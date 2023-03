News Brevi – 10.03.2023

ETHIOPIAN AIRLINES ANNUNCIA I VOLI DA ADDIS ABEBA A KARACHI – Ethiopian Airlines ha ultimato i preparativi per lanciare voli diretti da Addis Abeba a Karachi, Pakistan, a partire dal 1° maggio 2023. Ethiopian ha servito Karachi per la prima volta dal luglio 1966 al dicembre 1971 e ha ripreso il servizio dal giugno 1993 al luglio 2004. Commentando la ripresa dei servizi per Karachi, l’amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare a Karachi quasi due decenni dopo l’ultima volta che abbiamo servito la città. Essendo la città più popolosa del Pakistan, Karachi sarà una porta d’accesso fondamentale per il Pakistan e per l’intera regione dell’Asia meridionale. Essendo l’unico volo che collega il Pakistan all’Africa, il servizio previsto per Karachi contribuirà in modo significativo a rafforzare le relazioni diplomatiche ed economiche tra le due regioni. Inoltre, offrirà una comoda connettività aerea al crescente numero di investitori pakistani in Africa e di turisti”. Karachi sarà la 37esima destinazione di Ethiopian Airlines in Asia. Attualmente, Ethiopian serve più di 145 destinazioni nazionali e internazionali per passeggeri e cargo.

AERONAUTICA MILITARE: INCIDENTE AEREO GUIDONIA, OGGI LE ESEQUIE DEI PILOTI COINVOLTI – L’Aeronautica Militare informa: “Si terranno oggi, venerdì 10 marzo, alle ore 16.00 nella Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, a Guidonia, i funerali degli Ufficiali piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, tragicamente scomparsi nell’incidente aereo avvenuto nella tarda mattinata di martedì 7 marzo, mentre erano ai comandi dei velivoli U-208A, nell’ambito di una missione di addestramento nei pressi della base aerea del 60° Stormo, a Guidonia. Alla cerimonia funebre, officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia S.E.R. Monsignor Santo Marcianò, saranno presenti autorità militari, civili e religiose, che si stringeranno insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto ai giovani piloti. In segno di profondo rispetto, di lutto e vicinanza ai familiari dei due Ufficiali, oggi le Bandiere di tutte le basi dell’Aeronautica Militare saranno a mezz’asta. Non è possibile al momento formulare alcuna ipotesi in merito alle cause dell’incidente. Saranno le inchieste della Procura di Tivoli e della commissione di sicurezza del volo istituita come da prassi dall’Aeronautica Militare a raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni utili a stabilire la dinamica dei fatti” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SICUREZZA, SOSTENIBILITA’ E RESILIENZA AL CENTRO DELLE ATTIVITA’ EUROPEE DELL’ICAO COUNCIL PRESIDENT – A Ginevra il 7 marzo 2023, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha tenuto il discorso programmatico al CANSO Executive Summit presso “Airspace World”, dove ha sostenuto una maggiore cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e l’ICAO per aumentare la sostenibilità e la resilienza del global flight network. Sottolineando i risultati della 41a sessione dell’ICAO Assembly (A41) e le recenti deliberazioni dell’ICAO Council, il Presidente ha sottolineato che il raggiungimento di queste priorità per l’ICAO e per il settore dell’aviazione globale nel suo insieme richiederà l’integrazione degli insegnamenti tratti dalla pandemia COVID-19, oltre ad affrontare efficacemente le sfide legate alla protezione dell’ambiente, in particolare il cambiamento climatico. La missione del Presidente in Svizzera è stata preceduta da una serie di colloqui bilaterali che si sono svolti a Bruxelles il 6 marzo. Il Presidente ha incontrato il Director General of EUROCONTROL, Mr Raúl Medina, seguito dall’European Commission’s Director General for Climate Action, Mr. Kurt Vandenberghe, e dall’European Commissioner for Transport, Ms. Adina Valean. Questi incontri si sono concentrati sulla realizzazione degli ambiziosi risultati dell’A41, tra cui la decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050, la mitigazione delle minacce all’aviazione civile nelle zone di conflitto e l’importanza dell’iniziativa “Safer Skies” a questo proposito, le pressanti preoccupazioni circa la sicurezza informatica. Il ruolo centrale che l’ICAO svolge come piattaforma per il coordinamento globale su questi temi ha informato le discussioni sul rafforzamento della cooperazione tra l’Europa e l’ICAO e tra l’Europa e gli Stati in altre regioni.

