Lockheed Martin e Royal Bahraini Air Force celebrano il primo F-16 Block 70 Aircraft del Bahrain

Funzionari del Bahrain, degli Stati Uniti e di Lockheed Martin hanno celebrato il primo F-16 Block 70 per la Royal Bahraini Air Force presso Lockheed Martin a Greenville, South Carolina.

“Il Regno del Bahrain ha una storia unica con l’F-16: è stato il primo operatore di F-16 nel Gulf Cooperation Council a partire dai primi anni ’90 e ora sta ricevendo il primo F-16 Block 70“, afferma Lockheed Martin.

“La cerimonia di oggi rappresenta la prossima generazione della potente e comprovata eredità dell’F-16 e dimostra l’impegno di Lockheed Martin nello sviluppare questo programma e portare questo velivolo tanto necessario e le sue avanzate capacità di sicurezza del 21° secolo al warfighter”, afferma OJ Sanchez, vice president, Integrated Fighter Group, che comprende l’F-16 program. “Con l’iterazione del Block 70, stiamo trasformando la quarta generazione per la next generation, per la Royal Bahraini Air Force e altri partner e alleati in tutto il mondo”.

“Questo F-16 Block 70 è il primo di 16 jet per il Bahrain e ha effettuato il suo primo volo il 24 gennaio 2023 (leggi anche qui). Da qui, inizierà ulteriori flight tests presso la Edwards Air Force Base, prima di arrivare in Bahrain nel 2024.

Sei paesi hanno selezionato i Block 70/72 aircraft. Oltre all’attuale official backlog di 127 jet da costruire fino ad oggi a Greenville, la Giordania ha firmato una Letter of Offer and Acceptance (LOA) per 12 jet e Lockheed Martin ha ricevuto un contratto per iniziare le sue long-lead activities. La Bulgaria ha firmato un LOA per altri otto jet per la sua flotta. Una volta finalizzati, il backlog aumenterà a 147″, prosegue Lockheed Martin.

“L’F-16 celebrato oggi è stato costruito dalla nostra forza lavoro talentuosa e impegnata a Greenville”, ha affermato Danya Trent, vice president, F-16 Programs and Greenville site leader. “Siamo orgogliosi di chiamare Greenville la casa globale dell’F-16 e non vediamo l’ora di continuare a produrre jet al servizio di missioni in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)