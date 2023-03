Eurowings raddoppia le destinazioni a Berlino

Eurowings informa: “Eurowings decolla dalla capitale, giusto in tempo per la più grande fiera di viaggi del mondo, ITB: il volo EW8536 per Malaga aprirà un nuovo capitolo per Berlin Brandenburg Airport (BER) il 26 marzo alle 5:35. Giusto in tempo per le vacanze di Pasqua a Berlino e nel Brandeburgo, la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze sta ampliando in modo significativo la sua gamma di destinazioni dirette presso BER. I viaggiatori potranno quindi scegliere tra 30 destinazioni con Eurowings, il doppio rispetto a prima.

Nell’ambito della più grande espansione della rete dell’anno, Eurowings sta espandendo in particolare i suoi servizi verso il Nord Europa: dalla fine di marzo 2023, la compagnia aerea di Lufthansa Group collegherà la capitale tedesca senza scalo con Göteborg, Helsinki e Copenhagen. In direzione sud, Eurowings offrirà in futuro voli diretti da Berlino verso le nuove destinazioni Graz, Ibiza, Nizza, Porto e Zante. Allo stesso tempo, la compagnia aerea sta aumentando in modo significativo i suoi collegamenti con le destinazioni esistenti: ad esempio, l’isola più popolare tra i tedeschi – Maiorca – in futuro sarà servita fino a tre volte al giorno, per un totale di circa 20 volte a settimana. Il portafoglio include anche più voli diretti per le Isole Canarie, come Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife”.

“La nostra crescita a Berlino è un esempio della prima estate senza restrizioni di viaggio e divieti. Il traffico aereo e il turismo tirano un sospiro di sollievo: finalmente le vacanze, finalmente di nuovo ITB”, afferma il CEO di Eurowings Jens Bischof in vista dell’inizio della più grande fiera di viaggi nei padiglioni espositivi di Berlino. “In qualità di compagnia aerea turistica più grande della Germania, apparteniamo alla capitale, perché è un’assoluta calamita turistica e una delle grandi città più eccitanti d’Europa. Ma portiamo anche molto nella capitale. I passeggeri da Berlino e Brandeburgo non vedono l’ora di numerose nuove destinazioni Eurowings che sono in cima alla lista dei desideri dei vacanzieri tedeschi”.

“Con un’espansione di quasi il 130% (misurata in termini di numero di posti offerti), Eurowings risponde anche al ritiro dei concorrenti internazionali, che hanno ridotto notevolmente la loro presenza nel mercato tedesco nel contesto della pandemia. Di conseguenza, Eurowings sta espandendo la sua posizione di leader nel mercato tedesco, raddoppiando il suo impegno nella capitale e in futuro avrà sei aeromobili basati a BER invece dei tre precedenti.

La compagnia aerea di Lufthansa Group è ora leader di mercato negli aeroporti di Düsseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn e Stoccarda. Di conseguenza Eurowings collega Berlino con alta frequenza con le sue basi nella Germania occidentale e meridionale. Il BER programme di Eurowings è integrato da voli nel crescente segmento family and home visits, ad esempio per Beirut/Libano”, conclude Eurowings.

