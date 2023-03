Pratt & Whitney e Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. annunciano la seconda GTF MRO Facility in Giappone

Questa settimana il Pratt & Whitney GTF™ MRO network ha dato il benvenuto alla sua seconda struttura operativa in Giappone e all’undicesima in tutto il mondo, con l’aggiunta di Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. (MHIAEL), parte di Japanese Aero Engine Corporation.

“MHIAEL, Pratt & Whitney maintenance partner sin dal motore Wasp e più recentemente dai motori PW4000 e V2500, ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM presso la propria facility di Komaki, in Giappone. Questo fa parte dell’espansione complessiva della loro struttura, aggiungendo le ultime tecnologie per aumentare l’efficienza. Dopo aver completato il processo di industrializzazione, aver ottenuto le certificazioni richieste e terminato la formazione necessaria, lo shop è pronto a fornire full disassembly, assembly and test capability per l’A320neo Family, offrendo un supporto più immediato ai clienti nella regione Asia-Pacifico”, afferma Pratt & Whitney.

“Stiamo costantemente valutando le dimensioni e la forma del GTF MRO network per garantire che possa supportare la crescente fleet and customer demand per aftermarket service in qualsiasi parte del mondo. Dal 2019, il numero di shop nel network è raddoppiato”, ha affermato Kevin Kirkpatrick, vice president of Aftermarket Global Operations at Pratt & Whitney. “L’esperienza di MHIAEL è già stata dimostrata dal loro lavoro a supporto del motore PW4000 di Pratt & Whitney e del motore IAE V2500. Siamo entusiasti di lavorare con loro in una capacità più ampia”.

“Siamo lieti di annunciare il completamento dei lavori di ampliamento. In qualità di membro dello IAE network, siamo pronti ed entusiasti di supportare le crescenti richieste di PW1100G-JM overhauls”, afferma Masanori Ushida, president & chief executive officer at MHIAEL.

“MHIAEL è una delle numerose strutture in Asia che supportano GTF MRO work, insieme a Pratt & Whitney Eagle Services Asia (ESA) in Singapore, IHI in Giappone e MTU Maintenance Zhuhai in Cina. Quando si tratta di incremento del traffico mondiale, l’Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita. La sola Cina ospita una delle più grandi flotte GTF, con 11 compagnie aeree che operano più di 200 aeromobili A320neo Family.

Il GTF MRO network in espansione comprende le principali società MRO del settore. Attualmente ci sono 11 active GTF MRO engine centers in tutto il mondo. Il GTF MRO network fa parte delle Pratt & Whitney’s EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)