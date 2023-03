Lufthansa ordina 10 Airbus A350-1000 e altri 5 A350-900

Lufthansa Group ha firmato un accordo con Airbus per espandere la propria flotta con 10 Airbus A350-1000 e 5 Airbus A350-900 (leggi anche qui). “Con questo ordine fermo per il velivolo widebody di ultima generazione, la compagnia aerea continuerà la sua traiettoria di decarbonizzazione. Rispetto alla precedente generazione di aeromobili, l’A350 consuma molto meno carburante, con una corrispondente riduzione delle emissioni. I passeggeri beneficeranno dei più recenti servizi di cabina all’avanguardia e del comfort a bordo.

Oltre all’accordo sull’acquisto del nuovo aeromobile, Airbus e Lufthansa hanno anche firmato un Memorandum Of Understanding (MOU) per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della sostenibilità e delle tecnologie del futuro. Ciò include l’uso intensificato di sustainable aviation fuels, l’ulteriore ottimizzazione delle operazioni attraverso una gestione dei voli più efficiente e l’esplorazione dell’uso dell’idrogeno”, afferma Airbus.

“Siamo onorati di vedere Lufthansa aumentare il suo portafoglio ordini A350 per un totale di 60 aeromobili, unendosi al numero crescente di clienti A350-1000 in tutto il mondo. Con le pressioni economiche e di sostenibilità che diventano una realtà misurabile mentre i voli internazionali aumentano di nuovo, crescono anche gli enormi vantaggi dell’A350 come unico clean sheet design e quindi la soluzione più efficiente”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “Aggiungendo il più grande membro della famiglia A350 alla sua flotta, Lufthansa beneficerà dell’intera flotta Airbus, offrendo una flessibilità operativa senza pari e grandi vantaggi economici”.

“Con il suo ultimo ordine Lufthansa rafforza il suo rapporto di lunga data con Airbus. Dall’A300 negli anni ’70, Lufthansa Group ha operato tutti i membri della famiglia di prodotti Airbus, dall’A220, A320 Family, A330 / A340, A350 e l’A380.

L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e long range leader nella categoria 300-410 posti. L’A350 clean sheet design include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l’uso di materiali leggeri lo rendono il velivolo widebody di grandi dimensioni più efficiente in termini di consumo di carburante. L’A350 è l’aeromobile più silenzioso della sua categoria, con una riduzione dell’impatto acustico del 50% rispetto all’aeromobile della generazione precedente, il che lo rende un buon vicino di aeroporto ovunque voli.

La Airspace cabin dell’A350 è la più silenziosa di qualsiasi twin-aisle e offre ai passeggeri e agli equipaggi i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo più confortevole”, prosegue Airbus.

“Alla fine di gennaio 2023, la A350 Family si era aggiudicata 925 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, rendendola uno degli aerei wide-body di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)