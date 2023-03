Loft Dynamics: nuove nomine per supportare l’espansione in Nord America

Loft Dynamics AG, creatore del primo e unico virtual reality (VR) simulator al mondo autorizzato da un importante regolatore dell’aviazione, ha annunciato due nomine strategiche per rafforzare la sua espansione globale. I veterani del settore Scott Firsing e Woody McClendon guideranno le vendite e la crescita delle operazioni in Nord America.

Queste assunzioni chiave seguono il recente round istituzionale da 20 milioni di dollari dell’azienda per accelerare la crescita internazionale e affrontare l’aumento della domanda globale di piloti qualificati. Loft Dynamics ha esposto il suo Airbus H125 VR trainer a HAI Heli-Expo dal 7 al 9 marzo.

“Scott e Woody portano un’esperienza ineguagliabile nel settore dell’aviazione, passione per l’innovazione e un forte impegno nel portare tecnologie all’avanguardia per l’addestramento dei piloti. Ci aiuteranno a far crescere la nostra presenza nel mercato nordamericano e a garantire il nostro ruolo di leader in Mission Readiness for Virtual Reality”, afferma Fabi Riesen, Founder & CEO of Loft Dynamics.

“Firsing ricoprirà il ruolo di Head of North American Sales di Loft Dynamics e porterà una vasta esperienza nel flight simulation market. Più recentemente, ha guidato il mercato del Nord America per ALSIM Simulators, uno dei principali produttori e progettisti globali di fixed-based flight simulators. Firsing ha guidato l’espansione di successo dell’azienda negli Stati Uniti e in Canada, ampliando la sua lista di clienti per includere original equipment manufacturers (OEMs), università e scuole di volo di fama mondiale. All’inizio della sua carriera aerospaziale, Firsing ha ricoperto ruoli accademici e politici per le Nazioni Unite e il governo degli Stati Uniti e ha insegnato alla University of North Carolina e alla The Citadel and Monash University. Firsing fa parte dell’University Aviation Association (UAA)’s board of trustees”, afferma Loft Dynamics AG.

“McClendon si unisce al team di Loft come North American New Business Manager, portando 35 anni di aviation experience in sales and operations. In precedenza, McClendon ha ricoperto sales leadership roles nella corporate jet industry, tra cui Boeing, PrivatAir, Airwest Helicopters e Flight Safety International. È anche un Challenger and Learjet captain. McClendon ha conseguito una laurea in ingegneria aeronautica”, prosegue Loft Dynamics AG.

“Firsing e McClendon erano presenti alla HAI Heli-Expo conference presso il Georgia World Congress Center. I partecipanti hanno potuto conoscere l’Airbus H125 glass cockpit and dual hydraulic system, nonché il nuovo Airbus H145 training device.

Loft Dynamics AG, precedentemente VRMotion AG, è stata fondata a Zurigo nel 2018 ed è diventata leader di mercato nello sviluppo e nella costruzione di VR training devices for helicopter pilots. E’ stata la prima a ricevere la Flight Simulation Training Device (FSTD) EASA FTD Level 3 authorization dalla European Aviation Safety Agency (EASA) per un VR full-motion simulator. Loft Dynamics aiuta global aircraft manufacturers, airlines, aviation operators, flight schools and training organizations a fornire un pilot training più sicuro ed efficace”, conclude Loft Dynamics AG.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG)