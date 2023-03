Boeing: 5 milioni di flight hours per gli U.S. Army Apache

Boeing informa: “Boeing e il team AH-64 stanno osservando un traguardo unico: gli U.S. Army AH-64 Apache attack helicopters hanno ufficialmente raggiunto cinque milioni di ore di volo. Il risultato equivale a volare senza scalo per più di 208.333 giorni o 570 anni e nove mesi. Inoltre, 1,3 milioni di quei cinque milioni di ore di volo sono state compiute durante il combattimento”.

“Con oltre cinque milioni di ore di volo, l’Apache continua a essere affidabile e versatile”, ha affermato Katie Yursky, interim vice president of Attack Helicopter Programs and senior Mesa site executive. “Congratulazioni all’U.S. Army e ai suoi Apache aviators per aver raggiunto questo incredibile traguardo. Ogni ora conta e non vediamo l’ora di supportare i nostri soldati nel loro prossimo traguardo e oltre”.

“È un grande privilegio e un onore far parte del programma Apache”, ha dichiarato il Col. John (Jay) Maher, U.S Army Apache Project Manager. “Il traguardo delle cinque milioni di ore di volo è una testimonianza dell’affidabilità e della disponibilità dell’Apache in alcune delle condizioni più difficili del mondo. Supportare i soldati che volano e mantengono l’Apache è la prima priorità”.

“Dal 1984, quando prese il volo il primo AH-64, l’esercito degli Stati Uniti ha operato Apache model A, D ed E. L’esercito degli Stati Uniti attualmente opera D-model Apaches, oltre all’AH-64E Apache.

Boeing sta aggiornando l’E-model alla versione 6.5, che includerà software aggiornato, e integrando il nuovo motore a turbina migliorato. Inoltre, la società ha annunciato il Modernized Apache nell’ottobre 2022, un Boeing concept in linea con i futuri sforzi di modernizzazione dell’U.S. Army, mantenendo l’AH-64 rilevante per U.S. warfighters and international customers.

Costruito da Boeing a Mesa, in Arizona, l’AH-64 è l’ attack aircraft preferito da 19 forze di difesa in tutto il mondo, con ulteriore interesse internazionale. Nel settembre 2022, la Polonia ha annunciato la selezione dell’AH-64E Apache di Boeing per la Polish Armed Forces new attack helicopter fleet”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)