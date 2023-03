GE Aerospace annuncia i Next-Gen Rotor Analysis Diagnostics testing

GE Aerospace annuncia il next generation Rotor Analysis Diagnostic System (RADS) for civil and military operators. Il RADS-NG (next generation) ridurrà il pilot time e farà risparmiare carburante, consentendo agli operatori di completare rotor track and balance operations and diagnostics in meno voli. I test sui principali OEM rotorcraft inizieranno nel secondo trimestre, con l’approvvigionamento che inizierà nel quarto trimestre.

“L’upgraded Rotor Analysis Diagnostic System consente agli operatori di completare rotor track and balance operations and diagnostics in meno voli, riducendo significativamente il tempo di volo e risparmiando carburante”, ha dichiarato Steve Schoonveld, product director of Connected Aircraft at GE Aerospace.

“Il RADS-NG sostituirà il RADS-AT (Advanced Technology) e il RADS-AVA (Aviation Vibration Analyzer) come GE’s portable vibration diagnostics solution per i velivoli in cui l’installazione permanente non è pratica o per integrare i sistemi esistenti.

RADS-NG si basa su oltre 30 anni di affidabilità come original Rotor Track and Balance (RT&B) solution, con la flessibilità di servire tutti i principali modelli di elicotteri con un’interfaccia più veloce e più facile da usare.

Come standard del settore per RT&B e equipaggiamento standard per U.S. Army e UK Navy, un’unità può supportare un’intera flotta. Sono state fornite circa 5.000 unità RADS a supporto di civil and military rotorcraft come l’Airbus H125 (Eurocopter AS350), il Bell 412, il Boeing CH-47, il Sikorsky UH-60 Black Hawk, il Leonardo AW139 e più di 200 altri tipi di velivoli e varianti. La versatilità del sistema offre anche fixed-wing vibration diagnostics per aeromobili come il Lockheed C-130 Hercules.

Le dimostrazioni del nuovo sistema sono attualmente in corso con consegne previste nel quarto trimestre del 2023″, afferma GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)