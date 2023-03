News Brevi – 08.03.2023

BRUSSELS AIRLINES VOLA A MARSIGLIA CON UN 100% FEMALE COCKPIT – Questa mattina un Airbus A319 di Brussels Airlines è volato dall’aeroporto di Bruxelles a Marsiglia con due donne in cockpit. Prima della partenza, anche il bagaglio dei passeggeri è stato gestito da un team di sole donne di Alyzia e il volo è stato imbarcato da un all-female passenger services team di Brussels Airlines. Con questo volo simbolico in occasione della Giornata internazionale della donna, la compagnia aerea sottolinea l’importanza dell’uguaglianza di genere e dell’inclusione. Tra i membri dell’equipaggio di cabina ha viaggiato simbolicamente anche un uomo, Christophe. “Negli ultimi anni Brussels Airlines ha lavorato per una maggiore parità di genere tra uomini e donne, un’ambizione in cui ci impegniamo”, afferma Cedric Vanasbroeck, Diversity & Inclusion Manager, Brussels Airlines. “Tutti sono i benvenuti nella nostra azienda aperta e multiculturale, qualunque sia il loro sesso, età, origine, religione e orientamento sessuale”. Oltre la metà (53%) del personale di Brussels Airlines oggi sono donne. Sebbene ci sia ancora spazio per un maggiore equilibrio in tutti i reparti (ad eccezione del personale di cabina e del personale dei servizi passeggeri aeroportuali con rispettivamente il 72% e il 75% di donne), Brussels Airlines è tra i leader nel settore dell’aviazione. Ad esempio, per il momento, un pilota su dieci in Brussels Airlines è una donna, quasi il doppio del numero che si riscontra solitamente nel settore dell’aviazione (dal 5 al 6%). Anche la percentuale di donne in posizioni dirigenziali è del 35% superiore alla media e ben al di sopra degli obiettivi di equilibrio di genere per i ruoli di leadership definiti dalla IATA (International Air Transport Association). Forte è anche la presenza femminile nel reparto commerciale (56%) e nelle operazioni di Back Office (47%). In aree atipiche come l’IT e le funzioni tecniche di Maintenance & Engineering, la sfida per coinvolgere le donne rimane alta: in Maintenance solo il 5% è donna, mentre in IT il 34% è donna. “Continuiamo ad aumentare i nostri sforzi per garantire la diversità e l’inclusione in tutte le divisioni dell’azienda”, afferma Cedric Vanasbroeck. “L’emancipazione delle donne è una delle nostre priorità. Nei prossimi mesi stiamo cercando attivamente oltre 100 nuovi dipendenti. In questa ricerca, vogliamo incoraggiare le donne a dare un’occhiata alle nostre opportunità in quanto sono benvenute in tutte le posizioni”. Oltre all’uguaglianza e all’inclusione, Brussels Airlines si impegna a fornire le migliori condizioni di lavoro possibili a tutti i dipendenti. L’azienda stimola ogni collega a sviluppare appieno il proprio potenziale di carriera mantenendo un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. La politica delle risorse umane pone un forte accento su iniziative come il lavoro part-time, l’orario di lavoro flessibile, la mobilità interna, sabbaticals and home working solutions.

AUSTRIAN AIRLINES: IL PROGRAMMA “AIRcelerate” DECOLLA PER LA QUINTA VOLTA – Quest’anno, per la quinta volta, i giovani talenti possono decollare in una nuova fase della loro vita con l’Austrian Airlines dual study program “AIRcelerate”. Il programma AIRcelerate è una combinazione di una laurea accademica in “Aviation Management” presso l’University of Applied Sciences Worms e un practical airline trainee program presso Austrian Airlines. Il programma di formazione unico è stato lanciato nel 2018 e le domande sono aperte fino al 19 marzo. “Il nostro programma AIRcelerate consente ai giovani talenti di acquisire una preziosa esperienza professionale già durante la loro formazione”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. “Ci consente inoltre di contrastare l’attuale carenza di lavoratori qualificati: gli studenti acquisiscono un’ampia competenza aziendale e specifica per l’aviazione. Una volta terminati gli studi, hanno le basi perfette per iniziare a lavorare nel settore aeronautico”. Attualmente, Austrian Airlines cerca appassionati di aviazione per l’inizio del semestre in autunno. Il corso di laurea triennale “Aviation Management” presso la rinomata University of Applied Sciences Worms in Germania è composto da sette semestri. Durante il periodo di studio sono previsti sette incarichi pratici e un progetto di volontariato all’estero di Help Alliance, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group. Inoltre, gli studenti hanno l’opportunità di trascorrere un semestre all’estero presso una delle oltre 100 università partner. Dopo ogni semestre, gli studenti hanno un assaggio dell’aria di una compagnia aerea e trascorrono diverse settimane in varie unità aziendali di Austrian Airlines. Ciò consente loro di immergersi nelle aree operative e incentrate sul cliente, apprendendo da zero il core business di una compagnia aerea. “Sono molto orgoglioso che da cinque anni siamo in grado di assumere dipendenti giovani e dedicati per la nostra compagnia grazie al programma di studi”, afferma Francesco Sciortino. Presso Austrian Airlines, i tirocinanti ricevono un’offerta completa per il loro sviluppo personale e un mentore dall’Austrian Management Team. L’ulteriore offerta di sviluppo composta da numerosi corsi di formazione e sessioni di feedback personale completa il programma AIRcelerate e consente ai giovani talenti di liberare tutto il loro potenziale. Tutti i partecipanti al programma AIRcelerate beneficiano anche di numerosi vantaggi per i dipendenti fin dall’inizio, come condizioni di volo speciali. I candidati interessati con un diploma di scuola superiore o una qualifica equivalente che consenta loro di studiare in un’università possono presentare domanda sul sito web di Austrian Airlines fino al 19 marzo.

AIRBUS: AGENDA DEL 2023 ANNUAL GENERAL MEETING – Airbus SE ha pubblicato l’ordine del giorno dell’Annual General Meeting (AGM) che si terrà il 19 aprile 2023 ad Amsterdam, con delibere tra cui il rinnovo dei Board mandates for non-executive directors. I mandati del Board di Ralph D. Crosby Jr., Mark Dunkerley e Stephan Gemkow devono essere rinnovati ciascuno per un periodo di tre anni. Un mandato di tre anni è proposto anche per Antony Wood, che ha sostituito Lord Paul Drayson nel Board lo scorso dicembre, portando con sé una vasta esperienza nel settore dell’industria aerospaziale e della difesa. Lord Drayson si è dimesso dal Board il giorno dell’AGM del 2022. Gli Airbus Board mandates vengono rinnovati ogni anno, in blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione agevole e che le competenze adeguate siano mantenute tra i directors. Ciò evita anche sostituzioni di grandi blocchi di directors in ogni singola assemblea generale. All’ordine del giorno delle votazioni c’è anche la proposta di pagamento di un dividendo 2022 lordo di 1,80 euro per azione, come indicato nella comunicazione dei risultati dell’esercizio il 16 febbraio. Ciò si confronta con il pagamento del dividendo 2021 di €1,50 per azione.

SAAB PUBBLICA IL SUO 2022 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – Saab pubblica il suo Annual and Sustainability Report per il 2022, disponibile sul sito Web del gruppo www.saab.com. “L’Annual and Sustainability Report 2022 è disponibile sia in svedese che in inglese e descrive la strategia di Saab per generare valore sostenibile a lungo termine per tutti i suoi stakeholder in un nuovo panorama di mercato. Un focus chiave in tutto il rapporto è il contributo di Saab a società sicure e resilienti e i progressi di Saab nell’ambito dei suoi impegni di sostenibilità. Il report annuale contiene anche il modello di creazione di valore di Saab e i casi dell’azienda, evidenziando come la strategia di Saab viene eseguita nella pratica”, afferma Saab. “L’importanza dello scopo di Saab di proteggere le persone e la società non è mai stata più evidente. Saab è pronta a supportare i suoi clienti mentre compie il passo successivo nel suo percorso di crescita”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO.

AIR CANADA E CAE NOMINANO GLI 8 DESTINATARI DELLA 2023 CAPTAIN JUDY CAMERON SCOLARSHIP – Oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, Air Canada e CAE hanno annunciato i destinatari della 2023 Captain Judy Cameron Scholarship, che fornisce assistenza finanziaria alle donne canadesi che studiano per diventare piloti commerciali o ingegneri di manutenzione aeronautica. Quest’anno, le due compagnie aeree globali con sede a Montreal hanno unito le forze per raddoppiare il numero di beneficiari, assegnando borse di studio a otto giovani donne provenienti da tutto il Canada. Oltre alla borsa di studio di $5.000, le quattro beneficiarie di CAE diventeranno CAE Women in Flight – Air Canada Ambassadors e contribuiranno a ispirare più donne a diventare piloti commerciali. La Captain Judy Cameron Scolarship è stata istituita in onore della prima donna pilota di Air Canada, per aiutare a promuovere la prossima generazione di donne che seguono le sue orme pionieristiche, e viene assegnata ogni anno in collaborazione con la Northern Lights Aero Foundation. “Air Canada è estremamente orgogliosa della posizione di leadership che ha assunto nel coltivare la diversità, l’equità e l’inclusione nel settore dell’aviazione, con donne ben rappresentate a tutti i livelli e in tutti i rami della compagnia aerea. Congratulazioni ai vincitori di quest’anno”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs, Air Canada.

