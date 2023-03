ITA Airways aderisce al programma di modernizzazione del traffico aereo Iris

ITA Airways opererà voli in connessione digitale da e per l’Italia a partire da quest’estate, grazie all’introduzione di Iris, l’innovativa tecnologia di collegamento dati sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da Inmarsat, che sarà disponibile nei cockpit di tutta la sua flotta, contribuendo alla modernizzazione del trasporto aereo in Europa.

ITA Airways è il primo vettore full service in Europa ad aderire a Iris. Il programma consente agli aeromobili di volare su rotte più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, fornendo comunicazioni digitali via satellite in sostituzione dei collegamenti dati VHF, che hanno quasi raggiunto il limite di capacità a causa dello stato congestionato dello spazio aereo. Senza collegamenti dati veloci e affidabili tra gli aerei e la terra, i gestori del traffico aereo non possono infatti attivare la riduzione dell’8-10% delle emissioni di CO2 individuata da EUROCONTROL grazie ad un ottimizzato Air Traffic Management (ATM). Iris consentirà agli operatori ATM di anticipare e collaborare al meglio per massimizzare l’uso dello spazio aereo, riducendo l’impatto di disfunzioni sui passeggeri e le emissioni.

La Compagnia di bandiera italiana equipaggerà l’intera flotta di nuovi Airbus A320neo e A330neo con SwiftBroadband-Safety (SB-S) di Inmarsat, la pluripremiata piattaforma presente su oltre 230 aerei in tutto il mondo, che è il cuore di Iris. Gli aeromobili di ITA Airways avranno inoltre un ruolo importante nei voli dimostrativi di Iris, che si svolgeranno nello spazio aereo europeo grazie al supporto fornito da 14 fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) nel corso del 2023.

Questo annuncio avviene nel momento in cui altre cinque compagnie aeree hanno equipaggiato i propri aerei con Inmarsat SB-S, e successivamente all’apertura dell’ordinabilità per il terminale Light Cockpit Satcom (LCS) di Airbus nel dicembre 2022. Tra gli attuali utenti di SB-S figurano Virgin Atlantic, Jet2 e Transavia Airlines, oltre a ITA Airways e easyjet.

Tra le sette compagnie aeree europee, si prevedono 72 consegne di aeromobili con Airbus LCS installato nel periodo 2023-2024. I terminali Inmarsat con funzionalità Iris di molte altre compagnie aeree commerciali europee andranno ulteriormente ad implementare il masterplan Single European Sky ATM Research (SESAR).

Alessio Leone, Head of Camo Operations di ITA Airways, ha dichiarato: “ITA Airways è nata per assicurare all’Italia una connettività di qualità con una forte attenzione all’impatto ambientale garantita attraverso un importante investimento in una flotta omogenea e tecnologicamente avanzata, che nel 2026 sarà la più green d’Europa poiché composta per l’80% da aerei di nuova generazione. Siamo orgogliosi di aderire al programma Iris, che è pienamente in linea con la nostra strategia di crescita in quanto riflette due dei pilastri fondamentali di ITA Airways: sostenibilità e innovazione. ITA Airways è il primo vettore full service in Europa a poter vantare una nuova flotta completamente equipaggiata con questa tecnologia all’avanguardia di Inmarsat Aviation, che offre vantaggi operativi e ambientali”.

Joel Klooster, Senior Vice President of Aircraft Operations and Safety di Inmarsat Aviation, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a ITA Airways in qualità di seconda compagnia aerea ad aderire al programma Iris, e a soli pochi mesi dall’adesione di easyJet. Questo dimostra quanto stia continuando a crescere l’interesse per questo programma, che quest’anno si prepara ad essere introdotto nel servizio commerciale in Europa, a cui farà seguito un’implementazione completa a livello globale. Iris segnerà un cambiamento epocale nella gestione del traffico aereo, offrendo vantaggi operativi e ambientali alle compagnie aeree e all’industria aeronautica nel suo complesso, migliorando al contempo l’esperienza di volo dei passeggeri”.

Javier Benedicto, Acting Director of Telecommunications and Integrated Applications dell’ESA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere una digitalizzazione dei cieli europei attivata grazie allo spazio, che contribuirà a rendere l’aviazione più ecologica. L’ESA ha sviluppato il sistema Iris in collaborazione con Inmarsat e siamo lieti di dare il benvenuto a ITA Airways come primo vettore full service e seconda compagnia aerea a poter iniziare ad utilizzarlo. Investire nello spazio migliora la vita sulla Terra”.

ITA Airways segue easyjet, che è stata la prima compagnia aerea ad aderire al programma lo scorso giugno.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)