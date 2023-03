Air Transat amplia il suo network estivo con i voli negli Stati Uniti

Air Transat informa: “Non solo Canada con Air Transat: ora anche gli USA. Air Transat, Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze in Nord America nella classifica degli Skytrax World Airline Awards 2022 e rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, presenta i nuovi voli in connessione per la prossima estate verso gli Stati Uniti da Roma e Venezia, a partire dal 28 maggio 2023.

La compagnia aerea canadese continua l’impegno sull’Italia e cresce in Europa e negli Stati Uniti. Il network della compagnia prevede in Italia, oltre ai voli diretti per il Canada, 9 voli in connessione per gli Stati Uniti da due aeroporti italiani a partire da maggio fino ad ottobre 2023: da Roma 4 voli alla settimana con destinazione Los Angeles e 3 voli settimanali con destinazione San Francisco, da Venezia 2 voli alla settimana per Los Angeles, tutti via Montréal o Toronto con comodi orari di connessione e volato Air Transat“.

“In generale, la compagnia ha confermato la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale.

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).

Air Transat è rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA con uffici a Roma e Milano. I voli Air Transat possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggi Italiane in GDS”, prosegue Air Transat.

“Fondata a Montreal 35 anni fa, Air Transat è un marchio leader nel settore dei viaggi vacanze. Votata dai passeggeri come Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze in Nord America agli Skytrax World Airline Awards 2022, vola verso destinazioni internazionali e canadesi, cercando di servire i suoi clienti con passione e cordialità in ogni fase del loro viaggio o soggiorno, tenendo sempre in primo piano la sicurezza. Sta rinnovando la sua flotta con gli aerei più verdi della loro categoria come parte di un impegno per un ambiente più sano, sapendo che questo è essenziale per le sue operazioni e le magnifiche destinazioni che serve. Air Transat è una unità operativa di Transat A.T. Inc, un fornitore di viaggi turistici di fama mondiale che ha ottenuto la certificazione Travelife nel 2018 come riconoscimento dei suoi impegni di sostenibilità”, conclude Air Transat.

(Ufficio Stampa Air Transat – Photo Credits: Air Transat)