JETBLUE E SPIRIT CONTINUERANNO A PORTARE AVANTI IL PIANO PER CREARE UN LOW-FARE NATIONAL CHALLENGER – JetBlue e Spirit continueranno a portare avanti il piano per creare un avvincente sfidante nazionale a basso costo per i vettori statunitensi dominanti. JetBlue informa: “JetBlue e Spirit continueranno a portare avanti il nostro piano per creare un avvincente sfidante domestico per le quattro compagnie aeree Big Four, che controllano circa l’80% del mercato dopo anni di consolidamento del settore che lo stesso DOJ ha approvato. Riunendoci, espanderemo l’offerta unica di JetBlue, in cui i clienti non devono scegliere tra una tariffa bassa e una grande esperienza, per aumentare la concorrenza a livello domestico”. Il CEO di JetBlue, Robin Hayes, ha dichiarato: “I clienti meritano un mercato di compagnie aeree competitivo e perseguiremo questa fusione per assicurarci che lo ottengano, continuando a sconvolgere le compagnie aeree tradizionali con tariffe basse e un servizio pluripremiato che anche il DOJ ha applaudito”. Il CEO di Spirit, Ted Christie, ha dichiarato: “Difenderemo con forza la nostra posizione secondo cui una combinazione di JetBlue e Spirit rappresenterà un punto di svolta per i clienti a livello nazionale, creando il più avvincente sfidante domestico a basso costo per i vettori statunitensi dominanti. Insieme, intendiamo democratizzare il volo per i viaggiatori in tutto il Paese, un obiettivo che riteniamo meritevole del sostegno del governo”.

AIR FRANCE PARTECIPA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO “FEMINIZING AIRLINES PROFESSIONS” – Da quasi 20 anni, Air France si impegna a favore della diversità di genere e dell’uguaglianza professionale tra uomini e donne, in particolare incoraggiando le donne a intraprendere tutte le professioni. Consapevole che la diversità dei talenti è una risorsa importante per qualsiasi azienda, Air France è attenta a promuovere le competenze, il know-how e l’attitudine professionale di tutto il suo personale. Nel gennaio 2022, Air France ha firmato il 6° accordo triennale sulla parità professionale, che prevede misure concrete per aiutare le donne ad assumere posizioni di responsabilità, aumentare la percentuale di donne nei comitati di direzione e tra i dirigenti. Mira inoltre a garantire la parità di trattamento, in particolare in termini di retribuzione, migliorare le condizioni di lavoro dei genitori, combattere il sessismo e le molestie sessuali e sostenere le donne vittime di violenze e abusi. Questo accordo riflette il desiderio di Air France di continuare a sensibilizzare dipendenti e dirigenti in termini di diversità e inclusione. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2023, Air France partecipa alla 2a edizione dell’evento “Feminizing airline professions” organizzato da Air Emploi, associazione di cui Air France è membro fondatore. Questa iniziativa è il risultato di un impegno congiunto tra Air Emploi e 20 organizzazioni nei settori aereo e spaziale, aereo e aeroportuale, tra cui Air France, Airbus, il gruppo ADP, il gruppo Ariane, Dassault Aviation, Transavia, French Air Force, French Navy e federazioni professionali. L’edizione 2023, organizzata presso il centro di consegna Airbus di Tolosa, ha permesso a 200 ragazze e studenti delle scuole secondarie della regione di incontrare più di cinquanta professionisti civili e militari in workshop e tavole rotonde che hanno presentato possibili percorsi di carriera nei settori dell’aviazione e dello spazio. Nel 2023, Air France prevede di aprire quasi 1.000 nuove opportunità di reclutamento per piloti, tecnici e ingegneri aeronautici, specialisti informatici, esperti di logistica, ecc., in linea con processi che consentano pari accesso per uomini e donne ai posti di lavoro offerti. Air France prosegue il suo impegno, con obiettivi ambiziosi a favore della parità di genere e punta al 50% delle donne in posizioni dirigenziali d’ora in poi.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ VOLI PER LE VACANZE DI PRIMAVERA – American Airlines informa: “Mentre gli americani cercano una pausa dal freddo, American Airlines offre ai clienti più modi per creare nuovi ricordi in destinazioni piene di sole. Con oltre 600 partenze giornaliere verso le principali destinazioni per le vacanze primaverili in Florida, Messico e Caraibi, American offre più voli diretti di qualsiasi altro grande vettore. Che i clienti desiderino godersi la vibrante vita notturna di Miami, le spiagge del Messico o nuove destinazioni nei Caraibi, American è pronta per il decollo”.

