Airbus Helicopters: successo per gli HCare In-Service contracts ad HAI Heli-Expo

I contratti HCare In-Service si dimostrano vincenti a HAI Heli-Expo

Diversi clienti hanno sottoscritto i pacchetti HCare In-Service di Airbus Helicopters all’Heli-Expo di quest’anno ad Atlanta, Georgia, a dimostrazione del successo dei nuovi contratti globali con operatori di tutto il mondo. Quattro operatori, 2MH Jet System group, Helisul, Henrimar ed EFAI, hanno tutti firmato per HCare In-Service packages con Part Availability Commitment, con l’obiettivo principale di ottimizzare la manutenzione e le prestazioni delle loro flotte.

2MH Jet Systems group, con base in Francia, ha firmato un HCare In-Service contract per coprire sei elicotteri H125. Con otto basi in tutta la Francia, 2MH Jet Systems group opera una flotta di 10 elicotteri H125 e H130 per lavoro aereo, sorveglianza di rete, eventi e voli panoramici, nonché addestramento di piloti privati e professionali. “È fondamentale per le nostre attività in crescita qui in 2MH Jet Systems group disporre di un parts availability package affidabile e a costi controllati che soddisfi le nostre esatte esigenze come azienda”, afferma Michel Moulin, CEO di Jet Systems Helicoptères Service.

Helisul, con base in Brasile, ha firmato un HCare In-Service contract per coprire 23 elicotteri H125. Helisul è il secondo più grande operatore di aeromobili civili in America Latina e svolge attività di aerotaxi, HEMS e parapubbliche. “Con la nostra gamma impegnativa di operazioni, l’affidabilità e la disponibilità della nostra flotta è fondamentale. Questo nuovo global parts availability package ci consente di ottimizzare i costi e far volare i nostri aeromobili quando ne abbiamo bisogno”, afferma Luis Cravo, Commercial Director of Helisul.

Henrimar, con base in Brasile, ha firmato un HCare In-Service contract per coprire sei elicotteri H125, per svolgere una vasta gamma di missioni di utilità civile. Henrimar è il secondo più grande operatore civile ad aderire al programma HCare in Brasile. “Le nostre operazioni rigorose richiedono un alto livello di prestazioni e una pianificazione affidabile della manutenzione”, afferma Claudio Soares, owner of Henrimar. “Questo pacchetto HCare In-Service è stato adattato alle nostre attività e alle nostre esigenze specifiche e ci consente una visibilità estesa sulle prestazioni e sulla manutenibilità della flotta”.

Infine, EFAI, una delle aziende più riconosciute in Brasile, ha firmato un HCare In-Service contract per coprire due elicotteri H125. EFAI ha svolto attività di addestramento dei piloti per più di 20 anni e attualmente opera l’H125 con il maggior numero di ore di volo nel Paese, totalizzando un totale di 30.000 ore di volo. “Con il nostro intenso ritmo di operazioni e gli elevati standard in termini di prestazioni e disponibilità, siamo stati in grado di personalizzare questo pacchetto HCare In-Service per soddisfare le nostre esigenze operative uniche”, afferma João Bosco, owner of EFAI.

“È un privilegio per noi collaborare con così tanti operatori diversi, aiutandoli a migliorare la manutenzione e le performance dei loro aeromobili per svolgere le loro missioni quotidiane essenziali”, afferma Laurent Vautherin, Senior Vice President Program Support, Airbus Helicopters. “Ciascuno di questi pacchetti HCare In-Service è stato personalizzato per fornire alle flotte dei nostri clienti il livello ottimale di impegno per la disponibilità delle parti sotto forma di una soluzione Part-By-the-Hour (PBH), al fine di soddisfare al meglio le loro specifiche operazioni esigenze in un unico contratto”.

HCare In-Service è una delle tre soluzioni flessibili incluse nell’offerta HCare di Airbus Helicopters, che comprende anche HCare Initial e HCare Lifetime. Per flotte specifiche, HCare First è disponibile per gli aeromobili Airbus Corporate Helicopters (ACH) e HCare Classics per la flotta legacy fuori produzione (H120, Dauphin, Puma e Gazelle).

La Bundespolizei tedesca firma il long-term HCare Classics support contract per gli H120 training helicopters

La German Federal Police (Bundespolizei) ha firmato un long-term HCare Classics support contract per 10 elicotteri H120. La flotta di elicotteri H120 viene utilizzata per l’addestramento dei piloti presso la Bundespolizei aviation school a St. Augustin. Il contratto di supporto garantirà la disponibilità di H120 parts, nonché la gestione dell’obsolescenza e il supporto tecnico.

“La nostra pilot aviation school è il pilastro fondamentale per l’addestramento dei piloti, non solo dei futuri piloti della polizia federale, ma anche dei Länderpolizei pilots. Grazie all’elevata disponibilità e alle prestazioni dei nostri H120 training helicopters, possiamo garantire un programma di addestramento continuo che è fondamentale per tutta la nostra organizzazione”, ha affermato Matthias Achteresch, Head of Staff Division Administration & Police Technology, Bundespolizei. “Il contratto di supporto HCare Classics ci aiuterà a garantire che la flotta funzioni al massimo ottimizzando i costi e semplificando le attività di manutenzione”.

“L’H120 è un velivolo ad alte prestazioni che rappresenta una piattaforma di addestramento ideale per la polizia federale tedesca. La Bundespolizei è un altro ottimo esempio degli oltre 700 operatori che continuano a pilotare elicotteri della nostra flotta legacy”, afferma Laurent Vautherin, Senior Vice President Program Support, Airbus Helicopters. “Siamo onorati di supportarli in queste attività, garantendo le elevate prestazioni e l’affidabilità della loro flotta”.

HCare Classics è il pacchetto di supporto lanciato di recente da Airbus interamente dedicato a soddisfare le esigenze di supporto degli elicotteri legacy fuori produzione dell’azienda. Oggi ci sono più di 1.800 legacy Airbus helicopters in servizio con circa 750 operatori in tutto il mondo. Questi velivoli fuori produzione includono H120, Dauphin, Puma e Gazelle e rappresentano il 15% delle ore di volo generate dall’intera flotta Airbus Helicopters.

La German Federal Police fa volare i suoi aeromobili 365 giorni all’anno svolgendo una vasta gamma di missioni come protezione delle frontiere, controllo della rete ferroviaria, protezione marittima e risposta ai disastri, trasporto VIP e servizi medici di emergenza, tra gli altri.

