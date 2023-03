Lufthansa Group ordina 22 aeromobili a lungo raggio di ultima generazione

Lufthansa Group sta acquistando più aerei a lungo raggio all’avanguardia. “Il Group Executive Board ha deliberato di ordinare:

– dieci Airbus A350-1000 passenger aircraft.

– cinque Airbus A350-900 passenger aircraft.

– sette Boeing 787-9 “Dreamliner” passenger aircraft.

Gli ordini sono stati approvati oggi dal Supervisory Board della capogruppo Deutsche Lufthansa AG. Gli aerei in questione saranno consegnati a Lufthansa Group dalla metà degli anni ’20 in poi. Sulla base dei prezzi di listino, l’ordine vale complessivamente circa 7,5 miliardi di dollari USA ed è in linea con la pianificazione finanziaria di medio termine del Gruppo.

Lufthansa Group è inoltre in trattative avanzate per l’acquisizione di ulteriori aeromobili a lungo raggio che potrebbero essere resi disponibili con un preavviso più breve”, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chief Executive Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Con il nostro acquisto di altri 22 Airbus A350 e Boeing 787, ci siamo assicurati la consegna di oltre 50 aeromobili a lungo raggio di ultima generazione per le compagnie aeree membri di Lufthansa Group dall’inizio della pandemia. Questi aeromobili saranno equipaggiati con le nostre nuove cabine a lungo raggio, compresi i sedili di ultima generazione in tutte le classi di viaggio. In combinazione con i nostri straordinari dipendenti a terra e a bordo, questi velivoli altamente avanzati e il nostro ultimo seating product on board posizioneranno le nostre compagnie aeree di nuovo in primo piano nel segmento premium. Questi nuovi velivoli svolgeranno anche un ruolo decisivo nell’aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030, poiché i velivoli a basso consumo di carburante che incorporano la più recente tecnologia di produzione sono di gran lunga la più grande leva per fornire una maggiore protezione del clima nel settore dell’aviazione”.

“Con gli ordini di oggi inclusi, Lufthansa Group prenderà in consegna 108 aeromobili all’avanguardia per il lungo raggio come l’Airbus A350-1000, l’Airbus A350-900, il Boeing 787-9 e il Boeing 777-9 nei prossimi anni. In tal modo, il Gruppo opererà con gli aeromobili a lungo raggio più silenziosi, redditizi ed economici attualmente in servizio. In media, i nuovi aeromobili consumano solo 2,5 litri di carburante per passeggero ogni 100 chilometri, circa il 30% in meno rispetto ai modelli di aeromobili precedenti.

I nuovi aerei a lungo raggio sostituiranno anche i tipi di aeromobili più vecchi. Nel futuro a medio termine, sei di queste sottoflotte saranno messe fuori servizio: i quadrimotori Boeing 747-400, gli Airbus A340-600 e Airbus A340-300 e i bimotori Boeing 777-200, Boeing 767-300 e Airbus A330-200. Ciò ridurrà il quadjet contingent all’interno della flotta di Lufthansa Group a meno del 15%: prima della pandemia, i quadjet costituivano circa il 50% della flotta di aeromobili a livello di gruppo.

Oltre all’accordo per l’acquisto dei nuovi aeromobili, Airbus e Lufthansa hanno anche firmato un “Memorandum of Understanding” per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della sostenibilità e delle tecnologie del futuro. Ciò include l’uso intensificato di sustainable aviation fuels, l’ulteriore ottimizzazione delle operazioni attraverso una gestione dei voli più efficiente e l’esplorazione dell’uso dell’idrogeno.

Complessivamente, includendo gli aeromobili avanzati di corto e medio raggio della famiglia Airbus A320neo, Lufthansa Group ha attualmente oltre 200 ordini fermi per nuovi aeromobili di ultima generazione che saranno consegnati nei prossimi anni”, prosegue Lufthansa Group.

“L’Airbus A350-1000 sarà una nuova aggiunta alla flotta di Lufthansa Group. L’aereo è lungo 73,8 metri e offre circa il 15% in più di capacità rispetto all’Airbus A350-900. I dieci A350-1000 ordinati dovrebbero essere utilizzati principalmente in premium-heavy markets. Pertanto tutti questi velivoli saranno dotati di una First Class cabin.

Lufthansa opera già 21 Airbus A350-900 con notevole successo. Con i cinque aeromobili ordinati oggi, Lufthansa Group prenderà ora in consegna altri 33 aerei di questo long-haul aircraft type.

Tre Boeing 787-9 sono attualmente in servizio con Lufthansa Group. Con l’ordine di oggi incluso, altri 36 Boeing 787-9 entreranno a far parte della flotta del Gruppo nei prossimi anni”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)