BRITISH AIRWAYS E AMERICAN AIRLINES AMPLIANO LA LORO GREENWICH LOUNGETM EXPERIENCE A NEW YORK JFK, TERMINAL 8 – British Airways e American Airlines stanno ulteriormente migliorando il Terminal 8 recentemente rinnovato del JFK Airport con l’inaugurazione del primo nel suo genere, il Bridge Bar. Con una varietà di cocktail analcolici e vivaci, tra cui Aviation American Gin e Betty Buzz, il bar premium farà parte della Greenwich LoungeTM experience, all’interno delle lounge premium congiunte offerte dalle due compagnie aeree partner. “Il nuovo Bridge Bar è stato progettato per celebrare l’amore per il volo e offre ai clienti un luogo in cui rilassarsi prima del volo, gustando deliziosi cocktail e analcolici. Il menu dei cocktail offre una varietà di cocktail alcolici e analcolici, tra cui Aviation American Gin che infonde una miscela di prodotti botanici ed è diretto dall’attore Ryan Reynolds; Betty Buzz, una gamma di non-alcoholic sparkling mixers fondata dall’attrice Blake Lively”, afferma il comunicato. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Dopo il nostro recente investimento nelle nostre nuove JFK lounges – Chelsea and Soho – siamo entusiasti di svelare una nuova esperienza nella Greenwich LoungeTM. Con Betty Buzz e Aviation American Gin, abbiamo creato lo spazio perfetto in cui i clienti possono rilassarsi prima del volo, offrendo una variegata e deliziosa selezione di cocktail e sapori per tutti i gusti”. Il viaggio dell’ospite attraverso l’esperienza della Greenwich LoungeTM culmina nello spazio aperto del Bridge Bar, che trasporta clienti selezionati nell’età d’oro del viaggio. Lo spazio è stato creato per offrire un’interpretazione ricca e sofisticata del mid-century modern design, con un tocco classico degli anni ’60. “Sappiamo che i viaggiatori sono alla ricerca di un’esperienza di viaggio personalizzata che inizi a terra e le nostre lounge premium congiunte con British Airways offrono ai nostri clienti l’opportunità di farlo”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience, American Airlines. “L’apertura del Bridge Bar e della Tasting Room è l’ultimo tassello della nostra esperienza lounge premium al JFK”. La Greenwich LoungeTM experience fa parte delle American Airlines and British Airways joint premium Lounges presso il New York John F. Kennedy International Airport, Terminal 8. La lounge ora ospita anche la nuova Tasting Room, precedentemente nota come Flagship® First Dining space. È dotata di un leggero aggiornamento, con una sala da bar di fascia alta, che fa sentire i visitatori come se fossero all’interno di una beer tavern. La Greenwich LoungeTM experience è accessibile ai British Airways Club customers, agli American Airlines customers che viaggiano in Flagship® Business e ai membri AAdvantage® con AAdvantage Platinum® status che viaggiano su Flagship® Long Haul International itineraries, agli oneworld Sapphire e oneworld Business Class customers.

QANTAS GROUP: LANCIO DI QANTAS MARKETPLACE PER PORTARE PIÙ VALORE E STILE AI FREQUENT FLYER – Qantas Loyalty ha presentato oggi una nuova esperienza di shopping online che consentirà ai frequent flyer di guadagnare e utilizzare i propri punti Qantas su 900 marchi premium e domestici e oltre 20.000 prodotti. “Il lancio di Qantas Marketplace è la più grande online retail expansion del programma Frequent Flyer, offrendo maggiori opportunità ai membri di essere premiati e ottenere più valore quando spendono. La piattaforma riunirà brands e prodotti curati da Qantas attraverso moda, bellezza, articoli per la casa, elettrodomestici e tecnologia. La nuova esperienza di acquisto sostituisce il Qantas Rewards store, con il 20% in più di brands e oltre mille nuovi prodotti disponibili. I frequent flyer potranno utilizzare i loro Qantas Points per fare acquisti su Qantas Marketplace utilizzando Points Plus Pay e guadagneranno almeno tre Qantas Points per ogni dollaro speso (invece di due punti) quando utilizzano cash. I membri potranno inoltre usufruire delle regolari offerte di bonus points. Come offerta di lancio, i Points Club members guadagneranno altri tre Qantas Points per dollaro speso e i Points Club Plus members guadagneranno altri sei punti per ogni dollaro speso fino al 30 giugno 2023″, afferma Qantas Group. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “I nostri frequent flyer guadagnano già più punti a terra. Con Qantas Marketplace, li colleghiamo a centinaia di brands che conoscono e apprezzano, con l’ulteriore vantaggio di poter guadagnare e utilizzare punti. Sappiamo che i nostri membri sono sempre alla ricerca di più valore e modi per aumentare il loro saldo punti, quindi abbiamo aumentato anche il tasso di accumulo dei punti sulla piattaforma”. Qantas Marketplace è disponibile su marketplace.qantas.com. I frequent flyer possono continuare a guadagnare Qantas Points facendo acquisti presso oltre 450 rivenditori online tramite Qantas Shopping.

ETIHAD AIRWAYS: INIZIATIVA SPECIALE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – Etihad Airways informa: “Il cielo è il limite per quattro aspiranti calciatrici degli Emirati Arabi Uniti dopo che un invito del Manchester City Women si è trasformato nel viaggio di una vita grazie a Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Per le ragazze, che frequentano tutte le City Football Schools negli Emirati Arabi Uniti, l’allenamento infrasettimanale ad Abu Dhabi in genere termina con un briefing tattico. In un nuovo video pubblicato per celebrare la Giornata Internazionale della donna, le ragazze sono state entusiaste di ricevere un messaggio personale dalle Lionesse inglesi, in cui sono state invitate a unirsi a loro come Manchester City Mascotte per la partita della Super League femminile contro l’Arsenal all’Academy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester. All’insaputa delle ragazze, Etihad Airways aveva prenotato i voli per i giocatori, i loro genitori e gli allenatori su un volo di otto ore quella sera dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi a Manchester”. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Gli Emirati Arabi Uniti pongono una forte enfasi sull’elevazione del ruolo delle donne nella società e come compagnia aerea nazionale siamo pienamente impegnati in questa missione. Siamo orgogliosi di lavorare con i nostri partner di lunga data City Football Group per sostenere l’inclusione e l’emancipazione delle giovani donne per la Giornata Internazionale della donna di quest’anno”.