’interno delle miscele per nuove bottiglie. Le bottiglie di plastica, invece, vengono pulite, sminuzzate, e inviate ai produttori per realizzare altri prodotti in plastica. Di conseguenza, ogni anno Emirates ed Emirates Flight Catering deviano migliaia di chilogrammi di vetro e plastica dalle discariche.

È stato proprio l’equipaggio di Emirates che, nel 2019, ha suggerito di riciclare vetro e plastica a bordo. L’idea è stata proposta nell’ambito di una serie di webinar ed eventi in cui è stata data al personale di cabina la possibilità di condividere feedback, all’interno di una piattaforma dedicata attraverso la quale sono stati anche incoraggiati a contribuire con idee innovative. La proposta, nata per porre sempre più attenzione all’ambiente, è stata ben accolta e implementata in poche settimane da tutto il personale di cabina”, afferma Emirates.

“Emirates ha diverse iniziative che si concentrano sul riutilizzo della plastica o sull’utilizzo di materiali sostenibili che dimostrano l’impegno nella sostenibilità da parte della compagnia.

Negli ultimi 6 anni, Emirates ha offerto ai passeggeri Economy sui voli a lungo raggio comode coperte sostenibili realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Le morbide e calde coperte sono realizzate con 28 bottiglie di plastica riciclata. Le bottiglie vengono sminuzzate in piccoli pezzi di plastica prima di essere trasformate in filato, creando un materiale in pile. Il filo sottile viene quindi tessuto in morbide coperte. Nel corso dei 6 anni dall’introduzione dell’iniziativa, le coperte della compagnia aerea hanno impedito a più di 95 milioni di bottiglie di plastica di finire in discarica. Si tratta del più grande programma di coperte sostenibili a bordo nel settore aereo, il cui processo di produzione che utilizza polietilene tereftalato riciclato (rPET) riduce anche le emissioni di energia di circa il 70%.

Il consumo responsabile è un’area di interesse chiave per Emirates, che ha inserito un requisito ambientale nel codice di condotta dei fornitori e considera l’intero ciclo di vita dei prodotti sin dalla fase di progettazione. Ad esempio, gli agitatori per tè e caffè, le cannucce e le borse per la vendita al dettaglio a bordo sono realizzati utilizzando legno e carta provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

Per i clienti più giovani di Emirates, anche le borse giocattolo, i kit di cortesia per bambini e i peluche della compagnia aerea sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate e altri materiali sostenibili. Marsupi, borsoni e zaini sono progettati pensando a gruppi di età specifici e sono realizzati con un tessuto ottenuto al 100% da bottiglie di plastica riciclata. Ogni zaino per bambini è composto da 5,5 bottiglie di plastica riciclate e ogni borsone da viaggio è composto da 7 bottiglie. La produzione delle borse per bambini di Emirates ha permesso di impedire a 8 milioni di bottiglie di plastica di arrivare in discarica. Le etichette sono realizzate con carta riciclata e anche le custodie esterne dei prodotti sono realizzate con carta riciclata che può essere nuovamente riutilizzata.

La gamma di kit di cortesia in Premium Economy ed Economy di Emirates è gratuita per i clienti sui voli a lungo raggio e presenta design che rappresentano i quattro elementi essenziali della natura: fuoco, acqua, terra e aria. I sacchetti sono riutilizzabili e realizzati in carta kraft lavabile con grafica su misura stampata con inchiostro atossico a base di soia. I contenuti includono una selezione di elementi essenziali da viaggio realizzati con materiali ecosostenibili. Lo spazzolino da denti è realizzato con una combinazione di paglia di frumento e plastica, mentre i calzini e le mascherine sono realizzati con plastica riciclata, in questo caso rPET (polietilene tereftalato riciclato). L’imballaggio utilizzato per il kit dentale, i calzini e le mascherine è composto per il 90% da carta di riso”, conclude Emirates.

