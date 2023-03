Il Lufthansa Supervisory Board estende i contratti del CEO Carsten Spohr e del CFO Remco Steenbergen prima del previsto

Il Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG ha nominato Carsten Spohr come CEO e Remco Steenbergen come CFO per altri cinque anni.

Il Dr. Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Sono lieto che le estensioni contrattuali per Carsten Spohr e Remco Steenbergen siano state concluse. Saranno particolarmente importanti per garantire un futuro di successo per Lufthansa Group”.

Carsten Spohr è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG dal 2011 e ne è chairman dal 2014. Il suo contratto è stato prorogato fino alla fine di dicembre 2028.

Il Dr. Karl-Ludwig Kley dichiara: “Carsten Spohr guida con successo Lufthansa come CEO negli ultimi otto anni. Durante questo periodo, non solo ha dominato le crisi e le sfide più difficili, ma è stato anche responsabile degli anni di maggior successo economico nella storia del Gruppo. Con la sua esperienza, competenza e personalità, è la persona giusta per affrontare anche le sfide che ci attendono”.

È stato prorogato anche il contratto del Chief Financial Officer Remco Steenbergen, che dal 1° gennaio 2021 è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG. Anche Remco Steenbergen è stato nominato fino alla fine di dicembre 2028.

Prosegue il Dr. Karl-Ludwig Kley: “Remco Steenbergen è entrato a far parte di Lufthansa durante la più grave crisi finanziaria della compagnia, che è stata combinata con una rigida regolamentazione. In qualità di Chief Financial Officer, ha svolto un ruolo importante nel superare rapidamente questa difficile situazione. Allo stesso tempo, ha saputo dare forti impulsi e gettare basi importanti per un riallineamento di successo del finance department. Continuerà questo lavoro con grande competenza”.

“Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale, Carsten Spohr ha ottenuto la licenza di pilota commerciale presso la Lufthansa’s pilot school. Nel corso della sua carriera aeronautica ha conseguito il brevetto di capitano, che da allora mantiene. Dopo essere passato alla Deutsche Aerospace AG di Monaco, è tornato in Lufthansa nel 1994. Nel 1998, Spohr ha assunto la responsabilità delle partnership di Lufthansa, prima a livello regionale e poi globale, inclusa Star Alliance. Nel 2004 è entrato a far parte del Divisional Board of Lufthansa Passage e nel 2007 è stato nominato CEO di Lufthansa Cargo AG. Carsten Spohr è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG dal 2011 e ne è chairman dal 2014.

Prima di entrare a far parte di Lufthansa Group nel 2021, Remco Steenbergen è stato Chief Financial Officer di Barry Callebaut Group, con sede a Zurigo, Svizzera. In precedenza, il cittadino olandese ha lavorato presso Philips e KPMG. Nel corso della sua carriera, Remco Steenbergen ha ricoperto un’ampia gamma di ruoli di leadership globale e di gestione finanziaria presso numerose società nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, a Taiwan, in Belgio, in Irlanda, negli Stati Uniti e in Svizzera. Ha conseguito un MBA presso l’Institute for Management and Development (IMD) di Losanna, in Svizzera, e una laurea post-dottorato in contabilità presso l’Università Erasmus di Rotterdam, nei Paesi Bassi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Photo Credits: Lufthansa)