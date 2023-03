Vueling consolida la parità di genere e rafforza la sua leadership femminile in posizioni di maggiore responsabilità

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, si impegna costantemente a promuovere il talento femminile e a rafforzare la leadership delle donne sul posto di lavoro, aumentando la loro partecipazione nelle sfere decisionali. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la compagnia aerea low cost spagnola comunica alcuni interessanti dati in merito all’occupazione femminile.

“Vueling consolida l’equilibrio di genere in tutto l’organico. I dipendenti maschili e femminili della compagnia sono distribuiti come segue: dei 4.296 dipendenti, 2.171 sono donne e 2.124 sono uomini. Così, il 51% del personale Vueling è rappresentato dal talento femminile.

Il numero totale di donne in posizioni dirigenziali e manageriali è del 44 %. Dei 65 dipendenti di questa categoria, 28 sono donne: la compagnia, infatti, ha rafforzato la sua quota femminile in posizioni di maggiore responsabilità e gestione. In questo settore, è netto il miglioramento rispetto al 2019, quando la percentuale di donne in queste posizioni era del 35%.

Comprendendo tutte le figure chiave, tra cui anche quella dell’amministratore delegato, la rappresentanza femminile del management di Vueling è del 40%. Il dato è superiore alla media dell’Unione Europea (33%) e a quella mondiale (32%), secondo il report Women in business 2022 di Grant Thornton. Questo numero rappresenta anche un miglioramento rispetto al 2019, prima della pandemia, quando la presenza femminile si attestava al 25%.

Altro dato relativo alla parità che cresce in modo constante è quello relativo al personale degli uffici e degli aeroporti, dove il numero di donne e uomini è simile: 323 donne e 397 uomini”, afferma Vueling.

“Le donne continuano a costituire una percentuale maggiore degli equipaggi di Vueling: dei 2.341 membri di questo gruppo, 1.792 sono donne, cioè il 77% del totale.

Leggero aumento della presenza femminile anche nella categoria dei piloti. Dei 1.229 piloti attualmente al servizio di Vueling, le donne rappresentano il 4,6% del totale, rispetto al 4,4% del 2021. Vueling è quindi in linea con le stime del settore di circa il 5% di donne pilota (IATA). Tuttavia, questi dati dimostrano che questo è un settore in cui le sfide sono ancora tante e la strada da percorrere è ancora lunga”, prosegue Vueling.

“Vueling, in quanto parte di IAG, condivide la visione del Gruppo di essere una compagnia aerea leader al mondo in termini di inclusività e, per questo, integra costantemente al suo interno diverse prospettive, esperienze e background. L’ambizione del gruppo è di poter vantare il 40% di donne in posizioni dirigenziali entro il 2025. La compagnia aerea low cost spagnola sta lavorando su una serie di progetti di sensibilizzazione sociale per promuovere una maggiore presenza femminile nel settore dell’aviazione”, conclude Vueling.

