I personaggi dei Mumin su due aeromobili A350 di Finnair in occasione del centenario della compagnia

In occasione del centenario di Finnair, che verrà celebrato il 23 novembre 2023, la livrea di due degli aeromobili Airbus A350 della flotta Finnair è stata personalizzata con i disegni di Moomintroll e Snorkmaiden, i due protagonisti dei romanzi e libri illustrati per bambini scritti e disegnati dall’illustratrice finlandese Tove Jansson. Le marche di registrazione dei due aerei dedicati ai Mumin sono OH-LWP e OH-LWO e voleranno verso diverse destinazioni a lungo raggio del network di Finnair, come Dallas, Tokyo e Bangkok.

“La missione di Finnair è migliorare la vita dei nostri clienti, offrendo loro un collegamento con tutto il mondo. Questo è anche il filo conduttore del nostro centenario: i Mumin rappresentano l’amicizia, la condivisione e l’avventura, che rispecchiano perfettamente i nostri valori”, afferma Topi Manner, CEO di Finnair. “Le celebrazioni per il centenario si svolgeranno per tutto il 2023 con tante iniziative, per ricordare il nostro passato ma anche con lo sguardo rivolto al futuro per i prossimi cento anni”.

“Finnair è uno dei principali titolari della licenza di Mumin e lavoriamo insieme sin dagli anni Novanta. Siamo molto felici che questa collaborazione si rafforzi sempre di più, grazie alla nuova livrea dedicata ai Mumin sugli aerei Finnair”, afferma Roleff Kråkström, Amministratore Delegato di Moomin Characters Ltd. “Mumin è un brand che si è affermato in tutto il mondo, fondato sui valori universali e senza tempo della tolleranza, dell’accettazione e dell’amicizia su cui si basano le società nordiche e che prendono vita nell’abbraccio dei Mumin raffigurati nella livrea Finnair 100”.

In passato, i Mumin sono stati ritratti sugli aerei Finnair a metà degli anni Novanta e ora tornano ad animare la nuova livrea realizzata dalla HAECO di Hong Kong in occasione del centenario.

Oltre alla livrea, Finnair Technical Operations di Helsinki ha riportato lo slogan del centenario “Bringing us together since 1923” sui tre aeromobili OH-LWR (A350), OH-LXM (A320) e OH-LXK (A320).

Finnair invita tutti gli amanti dei Mumin e dell’aviazione a partecipare a #FinnairMoomin competition, dal 2 marzo fino al 31 marzo. Per partecipare al contest è necessario condividere le proprie foto e video della livrea Mumin su Instagram con l’hashtag #finnairmoomin. Il 14 aprile, Finnair eleggerà il fortunato vincitore che sarà premiato con due voli in Business Class da una destinazione europea di Finnair a Tokyo o da una destinazione asiatica o statunitense di Finnair a Helsinki, utilizzabili dal 31 maggio al 31 dicembre 2023. Maggiori informazioni sul contest sono disponibili al sito www.finnair.com/finnair100.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)