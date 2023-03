News Brevi – 02.03.2023

IL TRAFFICO DI RYANAIR A FEBBRAIO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di febbraio 2023. A febbraio Ryanair Group ha trasportato 10,6 milioni di passeggeri (febbraio 2022: 8,7 milioni, +22%), con un load factor del 92% (86% a febbraio 2022). Ryanair ha operato oltre 60.400 voli a febbraio 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a febbraio 2023 si attesta a 167,2 milioni di passeggeri (+93%), con un load factor del 93% (+12%).

QATAR AIRWAYS PRESENTERA’ IMPORTANTI ANNUNCI DI ESPANSIONE DEL NETWORK A ITB BERLIN 2023 – Qatar Airways parteciperà ancora una volta al più grande travel and trade event, ITB Berlin, dal 7 al 9 marzo 2023, e ha in programma di fare un network announcement significativo. “Questi piani saranno rivelati durante la conferenza stampa di Qatar Airways per i media globali il primo giorno della manifestazione. La conferenza metterà in risalto lo spettacolare successo della migliore compagnia aerea del mondo durante la storica FIFA World Cup Qatar 2022™, nonché le aspettative per l’anno a venire, alla presenza del più importante raduno mondiale di professionisti dei viaggi e del turismo”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di riunirci con i leader del settore dei viaggi globale, in particolare i nostri partner commerciali di viaggio, per celebrare i nostri risultati e presentare i nostri ultimi prodotti e servizi. Il nostro track record parla da sé e nel corso degli anni il mio paese ha cercato di essere un faro di positività nel mondo dell’aviazione e oltre, in particolare come paese ospitante del più grande evento sportivo, la FIFA World Cup Qatar 2022™. Attendo con impazienza l’edizione di quest’anno di ITB Berlin 2023 per condividere i nostri piani per l’anno a venire e continuare a rendere il Qatar un luogo più connesso attraverso HIA, il miglior aeroporto del mondo”. “Alla luce dell’ultimo annuncio di espansione del portafoglio di partnership sportive di Qatar Airways come Official Airline and Global Partner of Formula 1, la competizione automobilistica più prestigiosa al mondo (leggi anche qui), i visitatori e gli espositori della fiera sono invitati a visitare lo stand e provare l’esperienza del F1 Car Racing Simulator. La fiera di viaggi leader a livello mondiale, ITB Berlin, che è un evento annuale centrale di comunicazione e marketing, mette in mostra una gamma di espositori di viaggi provenienti da oltre 180 paesi e cinque continenti, fornendo a oltre 160.000 visitatori informazioni su nuovi prodotti, servizi e strutture nell’industria del turismo. Qatar Airways dà il benvenuto a tutti gli ospiti di ITB nel suo nuovo padiglione espositivo alla fiera nel padiglione 2.2, stand 207, dal 7 al 9 marzo. Martedì 7 marzo 2023 alle ore 12:00 si terrà una conferenza stampa”, conclude Qatar Airways.

