Airbus Helicopters e International SOS uniscono le forze per lanciare un next generation emergency medical system improvement programme

Airbus Helicopters collabora con International SOS per lanciare un next generation emergency medical system improvement programme, LifeSaver, che potenzia gli healthcare systems. L’Estonia è il primo paese a collaborare con International SOS e Airbus Helicopters per lanciare un national innovation programme dedicato al miglioramento del loro emergency medical system (EMS) attraverso LifeSaver.

“L’Estonia è all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, anche nel settore medico. Essendo il primo a implementare la soluzione LifeSaver, il paese sta adottando una visione a medio e lungo termine per migliorare le proprie EMS response capabilities.

Il programma è stato creato per migliorare, modernizzare e supportare gli healthcare systems in tutto il mondo, molti dei quali hanno dovuto affrontare una pressione significativa negli ultimi anni a causa della pandemia. L’approccio mette al centro le persone, essendo progettato per fornire migliori medical outcomes e salvare più vite. Questo medically led programme massimizza l’uso della tecnologia moderna ottimizzando i risultati e creando un accesso equo all’EMS indipendentemente dalla posizione all’interno di un paese. Funziona sulla base dell’uso efficiente ed efficace delle risorse esistenti e ottimizza i processi EMS per garantire l’efficienza”, afferma Airbus Helicopters.

Nick Peters, President and CEO of Government Services, International SOS, ha commentato: “Noi di International SOS abbiamo 37 anni di esperienza nel mettere al primo posto la salute e la sicurezza delle persone e nel garantire il miglior livello possibile e la qualità dell’assistenza fornita a coloro che ne hanno bisogno. Nel corso degli anni gran parte del lavoro ha incluso il supporto a governi e agenzie governative all’interno di diversi medical systems e culture, e questa partnership con Airbus con il programma LifeSaver ne è un’estensione. Siamo lieti di lavorare con il governo dell’Estonia, insieme ad Airbus, mentre lanciamo il programma LifeSaver nel loro paese per migliorare le loro capacità EMS”.

Balkiz Sarihan, Head of Urban Air Mobility at Airbus, ha dichiarato: “LifeSaver è uno dei modi in cui noi come Airbus stiamo lavorando per la prossima generazione di emergency medical systems con International SOS e il nostro network esistente di operator partners and healthcare professionals. Lavorando a livello di ecosistema, saremo in grado di facilitare miglioramenti nella rescue chain. L’Estonia offre l’ambiente di lancio ideale come paese rinomato per l’innovazione, siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente questo quadro, sfruttando le capacità del paese nei domini tecnologici e digitali”.

Joonas Vänto, Director of Invest Estonia, aggiunge: “Il nostro scopo con LifeSaver è in definitiva migliorare i patient outcomes e i benefici sociali per gli estoni. È una grande opportunità per noi mostrare ciò che l’Estonia offre in termini di innovazione: la tecnologia che opera in un mission-critical environment come questo è un valido caso di buone pratiche che altri paesi possono imparare a implementare nei loro emergency medical systems”.

“Il LifeSaver programme può fornire efficienze, tra cui la riduzione dei tempi di risposta dei primi soccorritori, la creazione di equità degli EMS service levels in tutte le aree geografiche dei paesi in località urbane e remote e l’ottimizzazione del logistics network di un paese”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)