Virgin Atlantic si unisce all’Alleanza SkyTeam

Virgin Atlantic si unisce formalmente a SkyTeam, l’alleanza globale di compagnie aeree, durante una cerimonia di firma oggi a Londra. La mossa significa che Virgin Atlantic diventa la prima e unica compagnia aerea membro di SkyTeam nel Regno Unito, migliorando la rete e i servizi transatlantici dell’alleanza da e per gli aeroporti di Heathrow e Manchester.

“I clienti Virgin Atlantic beneficeranno ora di un’esperienza cliente coerente e senza soluzione di continuità, in 1.000 destinazioni globali in oltre 170 paesi. I clienti possono comodamente prenotare tutti i voli dei membri SkyTeam con un unico biglietto, effettuando il check-in con il bagaglio solo una volta fino alla destinazione finale.

I Flying Club members hanno maggiori opportunità di guadagnare Virgin Points e Tier Points in tutte le compagnie aeree associate, accelerando rewards e tier status. Inoltre, i membri del Flying Club potranno riscattare i punti guadagnati sulle compagnie aeree associate a SkyTeam. Oltre ai joint venture partners Delta e Air France-KLM, questi includono Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, China Airlines, China Eastern (l’accredito e il riscatto di China Eastern saranno disponibili a luglio 2023), Czech Airlines, Garuda Indonesia, ITA Airways (il riscatto ITA sarà disponibile più avanti nel 2023), Kenya Airways, Korean Air, MEA, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines e XiamenAir.

I Flying Club members della compagnia aerea riceveranno una serie di vantaggi che miglioreranno i loro viaggi attraverso la rete SkyTeam. I titolari della carta Virgin Atlantic Silver sono riconosciuti come membri SkyTeam Elite, mentre i membri della carta Gold della compagnia aerea sono diventati Elite Plus. I clienti SkyTeam Elite Plus, First e Business Class usufruiscono dei servizi SkyPriority, inclusi il check-in prioritario, la gestione dei bagagli e l’imbarco. La franchigia bagaglio extra è offerta sia ai membri Elite che Elite Plus.

Gli SkyTeam Elite Plus members che viaggiano su Virgin Atlantic, Delta o Aeromexico avranno accesso alla rinomata Clubhouse di Virgin Atlantic a London Heathrow, mentre gli altri SkyTeam Elite Plus members possono usufruire della loro airline-designated lounge al Terminal 3. I membri Elite Plus potranno inoltre usufruire una rete di 750 lounge aeroportuali in tutto il mondo tra cui scegliere.

L’ingresso di Virgin Atlantic nell’alleanza si basa sul successo della sua transatlantic joint venture con Delta e Air France-KLM, entrambi già membri SkyTeam di lunga data. Virgin Atlantic si trova presso il Terminal 3 di Heathrow a Londra, insieme a Delta e agli attuali membri SkyTeam Aeromexico e China Eastern, offrendo ai clienti transiti lato volo agevoli e i tempi di connessione più convenienti possibili”, afferma SkyTeam.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha commentato: “SkyTeam condivide la filosofia del cliente che rispecchia la nostra e il nostro ingresso nell’alleanza oggi segna un’importante pietra miliare nel raggiungimento della nostra visione di diventare la compagnia di viaggi più amata. Vogliamo premiare coloro che scelgono di volare con Virgin Atlantic e i membri del nostro Flying Club meritano la migliore proposta fedeltà. La nostra appartenenza a SkyTeam offre tutto questo attraverso una rete globale di opportunità di ricompensa massimizzate, insieme a servizi avanzati a terra e in volo”.

Patrick Roux, SkyTeam CEO and Managing Director, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Virgin Atlantic in SkyTeam, portando un rapporto già stretto a nuovi livelli ed elevando la nostra offerta ai clienti con più rotte verso destinazioni entusiasmanti e accesso alle lounge aeroportuali. Il Regno Unito è un mercato chiave per SkyTeam e con Virgin Atlantic a bordo, i clienti possono aspettarsi maggiori opportunità di guadagnare e riscattare miglia mentre volano, godendosi l’iconica esperienza di viaggio che rende il nostro nuovo membro una compagnia aerea amata a livello globale”.

“Sono già in essere codeshare agreements con Aeromexico e Middle East Airlines, oltre ai codeshare esistenti con Air France-KLM e Delta, con opzioni per ulteriori codeshare a seguire entro la fine dell’anno. Sono già in essere interline agreements con tutti i membri SkyTeam, che forniscono un punto di contatto per tutti i clienti, creando un viaggio senza soluzione di continuità con un unico biglietto.

Virgin Atlantic vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti in collaborazione con Delta e Air France-KLM, tra cui New York, Los Angeles, Miami e San Francisco. L’anno scorso la compagnia aerea ha lanciato servizi verso due nuove destinazioni statunitensi, Austin e Tampa. Virgin Atlantic opera anche un ampio portafoglio caraibico tra cui Antigua, Barbados, Giamaica, Bahamas e da novembre Turks e Caicos. Virgin Atlantic opera anche servizi verso Cina, India, Israele, Nigeria e Sud Africa. Da ottobre inizierà un nuovo servizio per le Maldive”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam – Photo Credits: SkyTeam)