LUFTHANSA TECHNIK: COLLABORAZIONE CON SAUDIA AEROSPACE ENGINEERING INDUSTRIES (SAEI) IN AIRCRAFT COMPONENT SERVICES – In occasione di MRO Middle East 2023, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) e Lufthansa Technik Middle East (LTME) hanno annunciato la recente firma di un accordo riguardante una stretta collaborazione nel campo degli aircraft component services. In linea con l’accordo, Lufthansa Technik fornirà nei prossimi dieci anni il suo Total Component Support (TCS) alle flotte di 57 Boeing 777 e 787 di Saudia. Il contratto TCS comprende 39 Boeing 777 (35 777-300ER e quattro 777F) e 18 Boeing 787 (13 787-9 e cinque 787-10). Per tutti questi aeromobili, SAEI ottiene l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al Lufthansa Technik’s global components pool. Ad esempio, il TCS include un AOG (Aircraft On Ground) support che garantisce la consegna più breve possibile per i componenti critici in termini di tempo. L’accordo rafforzerà in modo significativo le operazioni tecniche di SAEI e integrerà le sue risorse. Lufthansa Technik supporterà inoltre SAEI nel migliorare ulteriormente le proprie in-house component capabilities. Sono già previsti futuri campi di cooperazione, in particolare nell’area della digitalizzazione dei processi MRO e delle relative supply chains. Entrambe le parti considerano la suddetta components collaboration come una base per formare il nucleo della progettata “MRO Community of Excellence”. Inizialmente discusso al Future of Aviation Forum di Riyadh lo scorso anno, il concetto mira ad attrarre gli attori regionali a unire le forze per dare forma alla crescita sostenibile del settore MRO. Attualmente in fase avanzata di discussione, il progetto è destinato a incoraggiare la collaborazione ritenuta essenziale per una crescita sostenibile e rapida attraverso lo sviluppo del capitale umano, tecnologie avanzate e pratiche standardizzate. “Combinando la nostra posizione unica in uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita a livello globale, il Regno dell’Arabia Saudita, con l’esperienza e la competenza di un leader MRO globale come Lufthansa Technik, creeremo una Aircraft maintenance powerhouse che è veramente commisurata alle ambizioni strategiche di questo settore nel Regno”, ha dichiarato Fahd H. Cynndy, Chief Executive Officer of SAEI. “Siamo onorati di essere considerati parte dell’impressionante ecosistema dell’aviazione che si sta evolvendo in questa regione altamente dinamica e in rapida crescita. È nostro grande piacere fare la nostra parte nel sostenere lo sviluppo dell’aviation stream della Kingdom of Saudi Arabia’s Vision 2030”, afferma Ziad Al Hazmi, Chief Executive Officer of LTME. Lufthansa Technik Group e SAEI hanno una comprovata esperienza di relazioni commerciali di successo in vari segmenti tecnici, ad esempio nel campo della single component maintenance.

LOCKHEED MARTIN: A BREVE LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PRIMO F-16 BLOCK 70 – Lockheed Martin ha annunciato che alti funzionari del Bahrein, del governo degli Stati Uniti, dell’industria militare e aerospaziale celebreranno presto la consegna del primo Royal Bahraini Air Force F-16 Block 70. “L’evento, che si terrà alle 11:00 ET di venerdì 10 marzo, segna un’importante pietra miliare per l’F-16 Block 70 program, dimostrando l’impegno di Lockheed Martin per far avanzare il programma. La cerimonia, che includerà discorsi di alto livello e la presentazione ufficiale del velivolo, sarà trasmessa in live streaming”, afferma Lockheed Martin.

EASYJET AVVIA PARTNERSHIP CON FANTASY WINGS – easyJet e la aviation youth organisation Fantasy Wings collaborano per offrire ai giovani di origine nera, asiatica e di minoranze etniche e alle giovani donne di età compresa tra 13 e 25 anni interessate al settore aereo e aeronautico maggiori opportunità di avviare una carriera nel settore, attraverso l’aviation career development programme di Fantasy Wings. Per lanciare la partnership easyJet sta sponsorizzando posti per gli studenti di 50 scuole in tutto il Regno Unito per aderire al programma, progettato per fornire ai giovani gli strumenti necessari di cui hanno bisogno per avere successo nel settore e ottenere il loro primo ruolo attraverso lo sviluppo delle competenze, la formazione sulle conoscenze pratiche, il tutoraggio professionale da parte di leader del settore e persino l’addestramento al volo. Il lancio della partnership fa parte degli impegni più ampi di easyJet in materia di inclusione e diversità, per creare una cultura inclusiva in cui le persone siano in grado di essere se stesse al lavoro e dare il meglio di sè, guidando una comunità più diversificata all’interno della compagnia aerea e dell’aviazione nel suo complesso. Fantasy Wings è un’organizzazione con sede nel Regno Unito la cui missione è ispirare i giovani interessati a una carriera nel settore dell’aviazione e accrescere la consapevolezza della vasta gamma di carriere offerte, dall’ingegneria e alle operazioni, alla navigazione aerea e, naturalmente, al volo. La partnership di easyJet con Fantasy Wings offrirà inoltre ai giovani l’opportunità di acquisire una visione preziosa delle operazioni della compagnia aerea attraverso il mentoring degli attuali piloti easyJet e le sessioni con i relatori easyJet. Il Capitano David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “In easyJet crediamo fermamente in una cultura inclusiva per tutti e che le nostre persone dovrebbero riflettere la diversità dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo: non solo ha senso per gli affari, ma è semplicemente la cosa giusta da fare. Garantire che attiriamo una comunità diversificata di persone che si uniscano a noi e che prosperino come parte del team easyJet è fondamentale e quindi siamo lieti di lanciare questa partnership con Fantasy Wings”.

