Airbus: la Pacific region richiederà 920 nuovi velivoli nei prossimi 20 anni

Le compagnie aeree con base nella Pacific region prenderanno in consegna 920 nuovi aeromobili nei prossimi 20 anni, generati da una crescita media del traffico passeggeri nella regione del 3,2% annuo, secondo l’ultimo Airbus Global Market Forecast.

La previsione per i nuovi aeromobili comprende circa 750 single aisle aircraft come le famiglie A220 e A320 e circa 170 widebody come l’A330neo e l’A350. Circa il 55% di questa domanda sarà per la crescita e il 45% per sostituire gli aeromobili attualmente in servizio.

La previsione è stata presentata da Stephen Forshaw, Airbus Chief Representative for Australia, New Zealand and the Pacific, alla vigilia dell’Avalon Airshow che si terrà tra il 28 febbraio e il 5 marzo 2023, a Melbourne.

“Stiamo già assistendo a una ripresa costante del traffico aereo globale e a una rinnovata fiducia nella crescita del settore. Ciò è particolarmente evidente nella regione del Pacifico, dove stiamo assistendo a un’impennata della domanda di viaggi e a un aumento dei voli da e per destinazioni chiave”, ha affermato.

“Una priorità per le compagnie aeree in questa regione è garantire che il settore del trasporto aereo possa crescere in modo sostenibile. Questo è diventato un fattore sempre più importante quando le compagnie aeree prendono decisioni sulla flotta e Airbus è ben posizionata con la linea di prodotti moderna e completa disponibile oggi, offrendo una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni fino al 25%”.

Ha aggiunto che la sostituzione degli aeromobili di vecchia generazione è solo un primo passo nel viaggio verso la decarbonizzazione del settore dell’aviazione.

“Guardando al futuro, dobbiamo aumentare la produzione e la disponibilità di sustainable aviation fuels in questa regione ed esplorare nuove fonti di energia, tra cui idrogeno e carburanti sintetici. Ciò richiede un nuovo livello di collaborazione tra tutte le parti interessate coinvolte”.

Nella Pacific region Airbus ha stretto partnership significative nell’ultimo anno per far avanzare le sue ambizioni. Questi includono un fondo congiunto con Qantas per incoraggiare l’industria a sviluppare l’ecosistema necessario in Australia e un progetto con Air New Zealand per studiare le applicazioni per aeromobili alimentati a idrogeno sulla sua rete domestica.

Airbus è anche coinvolta in studi con l’australiana Fortescue Future Industries (FFI) e recentemente ha annunciato la sua partecipazione a un nuovo hydrogen consortium in Nuova Zelanda insieme a Christchurch Airport, Air New Zealand, FFI e diverse start-up.

Stephen Forshaw ha aggiunto: “Tutta la nostra attenzione oggi alla fine converge su un obiettivo e cioè la decarbonizzazione del nostro settore. Abbiamo il dovere di garantire che le generazioni a venire possano provare la gioia del viaggio come abbiamo fatto noi, scoprire il mondo, entrare in contatto con gli altri e sperimentare nuove culture. Tutto questo proteggendo il nostro ambiente”.

La Pacific region è un mercato chiave, con 170 aeromobili Airbus attualmente in servizio con compagnie aeree in Australia, Fiji, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda e Isole Salomone. Altri 166 velivoli sono attualmente in ordine per la futura consegna ai vettori del Pacifico. Ciò rappresenta il 75% del total backlog di ordini delle compagnie aeree della regione per tutti i produttori.

A livello globale, Airbus prevede una domanda di 39.490 nuovi aeromobili nei prossimi 20 anni, di cui 17.620 nella più ampia Asia-Pacific region.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)