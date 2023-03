IAE celebra 40 anni di innovazione con il versatile e collaudato motore V2500

Pratt & Whitney ha celebrato il 40° anniversario della fondazione di IAE International Aero Engines AG (IAE), un consorzio multinazionale composto da azionisti che includono anche Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines.

“Il lancio della joint venture di successo nel marzo del 1983 ha sfruttato le diverse competenze ingegneristiche e la tecnologia avanzata di tutte le società per sviluppare il V2500, un motore che avrebbe guidato il single-aisle market nel nuovo millennio e continua ad equipaggiare quasi 3.500 aerei a livello globale.

Il continuo miglioramento del versatile V2500 oggi offre affidabilità, efficient power e performance per circa 150 commercial, cargo, and military operators in 80 paesi. In totale, dall’entrata in servizio ne sono stati prodotti più di 7.800, alimentando complessivamente più di 135 milioni di voli e più di 255 milioni di engine flight hours. Approvato per operare con 50% sustainable aviation fuel (SAF), l’efficienza del V2500 aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050″, afferma Pratt & Whitney.

“Il V2500 è un cavallo di battaglia dell’industria aeronautica ed è diventato uno dei commercial aerospace programs di maggior successo di tutti i tempi”, afferma Earl Exum, president of IAE and vice president, Mature Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Il V2500 non sarebbe il trionfo che è senza i nostri collaboratori, clienti e fornitori IAE. Con l’estensione dello IAE collaboration agreement al 2045 e una consistente flotta di V2500 in servizio oggi, questa joint venture si è assicurata la posizione di leader globale dell’aviazione per i decenni a venire”.

“Appena un anno dopo la costituzione di IAE, il V2500 ha conquistato la sua posizione nella Airbus A320ceo family e successivamente è entrato in servizio con il cliente di lancio Adria Airlines nel 1989. Il V2500 ora equipaggia il 60% della global in-service A321ceo fleet, con un età media della flotta di soli 12,8 anni. Il motore equipaggiava anche 116 Boeing MD-90, entrando in servizio su quel tipo con Delta Airlines nel 1995″, prosegue Pratt & Whitney.

“Il V2500 ha equipaggiato a lungo aeromobili Airbus”, ha affermato Philippe Mhun, Executive Vice President Programs & Services, Airbus. “I motori trasportano in modo affidabile milioni di passeggeri ogni anno. Estendiamo le nostre congratulazioni a IAE e alle società che la compongono per i 40 anni di servizio dedicato del V2500”.

“Nello spirito di una rigorosa innovazione e miglioramento continuo, IAE ha rilasciato numerosi miglioramenti del motore tra il 1993 e il 2011 – le A5, D5, SelectOne™, SelectTwo™ and E5 variants – con ogni successivo miglioramento che offre benefici in affidabilità, consumi, rumorosità e altri vantaggi in termini di performance. Il V2500 offre un vantaggio in termini di fuel efficiency del 3% rispetto al motore concorrente e mantiene un dispatch reliability rate del 99,97%.

La variante V2500-E5 rimane in produzione per l’Embraer C-390 Millennium, entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019. Oltre al Brasile, l’aereo è stato acquisito da Portogallo e Ungheria, entrambe nazioni NATO. Nel giugno 2022, il Netherlands Ministry to Defense ha annunciato la selezione di una flotta di cinque velivoli C-390 Millennium.

Il propulsore V2500-E5 fornisce 31.000 libbre di spinta e dimostra la capacità del motore di supportare una varietà di missioni, tra cui cargo and troop transport, aerial refueling, aerial firefighting, search and rescue, medical evacuation, humanitarian disaster relief”, continua Pratt & Whitney.

“Come medium-weight, multi-mission tactical aircraft, il C-390 con motore V2500-E5 offre versatilità e affidabilità, anche in ambienti difficili”, afferma Bosco da Costa Junior, President & CEO, Embraer Defence & Security. “La capacità di essere rapidamente riconfigurato e la sua capacità di operare su piste corte, non asfaltate o danneggiate lo rendono estremamente utile per una varietà di missioni. Siamo entusiasti di vedere il programma continuare a crescere nei prossimi anni”.

“Più di recente, il V2500 ha equipaggiato le prime A321 and A320 passenger-to-freighter conversions, con altre che entreranno in servizio nei prossimi anni. Con offerte di servizi personalizzati su misura per il lower-cycle cargo market e un vantaggio in termini di consumi, range e payload rispetto al motore concorrente, la V2500-powered A320ceo family of converted cargo aircraft offre una forte proposta di valore ai vettori cargo di tutto il mondo.

Circa il 70% degli aeromobili con motore V2500 ha meno di 15 anni e circa un terzo dei motori è ancora al primo utilizzo. Il motore V2500 è supportato da una global network consolidato di 17 strutture per maintenance, repair and overhaul (MRO), comprese nove strutture partner IAE. Pratt & Whitney e IAE hanno migliorato i servizi per il motore V2500, tra cui LLP solutions, new and serviceable material programs, engine swaps e altro ancora, che possono essere adattati e personalizzati per supportare le esigenze dei clienti. Con long-term agreements, fixed price services and transactional solutions, gli operatori V2500 hanno a disposizione una crescente varietà di opzioni”, prosegue il costruttore.

“Negli ultimi 40 anni, IAE ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissata e ha quasi prodotto gli 8.000 motori originariamente previsti da IAE nel 1983. Oggi, IAE sta entrando in una nuova ed entusiasmante era con le sue party companies, posizionata per servire al meglio i clienti consentendo offerte più flessibili al narrowbody segment”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney – IAE)