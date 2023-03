ACI World annuncia i vincitori degli Airport Service Quality (ASQ) Awards

Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con la società di tecnologia di viaggio Amadeus, ha annunciato i vincitori degli Airport Service Quality (ASQ) Awards di quest’anno, che premiano i migliori aeroporti in tutto il mondo per la customer experience, selezionati da passeggeri.

“Il programma ASQ è il programma di misurazione e benchmarking dell’esperienza del cliente aeroportuale leader a livello mondiale. Rispetto ad altri programmi nel settore dell’aviazione, si basa su ricerche dal vivo tramite sondaggi raccolti in aeroporto, direttamente dal viaggiatore, che valutano la sua soddisfazione nel giorno del viaggio.

I sondaggi coprono oltre 30 indicatori di performance relativi a elementi chiave dell’esperienza aeroportuale del passeggero, come la facilità di orientarsi, il check-in e l’offerta di acquisti e ristoranti. Ciò fornisce il quadro più completo dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in ciascun aeroporto e fornisce punti di riferimento globali per il settore. L’anno scorso, più della metà dei viaggiatori di tutto il mondo è passata attraverso un aeroporto ASQ.

Da oltre 465.000 sondaggi raccolti nel 2022, 144 premi sono stati vinti da 75 aeroporti in tutto il mondo. Le categorie dei premi includono Best Airports by Size (passengers per year) and Region, nonché nuove categorie introdotte quest’anno per riflettere l’evoluzione delle esigenze dei passeggeri: Airport with the Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable Airport, Cleanest Airport”, afferma ACI World.

“ACI World ha anche rivelato oggi gli ultimi nominati nell’ACI World Director General’s Roll of Excellence. Questo onore viene conferito a cinque aeroporti che hanno vinto più premi in un periodo di cinque anni negli ultimi 10 anni nell’ambito del programma ASQ:

I Gusti Ngurah Rai Airport (Bali, Indonesia)

Helsinki Airport (Helsinki, Finland)

Guanacaste Airport (Liberia, Costa Rica)

Tallinn Airport (Tallinn, Estonia)

Quito International Airport (Quito, Ecuador)

L’ACI World Director General’s Roll of Excellence è stato istituito nel 2011 e da allora sono stati inseriti 69 aeroporti”, prosegue ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World, ha dichiarato: “Il passeggero è al centro di tutto e questo si riflette in ogni aspetto del programma Airport Service Quality (ASQ). I viaggiatori hanno parlato e riconosciuto gli sforzi riusciti di queste comunità aeroportuali nel fornire un’esperienza cliente eccezionale. Congratulazioni ai migliori aeroporti per l’esperienza dei clienti in tutto il mondo.

Il programma ASQ non solo misura e confronta, ma fornisce anche agli aeroporti di tutte le dimensioni un’opportunità di apprendimento e miglioramento continuo per raggiungere nuove vette nell’eccellenza dell’esperienza del cliente. Le nuove categorie non solo riflettono la crescita del programma ma anche l’evoluzione delle esigenze dei passeggeri. Non è negoziabile: gli aeroporti devono ascoltare attentamente la voce dei clienti in modo da poter continuare a servire le persone e le comunità in modo sostenibile e resiliente. Questa è la strada da seguire”.

Elena Avila, EVP Airport IT & Airline Operations at Amadeus, ha dichiarato: “I passeggeri sono la spina dorsale dei viaggi, ed è proprio per questo che siamo entusiasti di supportare ancora una volta il programma ASQ di ACI. I premi celebrano giustamente gli aeroporti che si sforzano di apportare cambiamenti positivi di fronte alle sfide che incidono sul nostro settore. Supportati da una più stretta collaborazione tra tutte le parti interessate, riconosciamo che le tecnologie moderne come l’analisi dei dati, la biometria e il cloud sono fondamentali per trasformare l’esperienza dei passeggeri. Noi di Amadeus non vediamo l’ora di supportare i nostri clienti aeroportuali per continuare a spingere i confini dell’esperienza dei passeggeri”.

“ACI World continua la sua partnership di lunga data con la società globale di tecnologia di viaggio Amadeus per consegnare gli ASQ Awards. Entrambe le organizzazioni consegneranno agli aeroporti i 2022 ASQ Awards e gli ACI World Director General’s Roll of Excellence durante una cerimonia al Customer Experience Global Summit, il principale evento globale dedicato all’esperienza aeroportuale. L’evento si svolgerà dal 4 al 7 settembre a Incheon, Repubblica di Corea, ospitato da Incheon Airport”, conclude ACI World.

A questo link l’elenco degli aeroporti riconosciuti ai 2022 ASQ Awards.

(Ufficio Stampa ACI World)