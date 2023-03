Airbus dà il benvenuto a Boeing nella H175M Task Force per la UK New Medium Helicopter competition

Boeing è diventata l’ultima defence and aerospace company ad entrare a far parte della H175M Task Force per soddisfare gli UK New Medium Helicopter requirement.

In qualità di training services partner, Boeing Defence UK fornirà aircrew, groundcrew and maintenance training, se il super-medium class Airbus H175M, che sarà costruito a Broughton in Galles, verrà selezionato per sostituire l’Airbus Puma HC2.

L’azienda entra a far parte di un team industriale con base nel Regno Unito creato per offrire, fornire e supportare il British-built H175M, che comprende alcuni dei più rispettati attori nel settore aerospaziale internazionale.

Lenny Brown, Managing Director of Airbus Helicopters in the UK, ha dichiarato: “Boeing Defense UK è giustamente rispettata in questo paese per il suo supporto di lunga data alle flotte britanniche Chinook e Apache. In qualità di partner per i servizi di formazione, completa una solida formazione di partner aerospaziali di primo livello con sede nel Regno Unito che garantiscono una fornitura di servizi di livello mondiale all’UK Ministry of Defence per i decenni a venire”.

“Siamo lieti di collaborare con Airbus e di unirci al loro team innovativo di leader aerospaziali per soddisfare gli UK’s New Medium Helicopter requirement”, afferma Steve Burnell, managing director of Boeing Defence UK. “Il nostro team locale ha sostenuto le forze armate britanniche per decenni, sostenendo centinaia di posti di lavoro in tutto il paese nell’helicopter training. In qualità di membri della H175M Task Force, non vediamo l’ora di sfruttare la nostra attuale esperienza per garantire la disponibilità e la prontezza per le future flotte di elicotteri del Regno Unito”.

Lanciata al RIAT 2022 airshow nel Regno Unito, la H175M Task Force (leggi anche qui) include anche il defence and helicopter specialist Babcock, che svolge il ruolo fondamentale di support partner per l’H175M in UK service at military operating locations.

Martin Baker, a Denham, Middlesex, con più di 70 anni di esperienza nel settore aerospaziale, fornisce specialist troop seating and cabin integration services.

A Belfast, Irlanda del Nord e Prestwick, Scozia, Spirit AeroSystems, già partner di Airbus sul CityAirbus NextGen eVTOL aircraft, ha avviato extensive detailed design and manufacturing activities sull’H175M.

Inoltre, Pratt & Whitney Canada è formalmente partner del team per il quale fornisce e supporta i rinomati PT6C-67E turboshaft engines della sua famiglia di propulsori leader di mercato.