NUOVO CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Keith Anderson come Chief Information Security Officer. Anderson supervisionerà il JetBlue’s information security program per garantire che i dati, i sistemi e le altre risorse digitali dell’azienda rimangano protetti. Riportando a Carol Clements, chief digital and technology officer di JetBlue, Anderson supervisionerà tutte le strategie, le politiche e le procedure progettate per ridurre al minimo l’information security risk e rilevare e affrontare in modo proattivo le nuove minacce che rappresentano un rischio per JetBlue. “La sicurezza e la protezione della nostra compagnia aerea sono il nostro obiettivo numero uno e questo vale per tutti gli aspetti della nostra attività, comprese le nostre informazioni, applicazioni e dati”, ha affermato Clements. “Keith ha una comprovata esperienza come professionista della sicurezza informatica e sarà un leader prezioso in questo panorama tecnologico in continua evoluzione”. “Sono entusiasta di unirmi al team durante un periodo così entusiasmante di crescita e innovazione”, ha affermato Anderson. “Sono stato attratto dai valori di JetBlue e dal suo impegno per i più elevati standard di sicurezza, conformità e trasformazione digitale per proteggere i nostri clienti e membri dell’equipaggio”.

UNITED: CAMPAGNA PER SENSIBILIZZARE SULL’UTILIZZO DEI SAF – United Airlines ha nominato Oscar the Grouch di Sesame Street come primo Chief Trash Officer. La nuova campagna di educazione dei consumatori di United Airlines è progettata per promuovere i vantaggi attesi dall’utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF) in modo più ampio. La nuova campagna – che presenta Oscar in più di 30 video originali, contenuti digitali, social e out-of-home – segue il viaggio del personaggio iconico dall’annuncio di lavoro al c-suite office accanto a veri dipendenti United. Il SAF è un’alternativa al jet fuel convenzionale che, in base al ciclo di vita, riduce le emissioni di gas serra associate ai viaggi aerei. Il SAF viene prodotto da olio da cucina usato e rifiuti agricoli e, in futuro, potrebbe essere ricavato da altre materie prime, tra cui rifiuti domestici o rifiuti forestali. Ad oggi, United ha investito nella produzione futura di oltre tre miliardi di galloni di SAF, il massimo di qualsiasi compagnia aerea del mondo. “Anche i consumatori possono agire: per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, United ora mostra una stima dell’impronta di carbonio di ciascun volo sulla sua app e sul suo sito web, e i viaggiatori hanno la possibilità di contribuire a integrare l’investimento di United nell’UAV Sustainable Flight Fund, un veicolo di investimento unico nel suo genere progettato per supportare le start-up focalizzate sulla decarbonizzazione dei viaggi aerei accelerando la ricerca, la produzione e le tecnologie associate ai SAF”, afferma United. “United ha investito nella produzione di SAF più di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo”, ha affermato Josh Earnest, Chief Communications Officer, United. “Ogni compagnia aerea brucia carburante per gestire la propria attività, ma nessuna compagnia aerea risolverà il problema del cambiamento climatico da sola. Quindi United ha arruolato Oscar per aiutarci a educare il pubblico dei viaggiatori di tutte le età sul SAF e ad unirlo alla causa della lotta al cambiamento climatico”. A partire da oggi, le persone possono seguire il viaggio di Oscar mentre recita nei video insieme ai veri dipendenti United. La campagna integrata include elementi social-first interattivi, pagine colorate sulla rivista Hemispheres® e una serie di film unici, tutti creati per semplificare un argomento complicato in modo accessibile e divertente. United mira a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 100% entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio.

