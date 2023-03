Lufthansa Technik pubblica un risultato record

Lufthansa Technik AG ha aumentato significativamente sia i ricavi che gli utili nell’anno finanziario 2022 nonostante un contesto difficile. L’Adjusted EBIT ha addirittura stabilito un nuovo record a 511 milioni di euro (anno precedente: 362 milioni di euro, più 41%). I ricavi sono cresciuti a 5,6 miliardi di euro (anno precedente: 4,0 miliardi di euro, in crescita del 39%), la terza migliore cifra nella storia dell’azienda. La chiara ripresa dell’industria aeronautica nel suo complesso ha spinto in forte aumento la domanda di maintenance, repair and overhaul (MRO) per commercial aircraft. Anche la continua ricerca sistematica della ristrutturazione, un vantaggioso tasso di cambio del dollaro USA e l’eccellente posizionamento di mercato dell’azienda hanno contribuito in modo significativo al successo finanziario.

“La forte dinamica dell’industria aeronautica ha plasmato l’anno finanziario di Lufthansa Technik. Questo è stato un altro anno che ha preteso tutto da noi. Anche se non siamo ancora tornati alle dimensioni precedenti, continueremo a crescere da una posizione di forza”, afferma Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik. “Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti per il loro impegno speciale e la loro disponibilità a cambiare e migliorare costantemente la nostra azienda”.

Il risultato record è stato raggiunto anche grazie alla sistematica attuazione del development program RISE. Le sue misure hanno aiutato Lufthansa Technik a organizzarsi in modo più efficiente, semplificare i processi e ridurre le spese a lungo termine. Nonostante le numerose sfide operative, ad esempio nel personale e nelle supply chain, Lufthansa Technik è riuscita a intensificare nuovamente le operazioni in modo significativo.

I segnali puntano ancora alla crescita: lo scorso anno sono stati firmati nuovi contratti per un volume di 9,6 miliardi di euro. Lufthansa Technik ha firmato un totale di 706 nuovi contratti e ha acquisito 28 nuovi clienti nel processo. Come per i ricavi, la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha rappresentato quasi i due terzi di questo nuovo business, più del doppio rispetto alla regione delle Americhe e circa cinque volte rispetto alla regione APAC (Asia Pacifico), dove l’azienda vede comunque grandi opportunità di crescita futura.

“Il nostro successo rimane fondato sulla partnership con i nostri clienti. E questi clienti, che spesso abbiamo ospitato in partnership durante la crisi Coronavirus nonostante le nostre sfide, ora stanno ricambiando il favore con nuove attività e rinnovi contrattuali”, spiega Stark. “Siamo il partner preferito dalle compagnie aeree di tutto il mondo. Di conseguenza, non servivamo solo più di 800 clienti entro la fine del 2022, ma anche di nuovo più di 4.200 aeromobili, anche se in precedenza ne avevamo rimossi centinaia dal nostro portafoglio ordini a causa della cessazione dell’attività in Russia”.

Un esempio notevole dello scorso anno finanziario sono i component contracts firmati con tre ultra-low-cost carriers di Indigo Partners Group, in base ai quali Lufthansa Technik servirà circa 1.000 aeromobili Airbus A320 Family solo nei prossimi dieci anni. I contratti con le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno rappresentato circa un terzo dei nuovi affari dello scorso anno. Per due terzi provenivano da clienti esterni al Gruppo.

Lufthansa Technik ha identificato la continua carenza di personale qualificato come la più grande sfida attuale per far fronte all’enorme domanda dei clienti. Tuttavia, il reclutamento lanciato nella seconda metà dello scorso anno ha già contribuito in qualche modo a contrastare la carenza di personale. Nella sola Germania, ad esempio, Lufthansa Technik nel 2022 è riuscita a coprire più di 2.100 posti vacanti sia internamente che esternamente. L’azienda prevede di assumere circa 2.000 nuovi dipendenti in Germania quest’anno e un totale di circa 4.000 in tutto il mondo.

L’anno 2022 è stato nuovamente segnato dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità: Lufthansa Technik è l’unica azienda MRO a offrire ai propri clienti le proprie soluzioni per ridurre la loro impronta ecologica. AeroSHARK, sviluppato in collaborazione con BASF, ne è un esempio. A dicembre, l’EASA ha rilasciato un Supplemental Type Certificate per la sharkskin modification, che consentirà a Lufthansa Technik di rendere ogni Boeing 777-300ER e 777F circa l’1% più efficiente in termini di consumo di carburante e con minori emissioni. Le 777 fleets dei clienti di lancio SWISS e Lufthansa Cargo sono attualmente in fase di conversione a pieno regime, in modo che siano già in servizio otto cargo e aerei passeggeri dotati di AeroSHARK.

L’Hydrogen Aviation Lab di Amburgo guarda a un futuro più lontano. Questo laboratorio sul campo basato su un Airbus A320, finanziato dalla città anseatica di Amburgo, è stato presentato per la prima volta in ottobre. Attualmente è dotato di varie installazioni tecniche che consentiranno la ricerca su un’ampia gamma di processi di manutenzione e di terra per i futuri velivoli commerciali alimentati a idrogeno. Queste attività inizieranno quest’estate.

Nella digitalizzazione del settore MRO, Lufthansa Technik ha compiuto un importante passo avanti: l’acquisizione di SWISS Aviation Software (Swiss-AS) e del suo software MRO ampiamente utilizzato AMOS, nonché l’acquisizione di Lufthansa Industry Solutions (LHIND) consentiranno all’azienda di ampliare ulteriormente l’offerta digitale esistente. Le capacità acquisite integrano AVIATAR, una soluzione digitale indipendente per il supporto tecnico della flotta, e saranno espanse in un ecosistema di operazioni tecnologiche digitali. L’intera catena del valore del supporto tecnico aeronautico potrà quindi essere mappata digitalmente in futuro.

Ci saranno ulteriori investimenti nell’espansione delle capacità di revisione per il tipo di motore CFM LEAP e in soluzioni di riparazione intelligente guidate dalla domanda (Mobile Engine Services, o MES in breve) entro il 2026.

Si investe anche nella manutenzione degli aeromobili. Sono in corso i preparativi presso Lufthansa Technik Philippines per una terza overhaul line per l’Airbus A380. Risponde a un recente forte aumento della domanda di servizi MRO sul velivolo, che diverse compagnie aeree stanno ora riattivando. La terza linea dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2023.

La forte tendenza al rialzo dei viaggi aerei continuerà anche ad alimentare la domanda di servizi di manutenzione. Lufthansa Technik si aspetta quindi che il mercato globale MRO non solo raggiunga ma superi il livello pre-pandemia già quest’anno, con un volume totale di circa 96 miliardi di euro. Il volume di mercato previsto sarà distribuito uniformemente nelle tre regioni di vendita Americhe, EMEA e APAC. L’EMEA rimarrà il mercato principale dell’azienda. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato è quello di espandere la propria presenza nelle altre due regioni.

“Non c’è motivo per cui non dovremmo avere la stessa presenza nelle Americhe e nell’APAC che abbiamo nell’EMEA”, afferma Stark. “Indipendentemente dalle regioni, sono felice di poter dire: siamo ben preparati per un mercato che è di nuovo attraente ora come lo era prima della crisi”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)