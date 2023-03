The Helicopter Company beneficerà del long-Term Engine Maintenance Program con Pratt & Whitney Canada per 21 AW139

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che The Helicopter Company (THC), il primo e unico operatore commerciale di elicotteri del Regno dell’Arabia Saudita, ha firmato un Fleet Management™ Program (FMP™) per i 42 motori PT6C che equipaggiano la sua flotta di 21 elicotteri AW139 di Leonardo.

“Siamo estremamente lieti di consolidare l’eccezionale collaborazione con THC e di sostenere lo sviluppo dell’industria degli elicotteri in Arabia Saudita”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Il programma FMP, progettato attorno all’ambiente operativo di THC e adattato alle esigenze di manutenzione specifiche della missione, li aiuterà a massimizzare il valore delle loro risorse e migliorare le time-on-wing performance”.

“FMP™ di Pratt & Whitney Canada è una soluzione di manutenzione del motore flessibile e di alto valore che aiuta a bloccare i costi operativi e semplifica la gestione delle operazioni della flotta. Su misura per soddisfare le esigenze uniche degli operatori di flotte, l’FMP™ consente ai clienti di concentrarsi sulla propria attività principale ed elimina le sfide generali legate alla gestione di una struttura di manutenzione. Nell’ambito di questo programma, un esperto team nominato da Pratt & Whitney gestisce le operazioni della flotta per offrire il massimo ritorno sull’investimento, soddisfazione del cliente e tranquillità”, afferma Pratt & Whitney.

“Offriamo i migliori multi-mission helicopter services della categoria, quindi la disponibilità degli aeromobili è una priorità assoluta per le nostre operazioni e per i nostri clienti”, ha affermato Arnaud Martinez, chief executive officer, The Helicopter Company. “Questo engine maintenance agreement ci consente di concentrarci sull’esperienza del cliente, mentre Pratt & Whitney Canada gestisce tutti gli aspetti della manutenzione del motore, della programmazione e della logistica”.

“Conosciamo i nostri motori meglio di chiunque altro. La nostra flotta di motori ha raggiunto un miliardo di ore di volo attraverso il portafoglio diversificato di Pratt & Whitney Canada e questo ci aiuta a progettare accordi FMP altamente personalizzati e ottimizzati per i nostri clienti”, ha affermato Makris. “Con il planned maintenance environment fornito dal FMP, l’accento è posto sull’aiutare i clienti a massimizzare la loro redditività ed efficienza e garantire che gli aeromobili siano pronti a volare quando e dove sono necessari”.

Durante Heli-Expo 2023, Pratt & Whitney ha siglato altri accordi.

Pratt & Whitney Canada promuove l’Advances Certified Pre-Owned Engine Program e firma un nuovo accordo con il distributore di elicotteri Rotortrade

Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che il distributore globale di elicotteri Rotortrade ha firmato un accordo che aumenterà il numero di motori per elicotteri che l’azienda iscriverà ogni anno al Certified Pre-Owned (CPO) Engine Program, a ulteriore supporto della commerciabilità dei loro elicotteri.

“Rotortrade ha costruito la sua attività come l’unico concessionario di elicotteri che fornisce nose-to-tail certified pre-owned helicopters”, afferma Philippe Lubrano, CEO and president of Rotortrade. “CPO offre un valore tangibile sia ai venditori che agli acquirenti di elicotteri usati. Con un motore certificato, gli acquirenti possono prendere decisioni con fiducia e quindi far volare il loro aereomobile appena acquistato in tutta tranquillità. Siamo sempre alla ricerca di mezzi nuovi e innovativi per offrire vantaggi alla nostra base di clienti e il programma CPO di Pratt & Whitney Canada fa esattamente questo”.

Rotortrade, è stato uno dei primi clienti del CPO Engine Program con Pratt & Whitney Canada nel 2018. Tutti i motori per elicotteri Pratt & Whitney Canada sono idonei per il CPO Engine Program, che offre una garanzia di due anni/500 ore. Il motore deve essere stato sottoposto a manutenzione presso una struttura designata o di proprietà di P&WC, contenere solo parti P&WC originali e superare un’ispezione approfondita condotta da un ispettore autorizzato.

