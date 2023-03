Singapore Airlines lancia il servizio Wi-Fi illimitato e gratuito per i passeggeri Business Class e i membri del PPS Club

Singapore Airlines (SIA) ha attivato il Wi-Fi gratuito e senza limiti a bordo dei suoi voli per tutti i passeggeri di Business Class, nonché per i membri del PPS Club. Inoltre, gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy Class d’ora in poi potranno usufruire di un piano Wi-Fi gratuito della durata di tre ore, mentre i partecipanti al progamma KrisFlyer che viaggiano in Economy Class potranno accedere gratuitamente al Wi-Fi per due ore.

I passeggeri che non sono iscritti al programma KrisFlyer o coloro che superano il monte ore dei piani gratuiti potranno invece usufruire di nuovi e vantaggiosi piani tariffari Wi-Fi messi a disposizione da Singapore Airlines: US$ 3,99 per un’ora, US$ 8,99 per tre ore e US$ 15,99 per l’intero volo.

Grazie all’introduzione di questa nuova offerta, il livello dell’esperienza in volo di Singapore Airlines si innalza ulteriormente. SIA diventa così una delle prime compagnie aeree a offrire Wi-Fi illimitato e gratuito in tutto il suo network per i passeggeri di Suite, First Class e Business Class, oltre ai clienti appartenenti al PPS Club.

In precedenza, infatti, i passeggeri di Business Class e i membri del PPS Club avevano a disposizione 100 MB di Wi-Fi gratuito in volo mentre agli iscritti KrisFlyer di Premium Economy Class ed Economy Class era offerto, sempre durante il volo, un piano Wi-Fi gratuito di 2 ore ottimizzato per i servizi di messaggistica di solo testo.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Rimanere connessi, anche a 35.000 piedi di altezza, è diventato un aspetto essenziale dell’esperienza di viaggio. Con il potenziamento delle nostre offerte Wi-Fi, i passeggeri SIA possono rimanere in contatto con i propri cari, pubblicare foto e video sui canali social o tenersi aggiornati sulle ultime notizie. Questi cambiamenti rispondono alle esigenze espresse dai nostri passeggeri e sono parte dei costanti investimenti di SIA volti a migliorare l’esperienza di viaggio e mantenere una posizione di leadership”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)