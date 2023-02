EGYPTAIR prende in consegna il primo Airbus A321neo in Africa

EGYPTAIR ha preso in consegna il suo primo A321neo dal Delivery Center di Airbus ad Amburgo, rendendo la compagnia aerea il primo operatore africano dell’aeromobile.

EGYPTAIR ha specificato una configurazione a due classi ad alto comfort con 16 posti in classe Business e 166 posti in classe Economy, e aumenterà la single aisle capacity della compagnia aerea verso il Medio Oriente, l’Africa e l’Europa. L’aeromobile è in leasing da AerCap ed è dotato di motori CFM.

“L’A321neo è il membro con la fusoliera più grande della best-selling single-aisle A320 Family di Airbus e offre una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni per posto rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. Ciò consente a EGYPTAIR di beneficiare di una maggiore efficienza ed essere in grado di mantenere il proprio impegno per la sostenibilità, riducendo al contempo i costi operativi.

Questo moderno aereo si unisce alla flotta Airbus di EGYPTAIR composta da 12 A220, 8 A320neo, 2 A320ceo, 4 A330-200, 4 A330-300. Con l’aggiunta dell’A321neo, EGYPTAIR sta dimostrando la continua ambizione di espandere la propria flotta Airbus per soddisfare la domanda attuale e futura.

In tutte le sue famiglie di aeromobili, l’approccio unico di Airbus garantisce che gli aeromobili condividano la massima commonality in airframes, on-board systems, cockpits and handling characteristics. Ciò riduce significativamente i costi operativi e massimizza la redditività della compagnia aerea”, afferma Airbus.

“Il volo di consegna da Amburgo al Cairo è stato alimentato con un 34% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend. Il SAF è un carburante per aviazione prodotto in modo sostenibile a partire da materie prime che vanno da grasso usato, olio, ai rifiuti urbani e forestali. Rispetto al carburante fossile, è stato dimostrato che il SAF comporta una riduzione fino all’80% delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita del SAF. Pertanto, è considerato un fattore chiave per contribuire alla decarbonizzazione dell’aviazione.

Attualmente, tutti gli aeromobili commerciali Airbus sono in grado di volare con un 50% SAF blend miscelato con cherosene e sono destinati a essere in grado di utilizzare 100% SAF in volo entro la fine di questo decennio. Da marzo 2021 Airbus ha effettuato con successo 100% SAF test flights su aeromobili A319neo, A350 e A380“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Stefan Kruije – Airbus)