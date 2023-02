Qantas presenta le “Project Sunrise” First and Business Class per gli A350

Qantas ha svelato i prototipi delle cabine First e Business sull’aereo che trasporterà i passeggeri senza scalo dall’Australia a New York e Londra dalla fine del 2025. È stato anche rivelato un volo in realtà virtuale della cabina dell’aereo.

Progettate pensando ai viaggi a lungo raggio, le cabine sono le prime ad essere sviluppate da zero da un mix di specialisti dell’aviazione, nonché dallo studio di design industriale australiano Caon Design e da un team multidisciplinare di scienziati dell’Università Charles Perkins Centre di Sydney, compresi gli scienziati del sonno.

La chiave del design della cabina è stata dare ai passeggeri più spazio, reso possibile dalla decisione di Qantas di configurare i suoi 12 Airbus A350 per ospitare 238 passeggeri rispetto agli oltre 300 posti specificati da altri vettori.

Alan Joyce, Qantas Group CEO, ha affermato: “Qantas è stata leader nell’apertura di nuovi voli a lungo raggio per la maggior parte della nostra storia e stiamo portando tutto ciò che abbiamo imparato, sia tecnicamente che in termini di comfort dei passeggeri, al volo Project Sunrise. Pensiamo che le nostre cabine dell’A350 abbiano il design più sofisticato e ponderato di qualsiasi compagnia aerea, combinando la tecnologia all’avanguardia con la ricerca sul sonno per plasmare l’aspetto e l’atmosfera di quella che è effettivamente una nuova era del viaggio.

Stiamo costruendo sull’esperienza del cliente dei nostri voli non-stop estremamente popolari da Perth a Londra, mentre continuiamo a lavorare per rendere più facile collegare l’Australia con il resto del mondo”.

“La spaziosa First suite ha una serie di caratteristiche per far sentire i clienti come se fossero in una mini stanza di un hotel boutique completa di un extra-wide fixed bed, poltrona reclinabile separata, guardaroba personale, tavolo da pranzo per due e un TV 32″ ad altissima definizione.

Ogni Business suite avrà accesso diretto al corridoio per facilitare gli spostamenti all’interno della cabina e Qantas sta incorporando porte scorrevoli nella suite per la privacy, se lo si desidera.

Altre caratteristiche della Business includono un letto piatto di due metri, ampio spazio di stivaggio (incluso un grande specchio), pouf imbottito in pelle, TV touch screen da 18 pollici ad altissima definizione, ampio tavolo da pranzo e illuminazione caratteristica.

First e Business offriranno anche più opzioni di ricarica dei dispositivi personali, inclusa la ricarica a induzione wireless.

Il Qantas A350 offrirà Wi-Fi ad alta velocità veloce e gratuito con il partner Viasat dopo il completamento dei principali lanci satellitari che coprono la rete internazionale di Qantas.

L’aereo sarà inoltre dotato di connettività Bluetooth che consentirà a tutti i clienti di collegare le proprie cuffie abilitate Bluetooth al sistema di intrattenimento in volo”, afferma Qantas Group.

Il designer australiano David Caon ha affermato: “Abbiamo iniziato a progettare questa cabina cinque anni fa, lavorando con Airbus e Qantas per massimizzare lo spazio, oltre a creare un programma di illuminazione su misura che influenzerà l’umore e il sonno. Tutti gli elementi di design e servizio lavoreranno insieme per migliorare significativamente il comfort, la comodità, la salute e il benessere in volo e contribuire a ridurre al minimo il jet lag. Ogni elemento è stato creato per Qantas, dalla luce di lettura fino ai tessuti, per garantire ai passeggeri un comfort raffinato durante il viaggio. Ci sono anche una serie di elementi di design per riporre gli oggetti personali a portata di mano in modo che lo spazio possa essere personalizzato da ogni singolo passeggero per sentirsi proprio come se fosse nel proprio letto a casa”.

Il Qantas A350 avrà sei First Suite in una configurazione 1-1-1 e 52 Business Suite in una configurazione 1-2-1.

Conterrà anche una zona benessere per tutti i passeggeri, che sarà svelata insieme alle cabine Premium Economy ed Economy nei prossimi mesi.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)