SAS stipula sale-leaseback agreements con Aviation Capital Group per dieci nuovi aeromobili Airbus A320neo

SAS ha stipulato nuovi sale and leaseback agreements con Aviation Capital Group (ACG). Attraverso i nuovi accordi, SAS si è assicurata un finanziamento a lungo termine per dieci nuovi aeromobili Airbus A320neo, la cui consegna è prevista entro il primo trimestre del FY2024.

“Continuiamo a fare progressi con il nostro piano di trasformazione e questi nuovi sale and leaseback agreements ne sono una parte importante, assicurando un finanziamento competitivo per la nostra rinnovata flotta di aeromobili moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership strategica a lungo termine con ACG, uno dei principali aircraft financing partners al mondo”, ha affermato Anko van der Werff, President and CEO, SAS.

“ACG è onorata di dare il benvenuto a SAS come rinnovato partner strategico. Siamo lieti di supportare il piano di trasformazione SAS FORWARD con questa sale-leaseback transaction per l’ultima tecnologia e gli aeromobili a basso consumo di SAS”, ha affermato Tom G. Baker, CEO and President, ACG.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)