EMIRATES GROUP CONCLUDE LA NATIONAL SERVICE CAREER FAIR 2023 – The Emirates Group ha concluso oggi la National Service Career Fair, iniziata il 6 marzo 2023 presso il Centro espositivo nazionale di Abu Dhabi, con oltre 600 domande ricevute durante i tre giorni, sottolineando nuovamente la posizione dell’organizzazione come un datore di lavoro di scelta per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti. La partecipazione del Gruppo alla sesta edizione della National Service Career Fair fa parte della sua rigorosa campagna per attrarre talenti competenti degli Emirati che sosterranno l’accelerazione del suo business e la prevista espansione. Più di 200 laureati hanno visitato lo stand interattivo di Emirates Group solo il primo giorno per esplorare le opportunità offerte, tra cui il National Cadet Pilot Program, l’Aircraft Maintenance Engineering License programme (AMEL) e i Customer Service roles. I membri del Cadet Pilot Program riceveranno l’opportunità di formarsi presso la struttura all’avanguardia della Emirates Flight Training Academy per quattro anni, prima di qualificarsi per volare per la più grande compagnia aerea internazionale, Emirates. I diplomati delle scuole superiori che si sono iscritti ad AMEL seguiranno una formazione teorica e pratica presso l’Emirates Engineering Training College per ricevere il loro diploma superiore in Aircraft Maintenance Engineering al termine del programma. I nuovi professionisti del servizio clienti riceveranno 12 mesi di formazione sul posto di lavoro e in aula al momento dell’adesione, per aiutarli a inserirsi nei loro ruoli in un contesto di operazioni globali accelerate. L’impegno di Emirates Group nell’integrare le capacità degli Emirati si riflette nella sua solida strategia di emiratizzazione, in cui un team di specialisti e professionisti attrae e recluta cittadini degli Emirati Arabi Uniti in diverse aree e funzioni aziendali.

QATAR AIRWAYS: INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – Qatar Airways Group ha celebrato il proprio staff con una serie di masterclass di una settimana, opportunità di networking e tour interattivi delle sue varie strutture per la sua forza lavoro femminile, in occasione della Giornata internazionale della donna. Qatar Airways Cargo si è unita ai festeggiamenti e ha segnato il 5 marzo come il giorno del suo primo volo cargo tutto al femminile. Il suo scheduled Boeing 777 freighter da Doha a Shanghai era operato interamente da un equipaggio composto da donne. Dal personale di terra che supervisiona e gestisce il carico, all’equipaggio in cockpit che ha operato il volo, questa è la prima volta che un aereo Qatar Airways Cargo ha operato con un equipaggio e personale di terra tutto al femminile. L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In onore della Giornata internazionale della donna, riconosciamo il ruolo significativo che le donne svolgono nella nostra compagnia aerea e nella cultura organizzativa. Dall’inizio della nostra compagnia aerea più di 25 anni fa, abbiamo avuto la fortuna di beneficiare dell’esperienza di affermate professioniste che hanno lasciato il segno nella nostra azienda e ci hanno aiutato a diventare la migliore compagnia aerea del mondo. Questa settimana è stata dedicata a riunire il nostro personale femminile e a sostenere la loro crescita nel settore dell’aviazione ed il loro contributo nell’aiutarci a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della nostra organizzazione”. Con l’obiettivo di fornire un ambiente stimolante per tutto il suo personale, Qatar Airways offre varie opportunità durante tutto l’anno alla sua forza lavoro per trarre ispirazione e sviluppare i propri viaggi personali e professionali.

ACCORDO TRA BOEING E SHIELD AI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Boeing e Shield AI hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare la collaborazione strategica nelle aree delle capacità autonome e dell’intelligenza artificiale sui programmi di difesa attuali e futuri. L’accordo, siglato all’Air Force Association Warfare Symposium, sarà gestito da Boeing Phantom Works. “Boeing continua a sfruttare i talenti di tutta l’azienda per fare passi da gigante nelle capacità e nei programmi autonomi negli ultimi anni”, ha affermato Steve Nordlund, vice president and general manager for Boeing’s Air Dominance organization. “La collaborazione con Shield AI, leader in AI pilots, accelererà la nostra capacità di fornire queste capacità”. Shield AI ha creato Hivemind, un artificial intelligence pilot che ha pilotato una varietà di velivoli. “Gli AI pilots sono la tecnologia deterrente più strategica dall’introduzione degli aerei stealth”, ha affermato Brandon Tseng, presidente e co-fondatore di Shield AI ed ex Navy SEAL. “L’integrazione dei velivoli Boeing con il nostro AI pilot ridefinirebbe ciò che i grandi velivoli, con o senza equipaggio, potrebbero fare”.