“Rotortrade è stato un sostenitore chiave del CPO Engine Program e siamo lieti di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con loro”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Questo programma offre valore sia ai venditori che agli acquirenti di elicotteri usati. Il nostro rapporto con Rotortrade dimostra il nostro impegno a supportare i clienti con soluzioni innovative”.

“Il CPO Engine Program è un altro esempio dei nostri sforzi globali per supportare i nostri clienti. Va ben oltre la garanzia e offre tranquillità a lungo termine, costi di manutenzione prevedibili e aumento del valore per tutto il ciclo di vita dei loro motori”, ha concluso Makris.

Pratt & Whitney Canada amplia il portafoglio P&WCSMART™ per includere un nuovo Parts Package for PT6T-3 Reduction Gearboxes

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha ampliato il proprio portafoglio P&WCSMART™ con un nuovo “flat rate” parts package, composto da nuove major assembly parts sostituite durante una scheduled reduction gearbox clutch inspection, disponibile per diversi modelli di motore PT6T-3.

“Il nostro portafoglio P&WCSMART offre ai clienti un mezzo efficiente ed economico per mantenere i loro motori in volo più a lungo, parte dei nostri continui sforzi per supportare i clienti in ogni fase del ciclo di vita del loro motore”, ha affermato Christopher (Scott) McElvaine, vice president, Business Development and Commercial Services, Pratt & Whitney Canada. “Con una popolazione di oltre 2.800 motori PT6T-3, questo pacchetto fornisce ai clienti ricambi originali P&WC a un prezzo ridotto e garantito per supportare le loro attività di manutenzione programmata”.

Il P&WCSMART™ Clutch Inspection New Parts Package for PT6T-3 reduction gearboxes è offerto ai clienti che pilotano elicotteri equipaggiati da motori PT6T-3BE, PT6T-3BG, PT6T-3D, PT6T-3DE e PT6T-3DF TwinPac™. Con la soluzione, i clienti ricevono ricambi originali Pratt & Whitney Canada a un prezzo ridotto. I clienti che scelgono il nuovo pacchetto di parti ricevono una garanzia completa a livello OEM per le parti. Ricevono inoltre un credito per la prossima revisione P&WCSMART™ della stessa gearbox.

Il nuovo Remote Maintenance Kit di Pratt & Whitney Canada consente alla Swift Helicopter Engine Maintenance di migliorare la disponibilità degli aeromobili

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi il lancio di nuovi Remote Maintenance Kits composti da parti selezionate strategicamente per motori di elicotteri. Il kit viene offerto ai clienti iscritti all’Eagle Service™ Plan (ESP™) pay-per-hour maintenance plan dell’azienda, come parte del loro investimento nel programma.

“Il Remote Maintenance Kit viene conservato presso la sede del cliente o presso la struttura di manutenzione e utilizzato in base alle necessità per garantire la prontezza operativa”, ha affermato Christopher (Scott) McElvaine, vice president, Business Development & Commercial Services, Pratt & Whitney Canada. “Mentre il nostro programma ESP fornisce budget prevedibili per la manutenzione del motore e la tranquillità, i nuovi kit di manutenzione remota aumentano il valore che i nostri clienti traggono dall’ESP”.

I Remote Maintenance Kits sono disponibili per i clienti ESP che volano con i seguenti modelli di motore: PT6C-67C, PW207C, PW206C, PW206B2/B3, PW207D1/D2. La raccolta strategica di parti del motore e utensili è contenuta in una custodia compatta e leggera. Con parti e strumenti critici a portata di mano, i clienti evitano ritardi nella consegna delle parti e problemi di spedizione.

“Abbiamo introdotto questo concetto ai clienti dei nostri business jet engines diversi anni fa”, ha affermato McElvaine. “Sulla base della risposta dei clienti, riteniamo che i kit di manutenzione remota risulteranno apprezzati anche dai nostri helicopter engine customers”.