RETE MILLE INFRASTRUTTURE E LEONARDO IN PARTNERSHIP CON ANCI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO – Rete Mille Infrastrutture, Leonardo ed ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, hanno siglato un protocollo di intesa, volto ad abilitare un dialogo continuo e strutturato che permetta agli oltre 7.100 Comuni italiani di incrementare la conoscenza delle potenzialità applicative dei sistemi di monitoraggio per le infrastrutture viarie, ambientale e per i beni culturali. Nel dettaglio, la partnership tra Rete Mille Infrastrutture, Leonardo ed ANCI copre il monitoraggio delle infrastrutture viarie dei Comuni, nonché il monitoraggio dell’ambiente e dei beni culturali. Nel complesso, l’intesa promuove e sostiene il potenziamento della capacità dei Comuni per l’avvio delle attività di classificazione e gestione del rischio legato all’ambiente e allo stato dei beni culturali nonché al monitoraggio delle opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie, rilevati, cavalcavia e similari), grazie all’implementazione di soluzioni tecnologiche adeguate alla pluralità delle strutture da monitorare. Nel protocollo sono contenute le azioni congiunte che Rete, Leonardo e ANCI potranno attuare in maniera sinergica. Identificare i gap tecnologici, condividere le soluzioni sistemistiche con omogeneizzazione delle progettualità dei diversi Comuni e definire un piano temporale degli interventi che risponda a requisiti di breve, medio e lungo termine, sono le tappe che rappresentano la road map dell’intesa.

BOEING: NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS – Il Boeing Company Board of Directors ha annunciato di aver nominato Sabrina Soussan come nuovo director in occasione del prossimo annual meeting of shareholders della società. Soussan, 53 anni, è attualmente chair and CEO di SUEZ SA, una società di servizi pubblici globale con sede a Parigi specializzata nella gestione dell’acqua e dei rifiuti, con particolare attenzione alla sostenibilità. “Sabrina è un leader comprovato che porta una mentalità globale con una vasta esperienza ingegneristica e di leadership senior nella produzione, sicurezza, sostenibilità, trasporto e digitalizzazione”, ha affermato il Boeing Chair, Larry Kellner. “Con un track record di successo e un impegno condiviso nei confronti dei nostri valori, Sabrina aggiungerà una prospettiva essenziale al nostro Board of Directors”. Fatta salva la sua elezione all’assemblea annuale degli azionisti della società il 18 aprile, Soussan diventerebbe l’ottavo independent director a entrare a far parte del Board da aprile 2019. Questi otto directors portano collettivamente una significativa esperienza nei settori aerospaziale, sicurezza, ingegneria, produzione, cyber, software, supervisione del rischio, audit, gestione della supply chain, sostenibilità e finanza. Con sede in Francia, Soussan diventerebbe anche il primo board member di Boeing con sede al di fuori degli Stati Uniti e si unirebbe ai Board’s audit and finance committees. “Sabrina è un leader ideale per entrare a far parte del Boeing board mentre continuiamo a ripristinare la nostra forza operativa, guidati dalla nostra attenzione alla sicurezza, alla qualità e alla trasparenza”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing.

DELTA RICONOSCIUTA DA FAST COMPANY – Per la quarta volta in sei anni, Delta è una delle aziende più innovative al mondo di Fast Company, l’elenco annuale che evidenzia le aziende in prima linea nella trasformazione dei rispettivi settori. “Questo riconoscimento da parte di Fast Company rafforza l’impegno di Delta per l’innovazione, mentre cerchiamo di rendere il futuro dei viaggi personalizzato, fluido e ancora più piacevole”, ha affermato Allison Ausband, Chief Customer Experience Officer. “Rimaniamo concentrati sull’affrontare ciò che conta di più per i nostri clienti e offrire un’esperienza cliente senza pari attraverso aeroporti all’avanguardia, esperienze digitali come Delta Sync, continuare a far progredire l’app Fly Delta, guidare partnership globali e, naturalmente, le persone Delta che rendono tutto possibile”.