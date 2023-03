Stato Maggiore della difesa e ITA Airways siglano accordo commerciale

Il Ministero della Difesa e ITA Airways hanno sottoscritto un accordo commerciale che prevede tariffe agevolate dedicate al personale militare e civile della Difesa e i loro familiari. L’accordo è stato firmato questa mattina presso la “Sala Quadri” dello Stato Maggiore della Difesa, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella Rauti, dall’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Dott. Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“La convenzione nasce dalla sinergia tra la Difesa e ITA Airways a favore del personale civile e militare e dei propri familiari. Quando le Istituzioni e gli assetti dello Stato lavorano insieme e fanno squadra per realizzare iniziative come questa, contribuiscono a rafforzare il ‘sistema Paese Italia’. Il protocollo d’intesa rappresenta anche un gesto concreto di attenzione da parte della Difesa nei confronti del proprio personale”, così il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal Ministro Crosetto. La Senatrice Rauti ha poi ringraziato la Compagnia di bandiera italiana per “la vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini della Difesa che in tante circostanze prestano servizio lontano dal proprio contesto familiare”.

L’Ammiraglio Cavo Dragone ha sottolineato come “tale importante iniziativa sia rilevante per il benessere del personale militare delle Forze Armate, in quanto di sovente i nostri militari lavorano lontani dai propri cari, per questo motivo rendere economicamente vantaggiosi tali spostamenti è una agevolazione importante, che certamente vedrà un riscontro positivo ed apprezzato dal personale militare”.

“Inauguriamo oggi, con lo Stato Maggiore della Difesa, una nuova sinergia che vedrà ITA Airways supportare l’istituzione che contribuisce a garantire la sicurezza nel nostro Paese”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Oltre 300.000 connazionali, appartenenti al personale militare e civile, e i loro familiari, potranno usufruire di agevolazioni per viaggiare sia per lavoro che per vacanza, volando sul nostro network in rapida espansione. Lavoriamo ogni giorno per meritare l’orgoglio di essere la Compagnia di bandiera di uno dei Paesi più importanti al mondo per economia, cultura e turismo: questo significa non solo rappresentare l’Italia nella sua modernità, promuovere il turismo e le attrazioni di pregio, ma anche essere al servizio del Paese, delle sue Istituzioni, delle sue aziende e di tutti i cittadini per assicurare loro la connettività più efficace ed efficiente”.

La convenzione con il Ministero della Difesa prevede tariffe agevolate sui voli nazionali, internazionali e intercontinentali del network di ITA Airways, per volare nelle classi Economy, Superior, Business e Premium Economy. Le tariffe dedicati di ITA Airways al Ministero della Difesa saranno valide fino al 31 dicembre 2024.

Maggiori informazioni sono riportate sul sito della compagnia www.ita-airways.com, dove sarà attivo anche un canale di vendita diretto con landing page dedicata. Sarà possibile, inoltre, acquistare i biglietti anche tramite agenzie di viaggio autorizzate.

(Ufficio Stampa ITA Airways)